Какой должна быть окружность талии: врач назвал нормы для мужчин и для женщин

Многие ориентируются в оценке своего веса на ИМТ — это сочетание букв знакомо многим. Оно расшифровывается как индекс массы тела и определяет соотношение роста к весу. Однако при одинаковом ИМТ человек может быть накачанным крепышом и дряблым ботаником с выпирающим животиком. Соответственно, риск заработать диабет или инфаркт у этих двух людей — разный.

Для того чтобы уточнить влияние веса на здоровье и прогнозировать определенные патологии, стоит дополнительно измерять еще хотя бы окружность талии. Нормальные ее показатели у женщин и мужчин свои, и чем больше живот, тем хуже телу. Мы поговорили о том, почему плох лишний вес в области талии, с экспертами.