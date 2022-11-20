Уже сотни лет назад люди знали, что здоровье человека неотделимо от здоровья его пищеварительного тракта. Древнегреческий целитель Гиппократ говорил, что смерть начинается с кишки. Традиционная китайская медицина и индийская Аюрведа — учения с тысячелетними традициями — разными словами говорят об одном и том же — бесполезно лечить всё остальное, если кишечник не в порядке! Эти идеи подтверждают и многочисленные масштабные современные исследования.
О важности поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта сегодня говорят и ученые, и врачи — это необходимо для иммунитета, энергии, продолжительности жизни, красоты волос и кожи и так далее.
Ключевую роль для нормализации состояния ЖКТ в целом, и кишечника в частности, играет то, что мы едим. Но это еще не всё!
врач-остеопат, мануальный терапевт, член Регистра Остеопатов Россииwww.zhivotov.ru
Начинать надо не с питания
— Представьте себе двигатель автомобиля. Если заливать в него самый лучший бензин в адекватном количестве, безусловно, механизм будет хорошо работать! Но что делать, если двигатель изначально барахлит? Сможет ли бензин высшего качества отладить работу двигателя? Оттянуть момент полной поломки — несомненно. Отремонтировать — вряд ли, — объясняет «Доктору Питеру» врач-остеопат, мануальный терапевт Владимир Животов. — Поэтому для улучшения пищеварения и оздоровления ЖКТ питание хоть и важно, но начинать надо с более базовой вещи — улучшения кровообращения в стенке кишечника.
Как объясняет врач, работа любого органа зависит от того, как хорошо в его тканях циркулирует кровь, принося клеткам питательные вещества, кислород и унося с собой продукты обмена.
— В отношении кишечника хорошее кровообращение равно хорошая перистальтика, качественное всасывание питательных веществ, хорошая секреторная функция, — уточняет эксперт.
Как улучшить кровообращение в кишечнике
— Самый лучший способ — делать это своими руками, — рассказывает Владимир Животов. — Кишечник так расположен, что мы без проблем можем его массировать, оказывать вибрационное воздействие, давая мощный стимул сосудам для улучшения микроциркуляции.
Врач отмечает, что многим с детства знаком прием поглаживания живота по часовой стрелке — это как раз тот самый прекрасный пример того, как можно мягко своими руками влиять на пищеварительный тракт. Но для серьезного эффекта нужно еще более интенсивное воздействие.
Упражнение для усиления кровотока в стенке кишечника
Ложимся на спину, ноги согнуты в коленях. Согреваем руки.
Захватываем кишечник ладонями в складку по средней линии. Один вариант — двигаясь от боков захватить его в замо́к. Мы тянем вверх брюшную стенку и тем самым уменьшаем внутрибрюшное давление. Возникают довольно приятные ощущения, животу становится комфортно.
После этого начинаем создавать руками интенсивную вибрацию.
Еще больше усиливаем воздействие — делаем вдох, раздуваем живот, задерживаем дыхание и начинаем тряску и вибрацию. Затем выдыхаем и трясем на выдохе. Вдох и выдох меняют внутрибрюшное давление, а выполняя вибрацию при разных уровнях внутрибрюшного давления, мы более интенсивно прорабатываем сосуды живота.
В конце упражнения обязательно разглаживаем живот, чтобы убрать натяжение, которое возникло в брюшной стенке.
Строгое соблюдение питьевого режима
— На самом деле, пресловутые «минимум восемь стаканов чистой воды в день» — это лишь часть обширной темы «как же правильно пить воду». Она гораздо сложнее, — объясняет Владимир Животов. — Но есть главное правило — пейте воду за 30 минут до и через 2 часа после еды. Вы поразитесь, насколько улучшится качество вашего пищеварения.
Врач уточнил, почему так важно пить достаточное количество воды и воздерживаться от нее сразу после еды.
— Если организм обезвожен, толстый кишечник будет всасывать воду из каловых масс, — а это чревато появлением очень неприятной проблемы запоров, — предупреждает врач. — Совмещение же питья с едой разбавит концентрацию пищеварительных соков. Запивание еды в связи с этим схоже с заливанием водой только-только разгорающегося костра.
Правильное питание
— Надо помнить, что диета — строго индивидуальна! Персональный подбор самого полезного питания для конкретного человека — это кропотливая работа, в которой иногда не обойтись без помощи специалиста и дополнительных исследований, — предупреждает врач-остеопат. — Но есть очевидные универсальные продукты, которые вредны абсолютно всем: это сахар, белая мука, консерванты, глубоко жареная еда, рафинированная, сильно переработанная еда, фастфуд.
Многие задаются вопросом «Как чистить кишечник?», хотя самый правильный ответ — он сам прекрасно очистится, если убрать из рациона мусорную еду.
— В итоге три кита здорового кишечника — это хорошее кровообращение, питьевой режим, чистое подходящее вам питание, — резюмирует Владимир Животов.
Ранее доктор рассказал, что для нормализации здоровья кишечника можно применять сорбенты, лучшим из которых он считает белую пищевую глину, которая выступает одновременно и как сорбент, и как источник микроэлементов. Ее же можно применять при воспалительных состояниях, отравлениях, кишечных инфекциях.
Подробнее о применении белой пищевой глины можно прочитать в материале нашего издания.