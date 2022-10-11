Как часто в продаже вы видите чудодейственные средства, производители которых обещают, что именно их товар поможет избавиться от токсинов? Наверняка вы уже слышали, что такие обещания — просто часть маркетинга. Как отмечает диетолог Кэтрин Зерацки, если у вас нет проблем со здоровьем почек, печени и легких , то ваше тело самостоятельно может избавляться от лишнего.

Поэтому куда логичней приучить себя к паре полезных привычек, которые пойдут на пользу этим органам и помогут им справляться со своей работой.