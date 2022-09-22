Расширяет сосуды и улучшает настроение: диетолог рассказала о пользе черного перца для организма

Родиной этого растения считают земли, которые ранее назывались Малихабар или в переводе «земля перца», это юго-запад Индии. Растение имеет вид древовидной лианы, а сами ягоды растут на длинных плодоножках, свисающих со ствола и похожих на сережки тополей.
Тот перец, который мы употребляем в пищу — это высушенные ягоды-костянки, которые используют целиком (горошком) или в молотом виде. Жгучий и пряный вкус продукта знаком нам с детства, но насколько полезна специя и всем ли можно ее есть в различных блюдах? Разобраться в этом нам помогает врач-диетолог, нутрициолог Гульшат Сираева.
Врач-диетолог, нутрициолог, врач ультразвуковой диагностикиvk.com/dr.gulshat
Кому нельзя есть черный перец и почему
Эта вкусная, острая и ароматная специя может серьезно навредить при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, гастрите, дуодените, язве кишечника, желудка, эрозии пищевода. Это связано с тем фактом, что жгучие алкалоиды, которые в большом количестве содержатся в перце, оказывают стимулирующее действие на слизистый слой желудка, усиливая раздражение и воспаление, раздражая чувствительные рецепторы. При этом боль будет усиливаться.
На фоне простуды, если есть воспаление в горле, признаки стоматита, гингивита, язвочки на слизистых. Это связано с раздражающим эффектом перца.
При остром или хроническом цистите, блюда с любым видом перца стоит исключать или очень резко ограничить. Стенки пузыря крайне чувствительны к капсаицину и другим компонентам перца, которые фильтруются в мочу. В результате возможно обострение или добавление в клинику еще и уретрита, раздражения, воспаления мочеиспускательного канала.
Также перец не стоит употреблять в период обострения поллиноза — есть риск перекрестных реакций, и при индивидуальной непереносимости именно этого продукта.
5 полезных свойств черного перца
Эксперты выделяют как минимум пять полезных свойств черного перца. Среди самых ключевых можем подчеркнуть:
Поддержка иммунитета. Жгучие компоненты перца стимулируют работу иммунных клеток, активизируют метаболизм, усиливают обменные процессы в тканях. Острые блюда помогают в профилактике сезонных ОРВИ. Кроме того, у черного перца обнаружен и слабый антибактериальный эффект.
Уравновешивание процессов возбуждения и торможения нервной системы. Многие замечают, что их психологическое состояние после употребления блюд, приправленных свежемолотым перцем, улучшается. Это связано с влиянием пиперина и других алкалоидов растения на нервную проводимость. Стимуляция активности помогает повысить работоспособность и улучшить настроение. Хотя эффект длится недолго, но в некоторых случаях подобный стимул вполне подойдет, если нужно сдать очередной проект.
Сохранение молодости. Компоненты черного перца обладают мощным антиоксидантным эффектом, они способны активно устранять негативные влияния свободных радикалов, защищая клетки тела от повреждений.
Улучшение кровообращения. Вещества, входящие в состав черного перца, активизируют капиллярный кровоток, расширяют сосуды, разжижают кровь и насыщают ее полезными витаминами и микроэлементами.
Усиление аппетита и пищеварения. Перец стимулирует рецепторы в кишечнике, повышает аппетит и усиливает процессы расщепления и всасывания компонентов пищи в кишечнике.
Взрослым можно ежедневно, но совсем чуть-чуть
Здоровым взрослым людям можно добавлять перец в готовые блюда, причем ежедневно, но не более 3-4 г. большие дозы использовать не стоит, есть риск передозировки приправы и раздражения, а у особо чувствительных людей — даже легкого ожога слизистых пищевода и желудка.
У детей пищеварение еще очень нежное и чувствительное, им добавлять в еду перец не стоит хотя бы до пятилетнего возраста. После этого возраста можно постепенно вводить перец, но буквально по 0,5-1 г в сутки, не более.
Во время беременности, если до ее наступления будущая мама любила блюда с перцем, можно использовать его в пищу в обычных объемах. Никакого отрицательного эффекта перец не формирует. Во время кормления грудью тоже никаких ограничений нет, перец не влияет на вкус или запах молока.
Диабетикам, гипертоникам или людям с другими хроническими болезнями, за исключением тех, о ком говорили ранее, перец употреблять можно, но в очень небольших количествах — буквально 1-2 г.
С чем можно и нельзя есть перец
Опытные повара и диетологи говорят, что наилучшее сочетание — это черный перец с лимоном. Кислота из продукта раздражает рецепторы и переключает внимание мозга, не формируя избытка остроты от перца. Блюда с такими сочетаниями приятнее есть, вкусы лучше раскрываются. Но острые вещества и пряные соединения лимон не нейтрализует, поэтому пищеварительная система получает определенную нагрузку. Количество перца нужно дозировать.
Не стоит запивать блюда с черным перцем газированными напитками, пивом. Худший вариант — это запивать острую пищу алкоголем, поскольку этанол только усиливает жжение и воздействие на слизистую желудочно-кишечного тракта. Возможно раздражение желудка, изжога, вздутие и отрыжка.