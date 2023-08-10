Можно ли проверить свежесть продуктов, дав их попробовать кошке или собаке

Наверняка вы неоднократно сталкивались с ситуацией, когда мучились сомнениями: выкинуть или оставить продукт? Например, такое часто происходит с молоком. Вроде бы срок годности истек, но вот пахнет оно еще приемлемо. Может быть, немного добавить в кофе?
Или же ситуация с мясом: кусок давно лежит, вы его разморозили и хотите приготовить. Да, пахнет как-то странно, но ведь это может быть оттого, что его уже неоднократно размораживали? И если хорошо прожарить, то в принципе никакой опасности нет…
Выкидывать продукты всегда жалко, тем более те, которые стоят немалых денег. И тогда в голову может прийти идея: а не дать ли мне попробовать молочка или мяса своей кошке? Или же собаке — тут кто кого держит дома. Животное наверняка не будет есть испорченное, значит, отличный «контролер».
На самом деле все не совсем так, говорит диетолог Ольга Деккер.
Диетолог, нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения
«Если человек съест не совсем свежее мясо, это может привести к развитию пищевого отравления. Он будет мучиться от боли в животе, тошноты, рвоты, повышенной температуры. Не стоит забывать и про инфекции, которые передаются через мясо: сальмонеллез, кампилобактериоз или эшерихиоз», — говорит эксперт.
С молоком и другими молочными продуктами тоже надо быть очень осторожными. Это та пища, которая довольно быстро портится, в ней начинают активно размножаться бактерии. Симптомы отравления все те же, что и в случае с мясом.
Так можно ли полагаться на «чуйку» домашних питомцев? Ответ может вас расстроить, но он однозначный: нет, этого делать нельзя.
«Собаки и кошки, как правило, не обладают теми же чувствительными рецепторами вкуса, что и люди. Кроме того, они могут не ощущать присутствия бактерий, которые способны вызвать пищевое отравление у людей. У некоторых пород собак и кошек может быть менее чувствительный обонятельный аппарат, чем у других. И да, им молоко не первой свежести не навредит, в отличие от вашего ребенка», — поясняет Ольга Деккер.
Важно: людям с ослабленной иммунной системой, беременным, детям и пожилым особенно опасно есть продукты не первой свежести, так как они более восприимчивы к инфекциям, вызываемым бактериями в пище.
Также людям с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, болезнь Крона или с патологиями сердца в первую очередь следует избегать употребления несвежих продуктов.
Самый верный способ проверки продуктов — это смотреть на его сроки годности. И, конечно, если у вас есть хоть малейшие сомнения в его свежести, сразу же выкинуть.
Продукты-исключения
Зачастую срок хранения — это лишь ориентир, что до этой даты товар гарантированно сохраняет свои полезные качества, а не предупреждение о том, безопасен он для здоровья или нет.
Безусловно, таблетки, детские смеси, скоропортящиеся молочные продукты лучше использовать до указанной на упаковке даты. Но у многих продуктов есть некий «люфт» по срокам хранения, за рамками которого он все еще остается безопасным.