5 главных причин, почему растет давление вечером и ночью

Все причины повышения давления можно разделить на относительно безопасные, связанные с образом жизни и более серьезные, указывающие на проблемы со здоровьем. В нормальных условиях, если человек здоров, артериальное давление к периоду отхода ко сну должно постепенно снижаться. В ночные часы, пока человек спит, оно должно быть низким, поскольку регулируется активностью блуждающего нерва.

Если же в результате различных патологий нарушается регуляция тонуса вегетативной нервной системы, возможны подъемы и даже резкие скачки давления. «Доктор Питер» совместно с терапевтом, эндоскопистом, заведующей методическим кабинетом Лидией Голубенко разбирались в причинах повышения давления вечером и по ночам часы.