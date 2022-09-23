10 продуктов, из-за которых у вас может подскочить давление

Если вы страдаете от повышенного давления, вам особенно важно следить за тем, что вы едите. Проверьте содержимое вашего холодильника и проанализируйте свой рацион — вполне возможно, что вы плохо себя чувствуете именно из-за еды.

Соль, пожалуй, заслуживает первое место в рейтинге продуктов, провоцирующих гипертонию. Все дело в том, что соль — это природный абсорбент, который задерживает жидкость в организме. Из-за избытка натрия сосуды набухают и сужаются — в результате чего давление подскакивает.

По этой же причине давление может подняться и после баночки соленых или маринованных огурцов. Как правило, в такие заготовки тоже кладут много соли, что может ударить по сердечно-сосудистой системе. Для справки: специалисты Всемирной организации здравоохранения советуют есть не более 5 граммов соли в день.