Терапевт Шелехова назвала питьевые привычки, из-за которых растет давление

Неверно подобранный рацион, избыток жирной, соленой или сладкой пищи влияет на все показатели здоровья. Об этом, наверно, сейчас знает даже школьник. Но мало кто из нас, наливая утром чашку крепкого чая или покупая банку газировки, задумывается, что питьевые привычки также оказывают влияние на наш организм. В частности, они могут негативно отражаться на уровне артериального давления.

Многие напитки, которые употребляются изредка или ежедневно, содержат биологически активные вещества, влияющие на тонус сосудов или объем жидкости, которая задерживается в тканях и артериях. «Доктор Питер» уточнил у Виолетты Шелеховой, врача-терапевта, кардиолога, какие питьевые привычки могут влиять на давление и как они это делают.