Врач Бердинских объяснила, когда давление 120 на 80 может быть признаком гипертонического криза

Молва приписывает долгожительство людям с пониженным давлением и замедленным пульсом. Якобы благодаря этому счастливчики живут до 100 лет, а то и дольше. Логика понятна: например сердце кита бьется 4-8 раз в минуту, немногим больше пульс черепахи, а живут они в десятки раз дольше, чем, например, мыши с их 500 ударами. К тому же у людей с более низким пульсом меньше «изнашивается» сердце, а сосуды не находятся под постоянным напряжением из-за повышенного давления.
Кардиолог, кандидат медицинских наук.
- Все же то, что люди с гипотонией живут дольше — миф, — сказала кардиолог Тюменского кардиологического научного центра, кандидат медицинских наук Светлана Бердинских. — Иногда низкий пульс и вовсе может быть результатом серьезной аритмии, патологий щитовидной железы и множеству других угрожающих здоровью причин.
Вообще, некоторые люди могут заполучить низкое давление еще с рождения, и это будет их конституциональная особенность, вариант нормы. Также нормой может быть низкое давление с редким пульсом у профессиональных спортсменов, это влияние тренировок и особенностей нервной системы.
- Но даже спортсменов сейчас обследуют, чтобы исключить случаи злокачественных аритмий, пауз ритма, — предупредила Светлана Бердинских.
При этом эксперт «Доктора Питера» признает, что редкий пульс — это все же компенсаторная реакция: чем реже сердце сокращается, тем меньше оно изнашивается. При тахикардии сердце бьется чаще и требует от организма больших энергетических затрат. Медленный ритм переводит нас в экономичный режим.
- Иногда сердце вначале разгоняется, а потом замедляется — так происходит при физической нагрузке, и это тоже норма, или когда у человека преобладает влияние парасимпатической нервной системы, которая отвечает за состояние покоя, — перечислила варианты кардиолог.
При этом гипотония — это не так уж хорошо, как это пытаются представить гипотоники. Пониженное давление, особенно если человек не занимается спортом, приводит к слабости, повышенной утомляемости, обморокам, сонливости. Еще один минус — среди гипотоников много людей, зависимых от атмосферного давления.
- Качество жизни с пониженным давлением хуже, но на общий сердечно-сосудистый риск это не влияет, — рассказала кардиолог Бердинских.
Но никто и ничто не мешает гипотонику превратиться в гипертоника. Причем по цифрам на мониторе тонометра это будет незаметно. Дело в том, что при обращении к врачу человек с обычно пониженным давлением будет, скорее всего, показывать нормальные цифры в пределах 120 на 80. Нормальные для обычных людей, а для гипотоника — это показатель гипертонического криза. И некоторые врачи могут не поверить, что с вами что-то не так.
- Поэтому мы рекомендуем обязательно измерять давление, чтобы знать свою норму, — настаивает Светлана Бердинских. — Измеряйте и оценивайте, при каких цифрах вы себя чувствуете хорошо.
При этом от возраста необходимость измерять давление не зависит, так как гипертоническая болезнь может дебютировать и у молодых.
- Связано это с образом жизни, сказываются большие перегрузки, не соблюдение режима труда и отдыха, работа по ночам — это все наши будущие пациенты, — сожалеет кардиолог. — Все это из-за нарушения циркадных ритмов, которое откликается появлением различных заболеваний.
Особо опасное время для гипотоников — ночь. Сердечный ритм еще больше замедляется по физиологическим причинам.
- Замедляется и кровообращение, от этого может страдать головной мозг, возникнуть нарушения кровообращения, а вот дополнительного сердечного риска у гипотоников нет, — объяснила Светлана Бердинских.
У гипертоника вероятность сердечно-сосудистых осложнений выше, им для нормализации состояния необходимо наблюдаться у врача, принимать определенные препараты, избегать факторов риска: курения, неправильного и несбалансированного питания. Гипотоникам же необходимо постараться воздержаться от интенсивных физических нагрузок, при этом не исключать регулярные динамические нагрузки, и соблюдать режим труда и отдыха.
Когда гипотоникам стоит срочно обратиться к кардиологу
На фоне давления 105 на 65 и ниже появляется головокружение;
учащенное сердцебиение;
обморочное или предобморочное состояние;
тяжело переносится жара или физические нагрузки;
появляются слабость и вялость.