Пищевое отравление — это, как уже понятно из названия, нарушение работы организма, вызванное попаданием в него токсинов патогенных бактерий или ядовитых веществ из продуктов питания. В отличие от кишечной инфекции, при которой виновниками становятся вирусы или бактерии, при пищевом отравлении самих возбудителей может даже не быть. Достаточно того яда, который они произвели в подпорченной пище.
Одни токсины смертельно опасны, другие провоцируют временное недомогание и неприятные симптомы. Одно ясно точно, при сомнении в качестве продуктов лучше отказаться от их употребления. Но иногда вид, вкус и запах подпорченного блюда, увы, не выдают его качество. «Доктор Питер» совместно с Александрой Яковлевой, гастроэнтерологом, гепатологом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге выделили признаки отравления пищей.
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Отравление возникает быстро
С момента, когда вы съели подозрительный продукт или блюдо, до начала проявлений проходит немного времени. Первых признаков отравления пищей ждать приходится недолго. Человеку может стать плохо уже через 2–4 часа после еды.
Симптомы можно разделить на первичные и вторичные. К первому типу относят рези в животе, чувство слабости и тошноты. Постепенно к ним добавятся остальные симптомы: обильная рвота, понос, головная боль. Тяжелое пищевое отравление может сопровождаться судорогами и повышением температуры.
10 проявлений и симптомов отравления пищей
Практически при любом пищевом отравлении, в зависимости от тяжести течения, возраста и общего состояния здоровья, могут проявиться один или сразу несколько следующих признаков:
рвота — от одно- или двукратной до неукротимой;
боль в животе схваткообразного, острого, режущего характера;
жидкий стул (диарея) от 2-3 раз до 20 и более;
мучительная тошнота;
повышение температуры (при отравлениях обычно невысокое и недлительное);
общая слабость;
резкая бледность;
уменьшение объема мочи, а при тяжелых состояниях полное ее отсутствие;
головокружения и обмороки;
двоение в глазах.
Некоторые из симптомов указывают на серьезные состояния, которые без оказания немедленной помощи могут создавать угрозу жизни.
Тип продукта имеет значение
Перечисленные симптомы характерны для большинства пищевых отравлений. Однако иногда они могут варьироваться, например, в зависимости от типа продукта. Так, специфическими признаками обладает отравление грибами.
В этом случае ухудшение состояния наступает значительно позже. Симптомы становятся заметны через 12 часов, а нередко — и через сутки после попадания яда в организм. У отравившегося грибами человека помимо тошноты и рвоты может ухудшиться зрение, резко понизиться артериальное давление, появиться проблемы с дыханием.
Ярким симптомом этого типа отравления является сбой в работе центральной нервной системы: человек может внезапно впасть в нездоровое возбуждение или, наоборот, почувствовать сильнейшую слабость. Наконец, отравлению грибами часто сопутствуют галлюцинации. Если речь идет о развитии ботулизма, без своевременной госпитализации возможен летальный исход.
Грибные яды опасны развитием серьезных и необратимых изменений в печени, почках, системе крови. Об этом нужно помнить, употребляя грибные консервы, особенно — собственного производства (не промышленные).
Реакции зависят от организма
Также стоит отметить, что разные люди реагируют на пищевые отравления по-разному. Дети, пожилые люди, люди разного возраста с заболеваниями желудочно-кишечного тракта переносят симптомы пищевых отравлений хуже всего.
А вот у здоровых взрослых отравления могут протекать и в более легкой форме. Однако, почувствовав недомогание не нужно уповать на организм, предугадать динамику процесса невозможно — разные токсины могут совершенно разным образом влиять на тело.
Инфекции или отравление: как понять
Симптомы пищевого отравления часто путают с проявлением кишечных инфекций. Но это разные процессы, их нужно четко отличать друг от друга — принципы лечения при этих состояниях имеют серьезную разницу в подходах.
В подозрительном на отравление случае следует обращать внимание на повышение температуры. При обычном отравлении высокая температура проходит уже на следующий день (либо ее нет вообще), а при инфекции может держаться до 3-4 дней.
Остальные симптомы также сохраняются более длительное время. Так, при отравлении человека может вырвать только один раз, а при инфекции рвота способна сохраняться несколько суток. Поэтому, если симптомы держатся у вас дольше 2-3 дней, необходимо обязательно обратиться к врачу для уточнения диагноза. Специалист разберется в проблеме, назначит лекарство для восстановления водно-солевого баланса в организме. А при подтвержденной кишечной инфекции — возможно, и курс антибиотиков.