Температуру до 38 градусов называют субфебрильной. Она неприятная, с ломотой, но человека сильно не беспокоит, и ее даже не сбивают, позволяя организму бороться с болезнью.
Еще плюс градус, до 39, — это фебрильная температура. Чаще всего на этом этапе пациент начинает пить жаропонижающее, чтобы не допустить скачка до высокой или пиретической температуры — 40–41 градус.
О том, что выше, даже думать опасно: температура выше 41 оС — гиперпиретическая, то есть чрезмерная. И она очень опасна для жизни, особенно у детей.
Кажется, горячее организм уже быть не может. Тем более что и на градуснике заканчиваются деления. Но это не предел. А что будет, если температура превысит 43 градуса? Может ли вообще такое быть и выживем ли мы при этом?
Биолог, преподаватель биологии в онлайн-школе «Эллипс»
«Скорость работы наших ферментов (биологических катализаторов всех химических процессов организма) напрямую зависит от температуры, —
Эксперт приводит в пример лягушек: в прохладную погоду они двигаются медленнее, потому что их белки-ферменты потеряли свою активность. Когда теплеет, они активируются, и земноводные снова начинают активно прыгать. Примерно так работает обмен веществ, и, кстати, для животных поддерживать высокую температуру (а норма у них до 41 градуса) непросто — на это тратится много энергии.
А что же у человека? Мы знаем про эталонные 36,6, но если начнем замерять температуру в течение дня, окажется, что утром она ниже, вечером — выше. Это физиологические колебания, и разница может достигать градуса: например, в 6 утра температура будет 36 градусов ровно, к вечеру — 36,9.
«У человека ненормальной считается температура выше 37 °С, — говорит биолог. — А температура тела выше 40 °С опасна, поскольку происходит разрушение белков-ферментов, возникает нехватка кислорода, сбивается температурный датчик-регулятор в мозге, отключается сознание».
При этом многие нарочно стараются не сбивать температуру, даже когда она уже зашкаливает, считая, что так организм быстрее победит болезнь. Но надо понимать, что показатель в 42 градуса считается критическим, а 43 — летальным.
«Известны редкие случаи удачливых людей, которые смогли пережить и более высокую температуру, например при солнечном ударе. Но для большинства людей 40 °С на градуснике — это уже очень опасно», — резюмирует Наталья Брик.