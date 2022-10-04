Как быстро сбить температуру у ребенка: советы педиатров

Сбивают невысокую температуру

Давать жаропонижающие препараты детям рекомендуется, когда градусник показывает больше 38 градусов. В остальных случаях надо подождать. Температура — это защитная реакция организма, который активно борется с инфекцией.

Ставят горчичники, делают сеточку из йода

Эти способы никак не помогут справиться с ОРВИ, а вот спровоцировать аллергическую реакцию или же усилить воспаление — вполне себе. Так что не мучайте ребенка, откажитесь от этих устаревших методов.

Парят ноги

Парение ног не обладает конкретным лечебным эффектом, который можно как-то просчитать. Зачем делать то, что не дает пользы? Да, эта процедура помогает согреться. Поэтому при переохлаждении, возможно, она имеет смысл, но не при лечении ОРВИ.

Дают кислые морсы, горячее молоко

Самое лучшее питье для ребенка — это простая теплая вода или же теплый несладкий чай. Когда температура повышена, организм теряет много жидкости, поэтому ее нужно как можно скорее восполнить. И помогут это сделать вода и чай, но никак не кислый морс и горячее молоко, рассказывал «Доктору Питеру» Андрей Гоголев.

Увлекаются сосудосуживающими каплями

Во-первых, отдельно существуют детские капли, в детской дозировке. Во-вторых, нельзя капать когда хочется — в инструкции написано, как часто это можно делать и как долго. Обычно назначается курс не более 5 дней. Если же капать дольше, то может появиться зависимость, а организм перестанет реагировать на действующее вещество.