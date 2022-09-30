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Как правильно отдыхать
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Чем больше деятельность в выходные отличается от вашей работы, тем лучше вы восстановитесь и отдохнете.
Выходные с пользой для здоровья
Если в течение рабочей недели вы все время сидите за компьютером и постоянно задействуете мозг, то максимально эффективным для вас будет отдых на свежем воздухе и физические нагрузки — даже если технически они являются трудом,
Если вы много говорите на работе, выбирайте деятельность, не связанную с коммуникацией — шейте, например.
Если же ваша работа связана с цифрами, документами, законами, то снять стресс и восстановиться поможет любое занятие, пробуждающее творческий потенциал — те же рисование или музицирование.
Какие занятия именно вам помогут лучше восстановиться за выходные? Задайте себе вот эти вопросы.
Какая именно у вас работа — творческая или нет?
Тем, кто занимается нетворческой работой, стоит подумать — какое хобби может вас увлечь и занять время в выходные. Это может быть рисование, музыка, лепка, шитье, кулинария, цветоводство — все что угодно.
Если же вы активно мыслите в рабочие будни и занимаетесь творчеством, в выходные дайте мозгу время на восстановление — переключитесь на другие виды деятельности и уменьшите степень напряжения. Помогут физические упражнения, прогулка в парке, медитация, простое созерцание красивых пейзажей или даже сон.
Как сильно физически вы устаете на работе?
Если вы часами сидите за компьютером или стоите на кассе в супермаркете, то в выходной стоит включить в расписание занятия, которые позволят вам больше двигаться. Это будет хорошим восстановлением — как физическим, так и психическим.
Тем же, кто очень активен физически в течение рабочей недели, стоит искать расслабления и отдыха в тишине и спокойствии.
Подумайте и о своем окружении. Вы проводите большую часть своей рабочей недели в офисе среди коллег и бесконечных телефонных переговоров? Тогда в выходные выбирайте отдых на природе, выезжайте из каменных джунглей или хотя бы погуляйте в парке, почитайте книгу в одиночестве, поплавайте в бассейне, избегая шумных компаний.
Если вы работаете дома, то в выходные будет лучше оказаться в социуме — шумном ресторане или баре, в компании друзей или родственников, можно также посетить мастер-класс, танцевальный челлендж или лекцию.
В любом случае, нужно разобраться самим — какой отдых вас расслабляет, придает сил и наполняет энергией. Стоит поэкспериментировать и тогда даже из двух выходных можно устроить мини-отпуск.
Три «нельзя» в выходные
Ранее психолог рассказала «Доктору Питеру» о трех самых вредных для здоровья способах отдыхать в выходные. Один из них, например, это «запойно» читать. По словам Татьяны Клишиной, двух часов в день на чтение вполне достаточно, чтобы получить удовольствие и отдохнуть. Важно и то, в какой позе вы читаете — чтобы суставы не сгибались под острыми углами, а голова с расслабленной шеей отдыхали на опоре.
Также не стоит в выходной устраивать прогулки в одни и те же привычные места — знакомые вдоль и поперек парки и скверы. В идеале — найти новые маршруты. Стоит и обратить внимание, как именно вы гуляете. Отсутствие спешки — один из залогов успешного пополнения вашей копилки впечатлений.
Психолог называет бесполезным отдыхом и бесконечный просмотр фильмов и сериалов в выходные. Позвольте себе смотреть в экран и получать наслаждение с установлением лимита. Три-четыре часа вполне достаточно, чтобы выпасть таким образом из своей жизни. Больше — уже перебор. Свою жизнь вы просто начнете терять.