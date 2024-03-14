Так делают сами кардиологи: 9 способов сохранить свое сердце молодым

Если вы до сих пор считаете, что еще одна серия любимого сериала дороже лишних часов здорового сна, вам явно пора пересмотреть свои взгляды на жизнь. Если вы мучаетесь от бессонницы или храпа, не игнорируйте эти проблемы, не подвергайте свое сердце опасности.