10 продуктов, из-за которых у вас может подскочить давление

Если вы страдаете от повышенного давления, вам особенно важно следить за тем, что вы едите. Проверьте содержимое вашего холодильника и проанализируйте свой рацион — вполне возможно, что вы плохо себя чувствуете именно из-за еды.
Соль, пожалуй, заслуживает первое место в рейтинге продуктов, провоцирующих гипертонию. Все дело в том, что соль — это природный абсорбент, который задерживает жидкость в организме. Из-за избытка натрия сосуды набухают и сужаются — в результате чего давление подскакивает.
По этой же причине давление может подняться и после баночки соленых или маринованных огурцов. Как правило, в такие заготовки тоже кладут много соли, что может ударить по сердечно-сосудистой системе. Для справки: специалисты Всемирной организации здравоохранения советуют есть не более 5 граммов соли в день.
По этим же причинам опасность могут представлять соевый соус, бульонные кубики и горчица. Дозируйте употребление этих продуктов — или не ешьте их вовсе, чтобы не допустить переизбытка натрия.
Копчености и колбасы — тоже не лучшие продукты для гипертоников. Такая еда сочетает в себе два самых вредных для сердца и сосудов свойства: она достаточно жирная и содержит много натрия в составе. Поэтому старайтесь почаще вместо любимого салями в бутерброд класть вареную курицу или другое белое мясо.
врач-терапевт, нутрициолог, к.м.н., главный врач «Клиники иммунной диетологии «Иммунохелс»
Повышенное употребление соли приводит к повышению артериального давления и разрушению сосудов, сосудистому спазму, что ограничивает поступление крови к мозгу. К тому же, для выведения соли организм включает «адаптивную» реакцию — повышает количество мочеиспусканий и потоотделения, что может привести даже к обезвоживанию.
Кроме того, врачи предупреждают: леденцы с лакрицей, которые многие любят рассасывать во время болезни, тоже противопоказаны при повышенном давлении. Все дело в том, что в корне солодки есть глицирризиновая кислота, которая снижает уровень калия в организме человека. В итоге вода задерживается в теле человека, давление подскакивает.
Много натрия содержится и в большинстве сыров, поэтому с этим продуктом также стоит быть осторожным. Например, лучше отказаться от брынзы, рокфора или халлуми — там слишком много соли. Старайтесь покупать более нейтральные сорта сыра.
Ржаной хлеб, который многий считают более полезной альтернативой белому из-за низкого гликемичекого индекса, увы, тоже может повышать давление. Поэтому лучше на каждый день покупать цельнозерновой.
Даже не все фрукты безопасны для гипертоников. Например, грейпфрут в теории может уменьшить эффективность ряда лекарств против высокого давления, а вот «побочки» усилить, пишет
Как понять, что у вас повышенное давление
Как объясняет кардиолог Виолетта Шелехова, померить давление в домашних условиях можно с помощью тонометра. Первая цифра покажет систолическое давление, вторая — дистолическое. Идеальным считается значение 120/80 мм рт.ст., однако для каждого этот показатель может быть индивидуальным. Существуют границы нормы. Повышенным считается показатели больше 140/90 мм рт. ст, пониженным — ниже 90/60 мм рт. ст.
Какие симптомы расскажут, что давление у вас может быть выше, чем нужно? Вот несколько признаков:
Головные боли;
Ощущение дискомфорта в груди;
Головокружение;
Рвота;
Тошнота.
Порой гипертония вообще не дает о себе знать долгое время, поэтому время от времени стоит мерить артериальное давление.