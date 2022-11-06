5 самых полезных овощных соков: что будет, если пить их каждый день

Как добиться максимальной пользы продукта?

Если мы ведем речь о натуральном, свежевыжатом овощном соке, чтобы он принес максимальную пользу, пить его нужно сразу после того, как он отжат. Особенно если использовалась соковыжималка с металлическими деталями — сетками, винтами и терками. При контакте с воздухом и металлом витамины в продукте быстро окисляются, и примерно через полчаса разрушается или улетучивается до 50 и более процентов антиоксидантов и фитонутриентов.

Также не стоит добавлять к сокам сахар и соль. Если сок на ваш вкус слишком терпкий, стоит разбавить его водой. А некоторые виды овощных соков в принципе не рекомендовано употреблять в чистом виде, особенно это касается сока свеклы — его всегда разбавляют водой в пропорции 1:3.

Кроме того, соки стоит пить в первой половине дня. Они относятся к активаторам метаболизма, энергетикам, которые стимулируют организм к бодрости. Употребление сока вечером может привести к бессоннице.