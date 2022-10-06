Какой должна быть окружность талии: врач назвал нормы для мужчин и для женщин

Многие ориентируются в оценке своего веса на ИМТ — это сочетание букв знакомо многим. Оно расшифровывается как индекс массы тела и определяет соотношение роста к весу. Однако при одинаковом ИМТ человек может быть накачанным крепышом и дряблым ботаником с выпирающим животиком. Соответственно, риск заработать диабет или инфаркт у этих двух людей — разный.
Для того чтобы уточнить влияние веса на здоровье и прогнозировать определенные патологии, стоит дополнительно измерять еще хотя бы окружность талии. Нормальные ее показатели у женщин и мужчин свои, и чем больше живот, тем хуже телу. Мы поговорили о том, почему плох лишний вес в области талии, с экспертами.
Несколько фактов, которые стоит знать
По данным Росстата на декабрь 2021 года, в нашей стране от избыточного веса страдает почти 48% мужчин и 36% женщин. С ожирением цифры меньше, но тоже впечатляют — это 19% и 28% соответственно. У большинства из этих людей избытки жира концентрируются в районе живота — это так называемое абдоминальное или «метаболическое» ожирение.
Кстати, в течение последних 20 лет число людей с избыточным размером талии увеличилось. Соотношение талии к бедрам в идеале составляет до 0,7, но многие эксперты допускают уже и 0,8. Помимо того, что расплывшаяся талия — это внешняя эстетическая проблема, эндокринологи и кардиологи бьют тревогу — слишком широкая талия грозит серьезным повышением риска ранней смерти от различных причин. Так, каждые +5 см в обхвате у женщин повышают эти риски на 13%, а у мужчин — на 17%.
Попа — лучше, чем животик
Андрей Алексеевич говорит: многие, наверно, слышали о «яблочном» и «грушевом» типе фигуры. Это как раз особенности отложения жировых пакетов по телу, которые сравнили с фруктами, чтобы это было понятнее для обычных людей.
Принято выделять два основных типа ожирения:
Яблоко, когда лишний вес в большей степени концентрируется на животе, придавая телу своеобразную форму.
Груша, когда лишние килограммы «падают» на бедра, при этом талия меньше страдает от избытков жира.
Мы знаем, что именно ожирение по типу яблока считается особенно опасным для здоровья! Конечно, нельзя отрицать, что лишние килограммы в целом не идут на пользу, но, если выбирать между попой и животом, отложения в области ягодиц и бедер менее опасны.
Нужно правильно измерить и оценить
В умных книжках пишут, что талию следует измерять в средней точке между нижним краем последнего прощупываемого ребра и верхней части гребня подвздошной кости (прощупываемая часть кости на верхней части таза). Если говорить проще, то стоит измерять талию в самом узком месте. Если такого места нет, то над пупком.
«И здесь просится анекдот про то „где будем делать талию“, но я бы был предельно серьезен: если жир скапливается на животе, то это действительно серьезное состояние, при котором чаще всего бывает артериальная гипертензия, сахарный диабет и гормональные нарушения», — подчеркивает доктор Никифоров.
Важно понимать, что жир в этой области распространяется на внутренние органы, образуя висцеральные отложения, и нарушает их функции, приводя к серьезным осложнениям!
Опираясь на нормы, рекомендованные ВОЗ, выделено три категории людей на основе измеренных объемов талии:
Норма веса: талия у мужчины не превышает в окружности 94 см, а у женщины — не более 80 см.
Избыток веса: охват талии мужчины превышает 94 см, но не более 101,9 см. Для женщины такие цифры: более 80 см, но не превышают 87,9 см.
Об абдоминальном ожирении говорит обхват талии мужчин более 102 см и женщин — более 88 см.
врач-кардиолог, врач-терапевт РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, врач первой категорииvk.com/pavlov_medikal_group
Жир на животе, а страдает сердце?
Кардиолог подчеркивает — одновременно с талией жиром заплывает и сердце. Особенно много жира скапливается в области эпикарда, верхушки сердца, из-за чего хуже сокращаются желудочки. Сам миокард — сердечная мышца — может тоже жиреть, когда между мышечными волокнами возникают жировые прослойки. Также сердце работает хуже, риск сердечной недостаточности выше. Добавим сюда изменения в сосудах, провоцируемые атеросклерозом, риск которого на фоне «яблочного» ожирения тоже выше. Таким образом, жир на талии повышает риски преждевременной смерти от инфаркта, сердечной недостаточности.
Конечно, тем людям, у которых жир откладывается на попе и бедрах, не стоит думать «мне это не страшно» и продолжать есть калорийные сладкие и жирные продукты. Хотя риски проблем с сердцем ниже, но он есть, и в сравнении со здоровыми людьми, имеющими нормальную массу, значительно повышен.
Пластика не поможет!
Нередко люди задаются закономерным вопросом — если похудеть в талии, риск снизится? Кардиологи говорят, что да. Потеря массы тела, особенно в области живота, позитивно скажется на здоровье как сердца, сосудов, так и всего организма. Носить на себе «мешок с жиром» весом в 10–20 кг нелегко. Поэтому снижение нагрузки на сердце из-за потери веса — это уже плюс. Но важно не только потерять этот лишний вес, но и удерживать его затем в здоровых пределах, особенно — в области талии.
А если сделать липосакцию или ушить желудок? В этом вопросе все сложнее. Конечно, потеря веса уменьшает нагрузку на сердце, но, механически удаляя жир, мы никак не влияем на те процессы, которые привели к ожирению. Поэтому есть шансы на то, что вес снова может быть набран, а такие колебания веса могут еще сильнее истощать и без того нагруженное сердце. И плюс к этому, если при постепенном похудении жир теряется одновременно по всему телу, включая и сердечную мышцу, то при липосакции это локальное удаление отложений. И сердце остается таким же ожирелым.
Я ем и не толстею, мне не страшно
Нужно отметить, что дефицит массы тела при ИМТ менее 20 тоже связан с повышенными рисками для здоровья. Также есть категория худых людей, имеющих висцеральное ожирение, — это те самые люди, которые много едят и не толстеют, при этом не занимаются какой-либо физической активностью (худеть-то не надо). У них отсутствует видимое ожирение и нормальный ИМТ, но при этом есть висцеральное ожирение и риски сердечно-сосудистых проблем тоже высокие.
О чем это говорит? Что важен не только сам факт убирания жира с живота и похудение, а обязательно важна регулярная физическая нагрузка. Во время физической активности увеличивается приток крови к мышцам, лучше омывается внутренняя стенка сосудов и в ней увеличивается выработка оксида азота. Это очень полезное вещество, которое расширяет сосуды, улучшает «текучесть» крови, снижает давление, уменьшает воздействие «плохого» холестерина на сосуды и улучшает поступление глюкозы из крови в клетку (что снижает и риски сахарного диабета).