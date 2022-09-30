Ортопед Саидов рассказал о приятной утренней привычке, которая ускоряет обмен веществ

Поднимать себя каждое утро по звонку будильника — задача не из легких. Особенно, если вы поздно легли. Но некоторые наши утренние ритуалы действительно могут облегчить пробуждение, говорят врачи.

Во-первых, не хватайтесь сразу за телефон и не лезьте проверять социальные сети — дайте организму прийти в себя, проснуться. Во-вторых, раскройте шторы, впустите в комнату естественный свет — так будет легче взбодриться. И в-третьих, не забывайте про потягивания после сна. Эта привычка очень полезна для здоровья, говорит ортопед Рашид Саидов.