10 продуктов, из-за которых у вас может подскочить давление
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Если вы страдаете от повышенного давления, вам особенно важно следить за тем, что вы едите. Проверьте содержимое вашего холодильника и проанализируйте свой рацион — вполне возможно, что вы плохо себя чувствуете именно из-за еды.

Соль, пожалуй, заслуживает первое место в рейтинге продуктов, провоцирующих гипертонию. Все дело в том, что соль — это природный абсорбент, который задерживает жидкость в организме. Из-за избытка натрия сосуды набухают и сужаются — в результате чего давление подскакивает.

По этой же причине давление может подняться и после баночки соленых или маринованных огурцов. Как правило, в такие заготовки тоже кладут много соли, что может ударить по сердечно-сосудистой системе. Для справки: специалисты Всемирной организации здравоохранения советуют есть не более 5 граммов соли в день.

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По этим же причинам опасность могут представлять соевый соус, бульонные кубики и горчица. Дозируйте употребление этих продуктов — или не ешьте их вовсе, чтобы не допустить переизбытка натрия.

Копчености и колбасы — тоже не лучшие продукты для гипертоников. Такая еда сочетает в себе два самых вредных для сердца и сосудов свойства: она достаточно жирная и содержит много натрия в составе. Поэтому старайтесь почаще вместо любимого салями в бутерброд класть вареную курицу или другое белое мясо.

Светлана Горяйнова
Светлана Горяйнова
медицина

врач-терапевт, нутрициолог, к.м.н., главный врач «Клиники иммунной диетологии «Иммунохелс»

Повышенное употребление соли приводит к повышению артериального давления и разрушению сосудов, сосудистому спазму, что ограничивает поступление крови к мозгу. К тому же, для выведения соли организм включает «адаптивную» реакцию — повышает количество мочеиспусканий и потоотделения, что может привести даже к обезвоживанию.

Кроме того, врачи предупреждают: леденцы с лакрицей, которые многие любят рассасывать во время болезни, тоже противопоказаны при повышенном давлении. Все дело в том, что в корне солодки есть глицирризиновая кислота, которая снижает уровень калия в организме человека. В итоге вода задерживается в теле человека, давление подскакивает.

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Много натрия содержится и в большинстве сыров, поэтому с этим продуктом также стоит быть осторожным. Например, лучше отказаться от брынзы, рокфора или халлуми — там слишком много соли. Старайтесь покупать более нейтральные сорта сыра.

Ржаной хлеб, который многий считают более полезной альтернативой белому из-за низкого гликемичекого индекса, увы, тоже может повышать давление. Поэтому лучше на каждый день покупать цельнозерновой.

Даже не все фрукты безопасны для гипертоников. Например, грейпфрут в теории может уменьшить эффективность ряда лекарств против высокого давления, а вот «побочки» усилить, пишет Sayidaty.

Виолетта Шелехова
терапия, кардиология

врач терапевт, кардиолог, врач-эксперт

vk.com/moscowclinic

Как понять, что у вас повышенное давление

Как объясняет кардиолог Виолетта Шелехова, померить давление в домашних условиях можно с помощью тонометра. Первая цифра покажет систолическое давление, вторая — дистолическое. Идеальным считается значение 120/80 мм рт.ст., однако для каждого этот показатель может быть индивидуальным. Существуют границы нормы. Повышенным считается показатели больше 140/90 мм рт. ст, пониженным — ниже 90/60 мм рт. ст.

Какие симптомы расскажут, что давление у вас может быть выше, чем нужно? Вот несколько признаков:

  • Головные боли;

  • Ощущение дискомфорта в груди;

  • Головокружение;

  • Рвота;

  • Тошнота.

Порой гипертония вообще не дает о себе знать долгое время, поэтому время от времени стоит мерить артериальное давление.

Дарья Гапионок