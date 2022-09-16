Речь, конечно, не о сладкой газировке или лечебной минералке, а о природной газированной минеральной воде или обычной чистой, только насыщенной углекислым газом под давлением. Кардиолог Ольга Бокерия в своем телеграм-канале рассказала, чем такая вода может быть полезна для здоровья и почему она предпочитает именно ее.
Кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
1. Помогает глотать
Газированная вода, как показали исследования, помогает глотать. В одной из работ, к примеру, здоровых людей попросили несколько раз проглотить разные жидкости — газированная вода показала самую сильную способность стимулировать нервы, отвечающие за глотание. Причем, как выяснили другие исследователи, при сочетании низкой температуры и карбонизации (растворении углекислого газа в жидкости) этот эффект только усиливался.
Результаты еще одного исследования показали, что питье ледяной газированной воды на 63 процента улучшало состояние людей, которые постоянно испытывали потребность откашляться или поперхивались. Интересно. Что самый заметный эффект был как у раз у тех, у кого симптомы были самые тяжелые и частые.
2. Помогает дольше оставаться сытым
Особенно это будет актуально для тех, кто хочет похудеть и старается меньше есть. Газированная вода поможет продлить чувство сытости после еды в большей степени, чем обычная вода.
3. Облегчает запоры
Газированная вода способна облегчать симптомы людей, страдающих этим недугом. Как показало одно исследование с участием 40 пожилых людей после инсульта, употребление такой воды уменьшило частоту запоров на 58 процентов — ученые пришли к такому выводу, сравнив участников, употребляющих простую и газированную воду.
4. Может уменьшать боль в животе
По словам Ольги Бокерии, есть также доказательства, что газированная вода может уменьшить проявление не только запора, но и других симптомов в ЖКТ, включая боль в животе. Кроме того, как выяснили авторы еще одного контролируемого исследования, газировка за 15 дней смогла серьезно улучшить состояние людей с хроническими проблемами пищеварения, помогала справиться с запорами и опорожнением желчного пузыря.
А что насчет вздутия и испорченных зубов?
По словам Ольги Бокерия, газированная вода без добавок не вредит зубной эмали. И хотя исследований по этой теме мало, уже точно доказано, что газировка повреждает эмаль, только если содержит сахар.
Также такая вода не может «закислять» организм.
- Углекислый газ и вода химически реагируют с образованием угольной кислоты, слабой кислоты, которая, как было показано, стимулирует те же нервные рецепторы во рту, что и горчица. Это вызывает ощущение жжения, покалывания, которое может быть как раздражающим, так и приятным. Однако это не «закисляет» организм, так как почки и легкие удаляют избыток углекислого газа и поддерживают кислотность крови в слабо щелочном диапазоне 7,38–7,45 независимо от того, что вы едите или пьете, — заверила кардиолог, уточнив, что pH газированной воды составляет всего 3–4.
Кроме того, не стоит особо бояться при употреблении обычной газированной воды и вздутия живота. По словам врача, его, скорее, спровоцируют сладкая газировка и в принципе любые сладкие напитки. Но если у вас есть такая индивидуальная особенность и даже обычная вода вызывает газообразование, можно его уменьшить чувствительность кишечника — врач посоветовала в таком случае пить воду маленькими глотками, так как вздутие может вызывать воздух, который попадает в желудок, когда мы едим и пьем второпях.
15 продуктов, которые спасут от обезвоживания
Иногда пить совсем не хочется, а надо — о соблюдении правильного питьевого режима для здоровья и контроля за весом слышали все. В таких случаях можно включать в свой рацион почаще продукты, в которых много воды. Вот 15 из них:
огурец,
кабачок,
арбуз,
стебель сельдерея,
морковь,
редис,
киви,
персики,
брокколи,
помидоры,
салат Айсберг,
цветная капуста,
грейпфрут,
ананас,
яблоки.