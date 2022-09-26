«Мой сын — пятиклассник, очень активный ребенок, в школе жалуются, что крутится на уроках, постоянно болтает… Одна учительница посоветовала давать ребенку успокоительные. Это нормально? Что будет, если он станет пить таблетки? И что вообще делать с непоседой?»
Мария, 38 лет
- Пятый класс для ребенка — переходный период из начальной школы в среднее звено. Если в начале учебного года ребенок на уроках проявляет неусидчивость, неустойчивое поведение, то это может быть всего лишь из-за периода адаптации, — рассказала «Доктору Питеру» психолог Елена Науменко. — Возможно, ребенок еще не понимает, какие требования ему предъявляют — он немного не готов, не дорос. Плюс, непросто после лета войти в школьный режим. Кроме того, появляются новые педагоги, у каждого — свой подход, свои темпы, свои задания.
Эксперт обращает внимание, что важно четко наладить режим дня и отдыха ребенка, а также дать ему возможность заниматься тем, что он любит.
- Если поведение ребенка ухудшается, лучше сначала обратиться за помощью к классному руководителю и школьному психологу, — обращает внимание Елена Науменко. — Психолог поговорит с ребенком, выявит его проблемы и трудности, а потом уже — если надо медикаментозное лечение, то отправит к врачу.
Когда нужно к неврологу
если ребенок жалуется на головные боли,
говорит о постоянной усталости, плохо спит.
К врачу стоит сходить, если вас беспокоит физиологическое здоровье ребенка.
Только не ругайте!
Психолог советует по душам поговорить с сыном или дочерью, если на них в школе жалуются учителя.
- Важно не ругать ребенка, а научиться с ним разговаривать, — говорит Елена Науменко. — Если устраивать скандалы школьнику в период кризиса, он скажет — а зачем мне учиться, зачем новые предметы, я ведь ничего не знаю и не умею… Нужно общаться, говорить — может, ребенку просто сложно с учителем, не налажен контакт, боится спросить, что-то сделать не так… Если же вас беспокоит неусидчивость вашего ребенка, можно найти развивающие игры на внимание — подходящую методику легко подобрать как для 5-классников, так и для детей другого возраста.
Успокоительные для ребенка
- Если говорить о здоровом ребенке, без диагнозов, у которого все в норме, то можно найти разные способы, как его успокоить и переключить, — говорит Елена Науменко. — Есть игрушки-антистресс, художественные практики, которые можно использовать для релаксации и так далее.
А вот с успокоительными препаратами, даже растительными, стоит быть очень осторожными.
- Успокоительные имеют накопительный эффект, — считает эксперт. — Если ребенок начнет их принимать, возможно, будет легче, но когда курс закончится, то пройдет и эффект, и может повториться то же самое — все проблемы вновь вернутся.