Расширяет сосуды и улучшает настроение: диетолог рассказала о пользе черного перца для организма

Кому нельзя есть черный перец и почему

Эта вкусная, острая и ароматная специя может серьезно навредить при обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта, например, гастрите, дуодените, язве кишечника, желудка, эрозии пищевода. Это связано с тем фактом, что жгучие алкалоиды, которые в большом количестве содержатся в перце, оказывают стимулирующее действие на слизистый слой желудка, усиливая раздражение и воспаление, раздражая чувствительные рецепторы. При этом боль будет усиливаться.

На фоне простуды, если есть воспаление в горле, признаки стоматита, гингивита, язвочки на слизистых. Это связано с раздражающим эффектом перца.

При остром или хроническом цистите, блюда с любым видом перца стоит исключать или очень резко ограничить. Стенки пузыря крайне чувствительны к капсаицину и другим компонентам перца, которые фильтруются в мочу. В результате возможно обострение или добавление в клинику еще и уретрита, раздражения, воспаления мочеиспускательного канала.

Также перец не стоит употреблять в период обострения поллиноза — есть риск перекрестных реакций, и при индивидуальной непереносимости именно этого продукта.