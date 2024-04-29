Тест «палец к ладони» на аневризму аорты: как он работает, объясняют врачи

Иногда бывает полезно провести самодиагностику — например, обратить внимание на странные изменения в своем теле. Однако заниматься самолечением и ставить себе однозначные диагнозы — очень плохая идея.
Да и не все лайфхаки от блогеров в соцсетях по вопросам здоровья будут действительно толковыми. Лучше доверить это дело квалифицированным специалистам.
Не так давно один врач переполошил соцсети, рассказав о простом способе узнать об аневризме аорты. Разберемся, есть ли на самом деле смысл следовать его рекомендациям.
Что такое тест «палец к ладони»
Доктор Джо Уиттингтон снял видео для «Тиктока», в котором рассказал о тесте «большой палец к ладони». Он заверил, что этот тест поможет легко выявить признаки скрытого опасного сердечного заболевания.
Для этого всего лишь нужно положить руку на стол ладонью вверх или вытянуть перед собой, после чего протянуть большой палец к ладони.
Доктор Уиттингтон заявил, что если ваш большой палец выступает за противоположную сторону руки, то вероятность аневризмы аорты у вас достигает 98%. По его мнению, слишком длинный большой палец может указывать на нехватку коллагена.
«Исследования показали, что, хотя не у всех с аневризмой аорты есть положительный тест, у людей с положительным тестом вероятность развития аневризмы составляет 98 процентов», — заявил врач.
Однако после того, как видео начало стремительно набирать просмотры, Уиттингтон решил его удалить.
Справка
Аневризма аорты — патологическое состояние, развивающееся из-за локального расширения ослабленных стенок магистральной артерии. Если с аневризмой ничего не делать, есть риск, что артерия разорвется и человек умрет.
Что говорят врачи
Как отмечает доктор Мухаммед Сияда Панхвара, паниковать из-за результатов теста точно не нужно. Тест действительно может указывать на нехватку коллагена, однако это еще не значит, что у вас точно есть аневризма.
Коллаген — это эластичное поддерживающее волокно, которое присутствует по всему телу и в том числе помогает кровеносным сосудам сохранять свою форму с течением времени.
Если у вас дефицит коллагена, у вас могут быть более слабые кровеносные сосуды, которые со временем подвергаются большему риску раздувания из-за стресса, вызывая аневризму.
Откуда ноги растут
Откуда вообще взялся тест «большой палец к ладони»? Он был создан после того, как кардиологи Йельского университета обследовали 305 пациентов, которые уже находились в больнице для операции на сердце.
Из них 93 человека поступили сюда по поводу аневризмы восходящей аорты. У 98% из этих 93 пациентов тест «большой палец на ладонь» оказался положительным. Видимо, именно на основе этих данных доктор Уиттингтон и сделал выводы.
Однако, как отмечает один из авторов исследования, почетный директор Института аорты в Йельской больнице Нью-Хейвен Джон Элефтериадес, у большинства пациентов с аневризмой не наблюдается положительного результата этого теста, но у людей с положительным тестом высока вероятность наличия аневризмы. Это значит, что тест может указывать на необходимость обсудить с врачом риски аневризмы, но совершенно не говорит о точном диагнозе.
«Не волнуйтесь, вы не умрете ночью от разрыва аневризмы. Просто поговорите со своим врачом, вот и все», — говорит доктор Панхвара.
Если у вас даже диагностируют аневризму, это не смертный приговор. Если она еще маленькая, врач будет наблюдать за ней с помощью УЗИ и КТ. Если специалист увидит, что аневризма опасна, вас отправят на операцию, пишет издание