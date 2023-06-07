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5 популярных продуктов для полезного завтрака, из-за которых мы толстеем

Полезные продукты могут растерять все свое положительное действие на организм, если их готовить и сочетать неправильно. Эксперты рассказали о самых типичных ошибках.

7 июня 20231
5 популярных продуктов для полезного завтрака, из-за которых мы толстеем
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iStockphoto

Завтрак — самый важный прием пищи. Именно благодаря ему организм окончательно просыпается, мы получаем утренний заряд энергии и можем чувствовать сытость до самого обеда.

Чтобы не перекусывать до обеда, важно плотно позавтракать. И дело не только в «правильности» продуктов. Если вы допустите несколько типичных ошибок, то еда не только не принесет пользы, но еще и поможет вам набрать парочку лишних килограммов.

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Кофе

Многие начинают свой день с чашечки горячего кофе. Этот напиток и правда полезен — например, он может защитить от инфаркта и инсульта. Однако старайтесь пить черный кофе, не добавляя туда сахара, сливок или различных сиропов.

«В этом коварство кофе навынос. В одном напитке может быть до 400 ккал, все из-за добавок. И такая привычка способна привести к абдоминальному ожирению, что крайне вредно для здоровья», — говорит диетолог Лиза Янг.

Вместо этого выбирайте несладкое миндальное или традиционное обезжиренное молоко. Так вы точно не рискуете набрать вес.

Овсяная каша

Оговоримся сразу: овсянка на завтрак давно признана отличным способом насытить себя клетчаткой. Также она богата питательными веществами, что делает ее еще более полезной.

«Но многие добавляют в овсянку банан, изюм, заливают ее медом или вареньем. Все это превращает полезную кашу в углеводную бомбу. Весу это вредит, а чувство насыщения проходит довольно быстро», — говорит Лиза Янг.

Старайтесь есть овсянку в чистом виде, не добавляя чего-то сладкого. Если очень хочется, можно в кашу добавить яблоко, ягоды или орехи.

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Яичница

Здесь все как с овсянкой. Сами по себе яйца полезны, они помогают похудеть и надолго насыщают. Если вы сварите пару яиц на завтрак и съедите их с овощами и цельнозерновым хлебом, то никакого вреда не будет.

Другое дело, если вы решили пожарить яйца в большом количестве масла, добавив соли и специй. Многие готовят яичницу вместе с беконом, что только ухудшает ситуацию, ведь обработанные продукты способствуют накоплению жира и появлению отеков.

Лайфхак для тех, кто все же предпочитает жарить яйца: просто налейте немного масла в пульверизатор и распылите его на сковороду. Так вы точно не переборщите.

Круассаны

Еще один популярный продукт на завтрак. В них могут добавлять различные начинки: сыр, лосося, зелень, шоколад, фрукты. На самом деле от круассанов, а также булочек, кексов и любой другой выпечки на завтрак стоит отказаться.

«Такие продукты провоцируют скачок инсулина, и вы начнете ощущать голод довольно быстро. Плюс ко всему они сильно обработаны и содержат рафинированные углеводы, много добавленного сахара, даже если кажутся совсем несладкими», — говорит Лиза Янг.

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Хлопья

Хлопья на завтрак совсем неполезны, даже если на упаковке красуются надписи «для похудения», «фитнес». Ээто все уловки маркетологов.

«Все хлопья полны добавленного сахара и рафинированных углеводов. Это определенно может сделать вашу талию шире, плюс провоцируют абдоминальное ожирение», — говорит Лиза Янг.

Если вам некогда по утрам варить овсяную кашу или делать любой другой полезный завтрак, то все равно откажитесь от хлопьев. Лучше делайте «ленивую овсянку»: просто залейте кашу вечером водой или молоком, а потом уберите на ночь в холодильник. Все, полезный завтрак готов.

Автор текста:Софья Хромова
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