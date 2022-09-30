Какие занятия именно вам помогут лучше восстановиться за выходные? Задайте себе вот эти вопросы.

Какая именно у вас работа — творческая или нет?

Тем, кто занимается нетворческой работой, стоит подумать — какое хобби может вас увлечь и занять время в выходные. Это может быть рисование, музыка, лепка, шитье, кулинария, цветоводство — все что угодно.

Если же вы активно мыслите в рабочие будни и занимаетесь творчеством, в выходные дайте мозгу время на восстановление — переключитесь на другие виды деятельности и уменьшите степень напряжения. Помогут физические упражнения, прогулка в парке, медитация, простое созерцание красивых пейзажей или даже сон.

Как сильно физически вы устаете на работе?

Если вы часами сидите за компьютером или стоите на кассе в супермаркете, то в выходной стоит включить в расписание занятия, которые позволят вам больше двигаться. Это будет хорошим восстановлением — как физическим, так и психическим.

Тем же, кто очень активен физически в течение рабочей недели, стоит искать расслабления и отдыха в тишине и спокойствии.

Подумайте и о своем окружении. Вы проводите большую часть своей рабочей недели в офисе среди коллег и бесконечных телефонных переговоров? Тогда в выходные выбирайте отдых на природе, выезжайте из каменных джунглей или хотя бы погуляйте в парке, почитайте книгу в одиночестве, поплавайте в бассейне, избегая шумных компаний.

Если вы работаете дома, то в выходные будет лучше оказаться в социуме — шумном ресторане или баре, в компании друзей или родственников, можно также посетить мастер-класс, танцевальный челлендж или лекцию.

В любом случае, нужно разобраться самим — какой отдых вас расслабляет, придает сил и наполняет энергией. Стоит поэкспериментировать и тогда даже из двух выходных можно устроить мини-отпуск.