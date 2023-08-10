Можно ли проверить свежесть продуктов, дав их попробовать кошке или собаке

«Собаки и кошки, как правило, не обладают теми же чувствительными рецепторами вкуса, что и люди. Кроме того, они могут не ощущать присутствия бактерий, которые способны вызвать пищевое отравление у людей. У некоторых пород собак и кошек может быть менее чувствительный обонятельный аппарат, чем у других. И да, им молоко не первой свежести не навредит, в отличие от вашего ребенка», — поясняет Ольга Деккер.