Пищевое отравление — это, как уже понятно из названия, нарушение работы организма, вызванное попаданием в него токсинов патогенных бактерий или ядовитых веществ из продуктов питания. В отличие от кишечной инфекции, при которой виновниками становятся вирусы или бактерии, при пищевом отравлении самих возбудителей может даже не быть. Достаточно того яда, который они произвели в подпорченной пище.

Одни токсины смертельно опасны, другие провоцируют временное недомогание и неприятные симптомы. Одно ясно точно, при сомнении в качестве продуктов лучше отказаться от их употребления . Но иногда вид, вкус и запах подпорченного блюда, увы, не выдают его качество. «Доктор Питер» совместно с Александрой Яковлевой, гастроэнтерологом, гепатологом СМ-Клиники в Санкт-Петербурге выделили признаки отравления пищей.