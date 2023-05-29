Чай, мясо и еще 5 привычных продуктов, которые на самом деле провоцируют запор

Темный шоколад с высоким содержанием какао-бобов на работу желудочно-кишечного тракта влияет благотворно, а вот молочный шоколад похвастаться такими свойствами не может. Дело в том, что в нем содержится огромное количество жиров, но совсем нет клетчатки, помогающей пищеварению. При этом на переваривание жирной пищи у организма уходит намного больше времени, а пока желудок пытается расправиться с жирами, проход каловых масс по кишечнику замедляется.