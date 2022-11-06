5 самых полезных овощных соков: что будет, если пить их каждый день

Большинство людей считает, что фруктовые соки, которые получены из спелых плодов, полезны для всех. А вот овощные фреши — это удел только людей с проблемами здоровья или профессиональных спортсменов, худеющих — поскольку их вкус оставляет желать лучшего. Подобный подход в корне неверен.
Сок из фруктов или овощей, если правильно подобрать его под свой вкус и особенности организма, может быть полезным и вкусным дополнением к ежедневному рациону. В зависимости от варианта — с мякотью, осветленный, микс из нескольких плодов — соки могут определенным образом влиять на пищеварение и здоровье в целом. Подробнее об этом «Доктору Питеру» рассказала Елизавета Дзантиева, врач-эндокринолог, диетолог.
Врач-эндокринолог, диетолог первой категории кандидат медицинских наукt.me/drelizavetadzantieva
Эффекты у них разные
Известно, что правильно подобранные фруктовые свежевыжатые соки могут помочь поддержать и даже ускорить метаболизм, стимулировать очищение организма, выведение избытка жидкости и снять стресс после тяжелого дня. Поэтому фруктовые соки могут быть полезными тем людям, кто подвергается высоким психологическим нагрузкам и переживает эмоциональные потрясения.
Овощные соки, особенно с мякотью, содержат в себе большее количество питательных компонентов, меньше сахара, достаточно витаминов и микроэлементов. Поэтому они помогают в устранении ощущения усталости, дают дополнительную порцию энергии, быстро и активно восстанавливают силы после активной физической нагрузки.
В идеале — важно грамотно сочетать эти виды соков, чередуя овощи и фрукты в разные приемы пищи.
Топ овощных соков на каждый день
Среди наиболее полезных и популярных соков овощей, которые можно употреблять даже ежедневно, Елизавета Дзантиева назвала следующие:
Морковный сок — он содержит большое количество каротина, это предшественник витамина А, который полезен для зрения, кожи и обменных процессов. Чтобы сок стал максимально полезным, а витамин усвоился полностью, в него перед употреблением стоит добавить чайную ложку оливкового или подсолнечного масла.
Сок свеклы — это мультивитаминный комплекс. В составе этого продукта много витаминов группы В, особенно — пантотеновой, фолиевой кислоты, рибофлавина и тиамина, ниацина. Кроме того, в нем много антиоксидантов — витамина Е и аскорбиновой кислоты, защищающих клетки от повреждений. Добавим сюда еще и микроэлементы — калий, кальций, магний, натрий, фосфор, железо, йод, хлор и марганец. Все они поддерживают метаболизм.
Соки из овощей зеленого цвета — это цуккини, огурец, брокколи, савойская капуста. Они богаты хлорофиллом, который по своему составу похож на жизненно необходимый элемент — железо, что используется для синтеза гемоглобина.
Сок из спелых помидоров содержит большое количество ликопина, который помогает эффективно замедлить старение, повреждение клеток, повышает общую резистентность организма.
Сок белокочанной капусты, который содержит высокое количество витамина С, будет очень хорошим подспорьем в период ОРВИ и гриппа, помогает улучшить настроение и самочувствие.
Сок нельзя пить литрами
Важно понимать, что любой продукт полезен, если его употреблять правильно. Поэтому тот факт, что в овощных соках высоко содержание питательных и полезных компонентов, совершенно не дает оснований пить этот напиток литрами каждый лень. Кроме того, важно и время суток, когда вы пьете соки из овощей.
Все-таки соки — это достаточно богатый углеводами продукт, практически лишенный клетчатки (жмых). Поэтому даже овощные соки в большом количестве могут способствовать повышению глюкозы в крови, что при высоком потреблении может и навредить организму. Поэтому не стоит выпивать более 200-250 мл сока в день — это один стакан.
Как добиться максимальной пользы продукта?
Если мы ведем речь о натуральном, свежевыжатом овощном соке, чтобы он принес максимальную пользу, пить его нужно сразу после того, как он отжат. Особенно если использовалась соковыжималка с металлическими деталями — сетками, винтами и терками. При контакте с воздухом и металлом витамины в продукте быстро окисляются, и примерно через полчаса разрушается или улетучивается до 50 и более процентов антиоксидантов и фитонутриентов.
Также не стоит добавлять к сокам сахар и соль. Если сок на ваш вкус слишком терпкий, стоит разбавить его водой. А некоторые виды овощных соков в принципе не рекомендовано употреблять в чистом виде, особенно это касается сока свеклы — его всегда разбавляют водой в пропорции 1:3.
Кроме того, соки стоит пить в первой половине дня. Они относятся к активаторам метаболизма, энергетикам, которые стимулируют организм к бодрости. Употребление сока вечером может привести к бессоннице.
Есть противопоказания
Хотя список противопоказаний невелик, но нужно помнить о нем, особенно имея проблемы со здоровьем. Так, соки под запретом при обострении заболеваний ЖКТ (гастрите, панкреатите, холецистите). Кроме того, их нельзя пить при наличии индивидуальной непереносимости или аллергии на определенные продукты, при поллинозе нужно быть осторожными — помнить о перекрестных реакциях.