5 популярных продуктов для полезного завтрака, из-за которых мы толстеем

Завтрак — самый важный прием пищи. Именно благодаря ему организм окончательно просыпается, мы получаем утренний заряд энергии и можем чувствовать сытость до самого обеда.
Чтобы не перекусывать до обеда, важно плотно позавтракать. И дело не только в «правильности» продуктов. Если вы допустите несколько типичных ошибок, то еда не только не принесет пользы, но еще и поможет вам набрать парочку лишних килограммов.
Кофе
Многие начинают свой день с чашечки горячего кофе. Этот напиток и правда полезен — например, он может защитить от инфаркта и инсульта. Однако старайтесь пить черный кофе, не добавляя туда сахара, сливок или различных сиропов.
«В этом коварство кофе навынос. В одном напитке может быть до 400 ккал, все из-за добавок. И такая привычка способна привести к абдоминальному ожирению, что крайне вредно для здоровья», — говорит диетолог Лиза Янг.
Вместо этого выбирайте несладкое миндальное или традиционное обезжиренное молоко. Так вы точно не рискуете набрать вес.
Овсяная каша
Оговоримся сразу: овсянка на завтрак давно признана отличным способом насытить себя клетчаткой. Также она богата питательными веществами, что делает ее еще более полезной.
«Но многие добавляют в овсянку банан, изюм, заливают ее медом или вареньем. Все это превращает полезную кашу в углеводную бомбу. Весу это вредит, а чувство насыщения проходит довольно быстро», — говорит Лиза Янг.
Старайтесь есть овсянку в чистом виде, не добавляя чего-то сладкого. Если очень хочется, можно в кашу добавить яблоко, ягоды или орехи.
Яичница
Здесь все как с овсянкой. Сами по себе яйца полезны, они помогают похудеть и надолго насыщают. Если вы сварите пару яиц на завтрак и съедите их с овощами и цельнозерновым хлебом, то никакого вреда не будет.
Другое дело, если вы решили пожарить яйца в большом количестве масла, добавив соли и специй. Многие готовят яичницу вместе с беконом, что только ухудшает ситуацию, ведь обработанные продукты способствуют накоплению жира и появлению отеков.
Лайфхак для тех, кто все же предпочитает жарить яйца: просто налейте немного масла в пульверизатор и распылите его на сковороду. Так вы точно не переборщите.
Круассаны
Еще один популярный продукт на завтрак. В них могут добавлять различные начинки: сыр, лосося, зелень, шоколад, фрукты. На самом деле от круассанов, а также булочек, кексов и любой другой выпечки на завтрак стоит отказаться.
«Такие продукты провоцируют скачок инсулина, и вы начнете ощущать голод довольно быстро. Плюс ко всему они сильно обработаны и содержат рафинированные углеводы, много добавленного сахара, даже если кажутся совсем несладкими», —
Хлопья
Хлопья на завтрак совсем неполезны, даже если на упаковке красуются надписи «для похудения», «фитнес». Ээто все уловки маркетологов.
«Все хлопья полны добавленного сахара и рафинированных углеводов. Это определенно может сделать вашу талию шире, плюс провоцируют абдоминальное ожирение», —
Если вам некогда по утрам варить овсяную кашу или делать любой другой полезный завтрак, то все равно откажитесь от хлопьев. Лучше делайте «ленивую овсянку»: просто залейте кашу вечером водой или молоком, а потом уберите на ночь в холодильник. Все, полезный завтрак готов.