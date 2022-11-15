Пельмени — популярный продукт у тех, кому дома не хватает времени и сил готовить ужин. Поэтому любители замороженных полуфабрикатов часто пытаются найти качественный продукт — где побольше мяса и поменьше теста, где натуральнее состав. Но как показала очередная проверка организации «Общественный контроль», почти каждой третьей упаковке доверять не стоит — на ней указан неполный перечень ингредиентов.
На этот раз общественники протестировали в лаборатории «Тест-С.-Петербург» 10 образцов пельменей популярных марок, продающихся в магазинах. Как уточнили ревизоры, из них только три были с маркировкой «ГОСТ 33394-2015» (по госстандарту массовая доля начинки в пельменях должна быть не менее 50 процентов), а остальные 7 выпущены по техническим условиям (ТУ) или стандарту предприятия (СТО).
В трех из 10 исследованных образцов указанный состав оказался недостоверным.
— Посторонние ингредиенты на вкус и запах покупателю определить невозможно — различные добавки, в том числе ароматизаторы и усилители вкуса, прекрасно маскируют сырьевые компоненты, о которых изготовитель не сообщает на этикетке. Определенным маркером качественных пельменей может быть значок ГОСТ 33394-2015 на упаковке. Но, как показали результаты экспертизы, не все образцы, изготовленные по этому государственному стандарту, ему соответствуют. Так что слепо значку «ГОСТ» на этикетке сегодня доверять нельзя, — констатируют в «Общественном контроле».
Пельмени с «секретом»
Так, в составе пельменей «Домашние» ТМ «О’КЕЙ» стоимостью 405 рублей за килограмм (ООО «Талосто-Продукты», Санкт-Петербург) с маркировкой «ГОСТ 33394-2015», кроме дефицита начинки (47,6 процента вместо положенных не менее 50), был обнаружен альгинат. Как пояснили общественники, альгинат натрия, или добавка под индексом Е401, — натуральный природный полисахарид, который получают из морских бурых и красных водорослей.
В пищевой промышленности он используется в качестве загустителя и стабилизатора, хорошо удерживает влагу и проявляет желирующие свойства. Но на этикетке его «забыли» указать.
При этом два других образца с маркировкой ГОСТ, по словам экспертов, ему соответствовали — это пельмени «Домашние» ТМ «Sибирская коллекция» (ООО «Щелковский МПК», Московская область) и «Столовые» ТМ «Кулинарные решения» (АО «Кировский мясокомбинат», Кировская область).
Изготовитель пельменей ТМ «Скалкино» (ООО «Русский мороз», Рязанская область) не пожалел начинки (57,8%), но состояла она из говядины, мяса птицы механической обвалки, соединительной ткани говядины. Кроме того, специалисты лаборатории обнаружили в фарше соевый текстурат — растительную добавку белкового происхождения, о которой изготовитель умолчал.
Не прошли экспертизу и самые бюджетные по цене из числа проверенных пельмени ТМ «Ложкарев» (ООО «Шельф-2000», Московская область) — по цене 188 рублей за килограмм. В их составе специалисты обнаружили не указанную на этикетке клетчатку — добавку углеводного происхождения. Между тем в перечне ингредиентов кроме говядины были заявлены еще мясо куриное, крахмал и соевый белок. Как отметили в «Общественном контроле», непонятно, зачем изготовителю при таком «бюджетном» составе скрывать еще и клетчатку.
Профессор Санкт-Петербургского университета ИТМО, доктор технических наук
— Клетчатку и крахмал используют для того, чтобы можно было в фарш добавить больше воды. Если при традиционной технологии ее вводят от 2 до 4%, то за счет использования клетчатки можно добавить и все 20%. А крахмал удерживает эту воду в готовом изделии, создавая единую структуру. Почувствовать наличие этих добавок на вкус обычный покупатель не сможет, поскольку производители добавляют в мясные продукты усилители вкуса и специи, — пояснил профессор Университета ИТМО Александр Ишевский.
Как правильно выбирать пельмени
Эксперты «Общественного контроля» дали 5 советов, которые могут пригодиться при покупке популярных мясных полуфабрикатов в магазине:
Выбирайте пельмени с самым коротким составом.
Сравните название продукта с перечнем ингредиентов, который написан мелким шрифтом на обратной стороне пачки. Важно: ингредиенты указываются в порядке их убывания. Если на лицевой стороне указано «С говядиной», а в составе говядина стоит далеко не на первом месте, знайте, что дорогое мясо, вынесенное в название, может быть в продукте в следовых количествах.
Переведите цену упаковки в цену за один килограмм. Это поможет понять, насколько адекватна цена пельменей с таким составом.
Проверьте дату изготовления и температуру хранения в морозильном прилавке — она не должна быть выше -18 °С.
Потрясите пачку — пельмени не должны быть слипшимися из-за нарушений условий хранения. При тряске они должны издавать ясный, отчетливый звук.