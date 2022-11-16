Эти 4 утренних напитка помогут избавиться от упрямого жира на животе

Из этого замкнутого круга есть выход: полноценное питание, здоровый сон и знание нескольких хитростей. Так, избавиться от жира на животе помогут некоторые питьевые привычки, уверены эксперты.

Вода по утрам

Начинать свой день со стакана чистой воды — это отличная привычка. Она помогает «разбудить» ЖКТ, восстановить водный баланс после сна. Только есть одно важное условие: вода должна быть обязательно комнатной температуры, то есть теплой. В противном случае она будет задерживаться в желудке надолго.