Как быстро сбить температуру у ребенка: советы педиатров

Маленький ребенок — это не уменьшенная копия взрослого. У растущего организма свои правила, поэтому к нему нужен особый подход. И те способы, которые если не помогут, но и не особо навредят взрослому, могут нанести серьезный урон малышу.
Один из таких способов — растирание водкой или уксусом. Почему-то считается, что от высокой температуры нет средства лучше, им же пользовались еще наши бабушки и дедушки. На самом деле уксус и водка делают только хуже, говорят педиатры.
Про обтирание водкой и уксусом
— Наши бабушки и дедушки хорошо помнили уроки физики: жидкость при испарении охлаждает поверхность. Увеличиваем скорость испарения — быстрее опускается температура. Ускорить это испарение можно специальными жидкостями — спиртом или уксусом. Подозреваю, что с бензином и керосином тоже экспериментировали, — иронизирует Дмитрий Молодой.
Но почему-то наши предки забывали, что человеческий организм сложнее, чем медная пластина с датчиком температуры. И за незначительное ускорение испарения приходится платить.
Итак, что важно знать про обтирание уксусом или водкой:
Они частично проникают через кожу малыша, усиливая интоксикацию;
Повышается риск возникновения аллергии;
Достаточно высокий риск появления или обострения обструктивного ларингита (круп) или появления ларингоспазма (возможен как реакция на запах);
Ребенку дискомфортно, эта процедура точно не облегчит его состояние.
Если вы действительно хотите помочь малышу, то его можно обтереть теплой водой. Однако такое практикуется, когда температура крайне высокая — больше 39 градусов. Еще один важный момент: у ребенка не должно быть озноба, говорит педиатр.
Какие еще ошибки совершают родители
Врач-педиатр приемного отделения клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ)
Сбивают невысокую температуру
Давать жаропонижающие препараты детям рекомендуется, когда градусник показывает больше 38 градусов. В остальных случаях надо подождать. Температура — это защитная реакция организма, который активно борется с инфекцией.
Ставят горчичники, делают сеточку из йода
Эти способы никак не помогут справиться с ОРВИ, а вот спровоцировать аллергическую реакцию или же усилить воспаление — вполне себе. Так что не мучайте ребенка, откажитесь от этих устаревших методов.
Парят ноги
Парение ног не обладает конкретным лечебным эффектом, который можно как-то просчитать. Зачем делать то, что не дает пользы? Да, эта процедура помогает согреться. Поэтому при переохлаждении, возможно, она имеет смысл, но не при лечении ОРВИ.
Дают кислые морсы, горячее молоко
Самое лучшее питье для ребенка — это простая теплая вода или же теплый несладкий чай. Когда температура повышена, организм теряет много жидкости, поэтому ее нужно как можно скорее восполнить. И помогут это сделать вода и чай, но никак не кислый морс и горячее молоко, рассказывал «Доктору Питеру» Андрей Гоголев.
Увлекаются сосудосуживающими каплями
Во-первых, отдельно существуют детские капли, в детской дозировке. Во-вторых, нельзя капать когда хочется — в инструкции написано, как часто это можно делать и как долго. Обычно назначается курс не более 5 дней. Если же капать дольше, то может появиться зависимость, а организм перестанет реагировать на действующее вещество.
Как правильно сбить температуру ребенку
Измеряем температуру не менее 3 минут
— Когда время истекло, смотрим на показатели на градуснике. Если это малыш до 3 месяцев, и температура выше 38,0 — даем жаропонижающее. Старше 3-4 месяцев — надо дать организму время, чтобы он справился сам. Сбиваем температуру препаратами только при значениях выше 38,5, — говорит Елена Парецкая.
Важная деталь: это актуально для детей, которые считаются здоровыми или относительно здоровыми. Если у малыша серьезные проблемы со здоровьем, например, есть неврологические расстройства, хотя бы раз были фебрильные судороги, то снижаем температуру даже при 37,5 градусах.
— Также важно учитывать, что если малыш хорошо переносит лихорадку и цифры на градуснике не такие уж и запредельные, он пьет водичку (пусть даже отказывается от еды), то давать ребенку ничего не надо. Погодите с лекарствами. Поите малыша как можно больше, оденьте в легкую одежду и дайте организму побороться с болезнью, — говорит Елена Парецкая.
Но если у малыша есть головная боль, тошнота, он капризничает, долго не ест и особенно не пьет, то обязательно сбиваем температуру.
Даем правильное жаропонижающее
Ребенку можно давать только парацетамол или ибупрофен в удобной для вас и малыша форме.
До 6-7 лет лучше всего подходят сиропы, малышам до года — свечки. Строго следуем инструкции к препарату. Для парацетамола интервалы между приемами — 6 часов, для ибупрофена — 6-8 часов (лучше именно восемь).
Важно! Не стоит стремиться снизить температуру до пресловутых 36,6. Жаропонижающая терапия состоит в том, чтобы снизить лихорадку до безопасных цифр.
Если жаропонижающее не помогло, вызываем врача
Бывает, что лекарство не помогает. Или же температура снова становится высокой через 1-2 часа. В этом случае стоит вызвать врача-педиатра или же скорую помощь.
— Кстати, между приемами препаратов можно применять различные методы охлаждения. Это влажная ткань на лоб — только смачиваем ее не ледяной водой, а водой комнатной температуры. Подойдут и обтирания губкой, смоченной в теплой воде, — говорит Елена Парецкая.
Не кутаем ребенка в пять одеял
И еще важный момент: нельзя кутать лихорадящего ребенка, особенно, если он потеет. Это нарушает отдачу тепла. Поэтому оденьте ребенка полегче, чаще меняйте влажную одежду.
Если малыш не потеет, ножки, ручки прохладные, можно одеть его чуть потеплее. И, конечно же, учитывайте желания ребенка: на фоне озноба дети обычно сами кутаются в одеяло — тут уже сопротивляться не стоит.