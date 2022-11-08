Затормозит или разгонит: что произойдет с нашим метаболизмом, если есть по ночам

Нередко мы можем услышать о том, что обмен веществ можно «разогнать» и существуют в мире люди, которым можно спокойно есть любую пищу, так как они не потолстеют. Но эндокринологи с этим не согласны.