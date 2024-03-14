Так делают сами кардиологи: 9 способов сохранить свое сердце молодым

Жизнь и работа всего организма зависит от того, насколько хорошо себя чувствует ваше сердце. Именно поэтому так важно регулярно заботиться об этом органе.
С возрастом риск сердечно-сосудистых заболеваний растет. Однако есть способы защитить свое здоровье. Кардиолог Дэвид Сабгир дал девять советов о том, как сохранить сердце молодым.
Занимайтесь спортом
В здоровом теле — здоровый дух! И здоровое сердце. Вам необязательно сразу становиться профессиональным спортсменом. Для начала достаточно маленьких, но регулярных изменений.
Например, поставьте перед собой цель каждый день делать на несколько шагов больше, чем в предыдущий день. Доктор Сабгир рекомендует приобрести шагомер или скачать приложение на свой смартфон, чтобы следить за уровнем активности.
Бросайте курить
Вряд ли вы не в курсе, но напомним в очередной раз: курение убивает и очень вредит вашему здоровью. Постарайтесь как можно скорее попрощаться с вредной привычкой ради вашего сердца.
Скорректируйте свой рацион
Постарайтесь почаще есть овощи и фрукты, пореже — фастфуд и переработанные продукты. При этом не нужно впадать в крайности или пытаться полностью исключить из своего меню все жиры или углеводы. Ваше сердце нуждается в сбалансированном меню.
«Как кардиолог, я люблю авокадо, поскольку это, по сути, единственный фрукт с хорошими жирами, которые не повышают уровень ЛПНП, или „плохого“ холестерина», — рассказывает врач.
Контролируйте свой вес
Ожирение повышает нагрузку на ваше сердце и суставы. Опасно и состояние, при котором вы вроде бы выглядите худым, однако жира в организме все равно гораздо больше, чем мышц. Следите за качеством своего тела, пишет
Высыпайтесь
Если вы до сих пор считаете, что еще одна серия любимого сериала дороже лишних часов здорового сна, вам явно пора пересмотреть свои взгляды на жизнь. Если вы мучаетесь от бессонницы или храпа, не игнорируйте эти проблемы, не подвергайте свое сердце опасности.
Общайтесь
Человеку нужен человек, и это не просто красивая фраза. Общение с близкими и социальное взаимодействие положительно влияют и на ваш разум, и на ваше тело, в том числе на здоровье сердечно-сосудистой системы.
Следите за давлением
Многие люди годами живут с гипертонией и ничего с этим не делают. Когда кровяное давление высокое, сердцу приходится работать усерднее, чтобы перекачивать кровь по всему телу, и оно изнашивается гораздо сильнее. Поэтому не забывайте следить за этим параметром.
Смейтесь!
Смех действительно продлевает жизнь. Ученые уже давно подтвердили: смех снижает уровень стресса, помогает понизить давление. Когда человек хохочет, в его организме вырабатываются эндорфины — гормоны, которые работают как естественное болеутоляющее.
Выходите на улицу
Обычные неспешные прогулки на свежем воздухе помогут улучшить кровообращение, снизить нагрузку на сердце. Возьмите за привычку проводить выходной не на диване перед телевизором, а на улице.