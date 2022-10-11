Как часто в продаже вы видите чудодейственные средства, производители которых обещают, что именно их товар поможет избавиться от токсинов? Наверняка вы уже слышали, что такие обещания — просто часть маркетинга. Как отмечает диетолог Кэтрин Зерацки, если у вас нет проблем со здоровьем почек, печени и легких, то ваше тело самостоятельно может избавляться от лишнего.
Поэтому куда логичней приучить себя к паре полезных привычек, которые пойдут на пользу этим органам и помогут им справляться со своей работой.
Не забывайте пить воду
Да-да, избавиться от отходов вашему телу могут помочь не дорогие «детокс-соки», а самая обычная вода. Дело в том, что большая часть отходов из нашего тела уходит вместе с мочой
Да и для нормальной работы почек вода очень важна: она помогает доставить кислород и питательные вещества к почкам.
Врачи советуют каждый день пить не менее 30–60 мл воды на 1 кг веса человека.
Скорректируйте свой рацион
Ваш рацион влияет на состояние печени. Неправильное питание может спровоцировать развитие неалкогольной жировой болезни печени — жирового гепатоза.
Поэтому лучше есть поменьше следующих продуктов:
жареные и жирные блюда;
алкоголь;
мучное;
покупные соусы;
консервы и полуфабрикаты.
Доктор медицинских наук Энни Гинан рекомендует всем, кто заботится о здоровье печени, попробовать средиземноморскую диету. Ее принципы просты: больше фруктов и овощей, больше цельного зерна, орехов и бобов, нежирного мяса и поменьше мяса красного, сладостей и добавленного сахара.
Следите за весом
Уже ни для кого не секрет: вам нужно контролировать свой вес вовсе не ради моды или платья на размер меньше. Переизбыток веса вредит в первую очередь вашему здоровью — в том числе и печени. Дело в том, что переизбыток жира, отмечает доктор медицинских наук Тинсей Амбачью Ворета, также приводит к неалкогольной жировой болезни печени. Вредит лишний вес и почкам.
Как понять, что жира в вас больше, чем нужно? По размеру талии. Подробнее об этом читайте ЗДЕСЬ.
Высыпайтесь
Здоровый сон — это не роскошь, это абсолютная необходимость для вашего организма. Если вы плохо спите ночью и пытаетесь компенсировать недосып днем, отмечает доктор Ян Лю, то вы тоже попадаете в группу риска по жировой болезни печени. Эксперт отмечает: исследования показали, что умеренное улучшение качества сна связано со снижением риска жировой болезни печени на 29%. Так что постарайтесь спать не меньше 7 часов.
Занимайтесь спортом
Даже если вы не любитель тренировок, придется смириться и признать: регулярные умеренные физические нагрузки — неотъемлемая часть здорового образа жизни.
Например, тренировки помогают улучшить микроциркуляцию крови в почках.
Кроме того, физическая активность полезна и для печени. Как отмечает доктор медицинских наук Джонатан Стайн, он рекомендует заниматься спортом даже пациентам с хроническими болезнями этого органа, пишет
— В сочетании с умеренной потерей веса регулярная физическая активность может даже улучшить рубцовую ткань (фиброз) в вашей печени, — отмечает Стайн.