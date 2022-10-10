Что нельзя есть во время простуды: эти продукты мешают вам выздороветь

Одни, подхватив насморк и кашель, поправляются буквально за пару дней, а другие неделями не могут избавиться от зловредного ОРВИ, зарабатывая осложнения. Нередко в этом виноваты продукты, которые мы едим.