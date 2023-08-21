Идеальный перекус для сердца и сосудов: эти сухофрукты помогут снизить высокое давление

Гипертония — болезнь, которая стремительно молодеет. Эксперты Американской кардиологической ассоциации подсчитали, что повышенное артериальное давление встречается у каждого второго взрослого старше 20 лет , причем характерно это для всех стран. Особенно о своем здоровье должны беспокоиться курильщики, люди, которые злоупотребляют алкоголем, а также те, у кого есть лишний вес. К факторам риска также относятся хронические заболевания, например диабет и пиелонефрит.