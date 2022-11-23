Температуру до 38 градусов называют субфебрильной. Она неприятная, с ломотой, но человека сильно не беспокоит, и ее даже не сбивают, позволяя организму бороться с болезнью.

Еще плюс градус, до 39, — это фебрильная температура. Чаще всего на этом этапе пациент начинает пить жаропонижающее, чтобы не допустить скачка до высокой или пиретической температуры — 40–41 градус.

О том, что выше, даже думать опасно: температура выше 41 оС — гиперпиретическая, то есть чрезмерная. И она очень опасна для жизни, особенно у детей.

Кажется, горячее организм уже быть не может. Тем более что и на градуснике заканчиваются деления. Но это не предел. А что будет, если температура превысит 43 градуса? Может ли вообще такое быть и выживем ли мы при этом?