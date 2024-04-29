Тест «палец к ладони» на аневризму аорты: как он работает, объясняют врачи

Однако, как отмечает один из авторов исследования, почетный директор Института аорты в Йельской больнице Нью-Хейвен Джон Элефтериадес, у большинства пациентов с аневризмой не наблюдается положительного результата этого теста, но у людей с положительным тестом высока вероятность наличия аневризмы. Это значит, что тест может указывать на необходимость обсудить с врачом риски аневризмы, но совершенно не говорит о точном диагнозе.