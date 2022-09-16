1. Помогает глотать

Газированная вода, как показали исследования, помогает глотать. В одной из работ, к примеру, здоровых людей попросили несколько раз проглотить разные жидкости — газированная вода показала самую сильную способность стимулировать нервы, отвечающие за глотание. Причем, как выяснили другие исследователи, при сочетании низкой температуры и карбонизации (растворении углекислого газа в жидкости) этот эффект только усиливался.

Результаты еще одного исследования показали, что питье ледяной газированной воды на 63 процента улучшало состояние людей, которые постоянно испытывали потребность откашляться или поперхивались. Интересно. Что самый заметный эффект был как у раз у тех, у кого симптомы были самые тяжелые и частые.

2. Помогает дольше оставаться сытым

Особенно это будет актуально для тех, кто хочет похудеть и старается меньше есть. Газированная вода поможет продлить чувство сытости после еды в большей степени, чем обычная вода.