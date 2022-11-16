Эти 4 утренних напитка помогут избавиться от упрямого жира на животе

Потеря веса — зачастую долгий и сложный путь, ведь некоторые думают, что ради стройной фигуры нужно постоянно ограничивать себя. Желающие похудеть перестают есть сладкое, мучное, уменьшают свои обычные порции, начинают активно заниматься спортом. В итоге организм оказывается в сильном стрессе, надпочечники начинают вырабатывать кортизол — гормон, который считают «гормоном стресса».
Вскоре метаболизм замедляется, постоянное чувство голода заставляет копить жирок «про запас». При таком режиме рано или поздно происходит срыв — мы начинаем есть, причем делая упор на простые углеводы. В итоге все килограммы возвращаются, кроме того, вес может стать даже больше, чем был до диеты.
Из этого замкнутого круга есть выход: полноценное питание, здоровый сон и знание нескольких хитростей. Так, избавиться от жира на животе помогут некоторые питьевые привычки, уверены эксперты.
Вода по утрам
Начинать свой день со стакана чистой воды — это отличная привычка. Она помогает «разбудить» ЖКТ, восстановить водный баланс после сна. Только есть одно важное условие: вода должна быть обязательно комнатной температуры, то есть теплой. В противном случае она будет задерживаться в желудке надолго.
Помимо этого, стакан воды перед завтраком поможет вам съесть меньше — этот факт уже доказало
Кофе после пробуждения
Кофе в первой половине дня действительно помогает взбодриться, почувствовать себя лучше. Для многих кружечка ароматного напитка — это уже ритуал.
Всем желающим похудеть надо помнить, что кофе должен быть черным, без добавления сахара и жирных сливок. Особенно под запретом сладкие сиропы, которые постоянно предлагают в кофейнях. Однако вы можете добавить в напиток немного молока, чтобы сделать его вкус мягче. Тут не будет никакого вреда для фигуры.
Смузи с овсянкой как добавка к завтраку
Некоторые любят пить на завтрак смузи — его легко готовить, кухонный блендер справляется с этой задачей за пару минут.
- Приучите себя добавлять в напиток овсянку. Такая хитрость поможет добавить в ваш напиток дополнительную дозу клетчатки и объем, что улучшает насыщение и может помочь предотвратить переедание между приемами пищи, —
Протеиновый коктейль вместо десерта
Согласно одному из
И тут на помощь может прийти протеиновый коктейль. В нем много полезных веществ, но нет сахара и быстрых углеводов. Коктейль можно готовить с водой, молоком, кефиром или натуральным йогуртом. Он отлично заменяет привычный сладкий десерт, принося только пользу организму.