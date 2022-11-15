Пельмени — популярный продукт у тех, кому дома не хватает времени и сил готовить ужин. Поэтому любители замороженных полуфабрикатов часто пытаются найти качественный продукт — где побольше мяса и поменьше теста, где натуральнее состав. Но как показала очередная проверка организации «Общественный контроль», почти каждой третьей упаковке доверять не стоит — на ней указан неполный перечень ингредиентов.

На этот раз общественники протестировали в лаборатории «Тест-С.-Петербург» 10 образцов пельменей популярных марок, продающихся в магазинах. Как уточнили ревизоры, из них только три были с маркировкой «ГОСТ 33394-2015» (по госстандарту массовая доля начинки в пельменях должна быть не менее 50 процентов), а остальные 7 выпущены по техническим условиям (ТУ) или стандарту предприятия (СТО).

В трех из 10 исследованных образцов указанный состав оказался недостоверным.