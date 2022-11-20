Уже сотни лет назад люди знали, что здоровье человека неотделимо от здоровья его пищеварительного тракта. Древнегреческий целитель Гиппократ говорил, что смерть начинается с кишки. Традиционная китайская медицина и индийская Аюрведа — учения с тысячелетними традициями — разными словами говорят об одном и том же — бесполезно лечить всё остальное, если кишечник не в порядке! Эти идеи подтверждают и многочисленные масштабные современные исследования.

О важности поддержания здоровья желудочно-кишечного тракта сегодня говорят и ученые, и врачи — это необходимо для иммунитета, энергии, продолжительности жизни, красоты волос и кожи и так далее.

Ключевую роль для нормализации состояния ЖКТ в целом, и кишечника в частности, играет то, что мы едим. Но это еще не всё!