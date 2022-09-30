Ортопед Саидов рассказал о приятной утренней привычке, которая ускоряет обмен веществ

Поднимать себя каждое утро по звонку будильника — задача не из легких. Особенно, если вы поздно легли. Но некоторые наши утренние ритуалы действительно могут облегчить пробуждение, говорят врачи.
Во-первых, не хватайтесь сразу за телефон и не лезьте проверять социальные сети — дайте организму прийти в себя, проснуться. Во-вторых, раскройте шторы, впустите в комнату естественный свет — так будет легче взбодриться. И в-третьих, не забывайте про потягивания после сна. Эта привычка очень полезна для здоровья, говорит ортопед Рашид Саидов.
Врач-ортопед, травматолог
- Когда мы спим, в теле замедляются все процессы, такие как обмен веществ, кровообращение. Мышцы полностью расслабляются, отдыхают от испытанных в течение дня нагрузок, — пояснил врач порталу
Именно поэтому после пробуждения нам хочется потянуться — это желание заложено в нас природой. Так тело «включается», подготавливается к предстоящим нагрузкам. После потягиваний активизируются мышцы, которые стимулируют кровоток в сосудах, ускоряется обмен веществ.
Еще один плюс утренних потягушек: они обеспечивают быстрое насыщение организма кислородом. Это помогает улучшить мышечный тонус и ускорить кровообращение.
Важно: не начинайте свой день с резких движений. Потягиваться нужно медленно, аккуратно растягивая спину, руки, ноги.
- Резкий подъем создает для человека настоящий стресс, который даже может обернуться легким головокружением. Поэтому утром не стоит торопиться сразу же встать с кровати, — предупредил врач.
Идеально, если ваш день начинается так:
потягивания в кровати сразу после пробуждения;
зарядка;
гигиенические процедуры;
сытный завтрак.
Кстати
Некоторые наши утренние ритуалы могут испортить настроение на весь день. Нам кажется, что они весьма безобидные: например, что случится, если ставить будильник на повтор? Но на самом деле этого точно нельзя делать, говорят эксперты. Какие еще утренние привычки могут легко испортить начало дня, можно прочитать ЗДЕСЬ.
И, конечно же, важная составляющая по утрам — это завтрак. Он задает настроение, контролирует ваше чувство голода, помогает метаболизму работать быстрее и лучше. Конечно, все зависит от того, что именно вы едите сразу после пробуждения. Диетолог Кортни Д'Анджело рассказала, каким должен быть правильный завтрак — его идеальная формула ЗДЕСЬ.