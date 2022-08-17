Врач Бердинских объяснила, когда давление 120 на 80 может быть признаком гипертонического криза

- Все же то, что люди с гипотонией живут дольше — миф, — сказала кардиолог Тюменского кардиологического научного центра, кандидат медицинских наук Светлана Бердинских. — Иногда низкий пульс и вовсе может быть результатом серьезной аритмии, патологий щитовидной железы и множеству других угрожающих здоровью причин.

Вообще, некоторые люди могут заполучить низкое давление еще с рождения, и это будет их конституциональная особенность, вариант нормы . Также нормой может быть низкое давление с редким пульсом у профессиональных спортсменов, это влияние тренировок и особенностей нервной системы.

- Но даже спортсменов сейчас обследуют, чтобы исключить случаи злокачественных аритмий, пауз ритма, — предупредила Светлана Бердинских.