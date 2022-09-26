- Пятый класс для ребенка — переходный период из начальной школы в среднее звено. Если в начале учебного года ребенок на уроках проявляет неусидчивость, неустойчивое поведение, то это может быть всего лишь из-за периода адаптации, — рассказала «Доктору Питеру» психолог Елена Науменко. — Возможно, ребенок еще не понимает, какие требования ему предъявляют — он немного не готов, не дорос. Плюс, непросто после лета войти в школьный режим. Кроме того, появляются новые педагоги, у каждого — свой подход, свои темпы, свои задания.

Эксперт обращает внимание, что важно четко наладить режим дня и отдыха ребенка, а также дать ему возможность заниматься тем, что он любит.

- Если поведение ребенка ухудшается, лучше сначала обратиться за помощью к классному руководителю и школьному психологу, — обращает внимание Елена Науменко. — Психолог поговорит с ребенком, выявит его проблемы и трудности, а потом уже — если надо медикаментозное лечение, то отправит к врачу.