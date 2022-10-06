Какой должна быть окружность талии: врач назвал нормы для мужчин и для женщин
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Многие ориентируются в оценке своего веса на ИМТ — это сочетание букв знакомо многим. Оно расшифровывается как индекс массы тела и определяет соотношение роста к весу. Однако при одинаковом ИМТ человек может быть накачанным крепышом и дряблым ботаником с выпирающим животиком. Соответственно, риск заработать диабет или инфаркт у этих двух людей — разный.

Для того чтобы уточнить влияние веса на здоровье и прогнозировать определенные патологии, стоит дополнительно измерять еще хотя бы окружность талии. Нормальные ее показатели у женщин и мужчин свои, и чем больше живот, тем хуже телу. Мы поговорили о том, почему плох лишний вес в области талии, с экспертами.

Андрей Никифоров
диетология

врач-диетолог, психотерапевт

vk.com/andrei_nikiforov

Несколько фактов, которые стоит знать

По данным Росстата на декабрь 2021 года, в нашей стране от избыточного веса страдает почти 48% мужчин и 36% женщин. С ожирением цифры меньше, но тоже впечатляют — это 19% и 28% соответственно. У большинства из этих людей избытки жира концентрируются в районе живота — это так называемое абдоминальное или «метаболическое» ожирение.

Кстати, в течение последних 20 лет число людей с избыточным размером талии увеличилось. Соотношение талии к бедрам в идеале составляет до 0,7, но многие эксперты допускают уже и 0,8. Помимо того, что расплывшаяся талия — это внешняя эстетическая проблема, эндокринологи и кардиологи бьют тревогу — слишком широкая талия грозит серьезным повышением риска ранней смерти от различных причин. Так, каждые +5 см в обхвате у женщин повышают эти риски на 13%, а у мужчин — на 17%.

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Попа — лучше, чем животик

Андрей Алексеевич говорит: многие, наверно, слышали о «яблочном» и «грушевом» типе фигуры. Это как раз особенности отложения жировых пакетов по телу, которые сравнили с фруктами, чтобы это было понятнее для обычных людей.

Принято выделять два основных типа ожирения:

Мы знаем, что именно ожирение по типу яблока считается особенно опасным для здоровья! Конечно, нельзя отрицать, что лишние килограммы в целом не идут на пользу, но, если выбирать между попой и животом, отложения в области ягодиц и бедер менее опасны.

Нужно правильно измерить и оценить

В умных книжках пишут, что талию следует измерять в средней точке между нижним краем последнего прощупываемого ребра и верхней части гребня подвздошной кости (прощупываемая часть кости на верхней части таза). Если говорить проще, то стоит измерять талию в самом узком месте. Если такого места нет, то над пупком.

«И здесь просится анекдот про то „где будем делать талию“, но я бы был предельно серьезен: если жир скапливается на животе, то это действительно серьезное состояние, при котором чаще всего бывает артериальная гипертензия, сахарный диабет и гормональные нарушения», — подчеркивает доктор Никифоров.

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Важно понимать, что жир в этой области распространяется на внутренние органы, образуя висцеральные отложения, и нарушает их функции, приводя к серьезным осложнениям!

Опираясь на нормы, рекомендованные ВОЗ, выделено три категории людей на основе измеренных объемов талии:

  • Норма веса: талия у мужчины не превышает в окружности 94 см, а у женщины — не более 80 см.

  • Избыток веса: охват талии мужчины превышает 94 см, но не более 101,9 см. Для женщины такие цифры: более 80 см, но не превышают 87,9 см.

  • Об абдоминальном ожирении говорит обхват талии мужчин более 102 см и женщин — более 88 см.

Екатерина Кияшко
кардиология, терапия

врач-кардиолог, врач-терапевт РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, врач первой категории

vk.com/pavlov_medikal_group

Жир на животе, а страдает сердце?

Кардиолог подчеркивает — одновременно с талией жиром заплывает и сердце. Особенно много жира скапливается в области эпикарда, верхушки сердца, из-за чего хуже сокращаются желудочки. Сам миокард — сердечная мышца — может тоже жиреть, когда между мышечными волокнами возникают жировые прослойки. Также сердце работает хуже, риск сердечной недостаточности выше. Добавим сюда изменения в сосудах, провоцируемые атеросклерозом, риск которого на фоне «яблочного» ожирения тоже выше. Таким образом, жир на талии повышает риски преждевременной смерти от инфаркта, сердечной недостаточности.

Конечно, тем людям, у которых жир откладывается на попе и бедрах, не стоит думать «мне это не страшно» и продолжать есть калорийные сладкие и жирные продукты. Хотя риски проблем с сердцем ниже, но он есть, и в сравнении со здоровыми людьми, имеющими нормальную массу, значительно повышен.

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Нередко люди задаются закономерным вопросом — если похудеть в талии, риск снизится? Кардиологи говорят, что да. Потеря массы тела, особенно в области живота, позитивно скажется на здоровье как сердца, сосудов, так и всего организма. Носить на себе «мешок с жиром» весом в 10–20 кг нелегко. Поэтому снижение нагрузки на сердце из-за потери веса — это уже плюс. Но важно не только потерять этот лишний вес, но и удерживать его затем в здоровых пределах, особенно — в области талии.

А если сделать липосакцию или ушить желудок? В этом вопросе все сложнее. Конечно, потеря веса уменьшает нагрузку на сердце, но, механически удаляя жир, мы никак не влияем на те процессы, которые привели к ожирению. Поэтому есть шансы на то, что вес снова может быть набран, а такие колебания веса могут еще сильнее истощать и без того нагруженное сердце. И плюс к этому, если при постепенном похудении жир теряется одновременно по всему телу, включая и сердечную мышцу, то при липосакции это локальное удаление отложений. И сердце остается таким же ожирелым.

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Я ем и не толстею, мне не страшно

Нужно отметить, что дефицит массы тела при ИМТ менее 20 тоже связан с повышенными рисками для здоровья. Также есть категория худых людей, имеющих висцеральное ожирение, — это те самые люди, которые много едят и не толстеют, при этом не занимаются какой-либо физической активностью (худеть-то не надо). У них отсутствует видимое ожирение и нормальный ИМТ, но при этом есть висцеральное ожирение и риски сердечно-сосудистых проблем тоже высокие.

О чем это говорит? Что важен не только сам факт убирания жира с живота и похудение, а обязательно важна регулярная физическая нагрузка. Во время физической активности увеличивается приток крови к мышцам, лучше омывается внутренняя стенка сосудов и в ней увеличивается выработка оксида азота. Это очень полезное вещество, которое расширяет сосуды, улучшает «текучесть» крови, снижает давление, уменьшает воздействие «плохого» холестерина на сосуды и улучшает поступление глюкозы из крови в клетку (что снижает и риски сахарного диабета).

Алена Парецкая