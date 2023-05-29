Чай, мясо и еще 5 привычных продуктов, которые на самом деле провоцируют запор

Работа пищеварительной системы напрямую зависит от особенностей питания. Нередко, сталкиваясь с запорами, мы никак не связываем их с тем, что употребляем мало жидкости и растительной пищи. Вместо этого безуспешно ищем способы борьбы с недугом, пробуя различные народные средства и препараты, но результаты оказываются нестойкими, или проблемы со стулом только усугубляются.
Чтобы справиться с запорами, порой стоит критически пересмотреть свое питание, устранив из него крепящие продукты. Подробнее об этом «Доктору Питеру» рассказал Сергей Лопатин, терапевт, гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.
Терапевт, гастроэнтеролог, гепатолог. Врач первой квалификационной категории
В каком случае это запор?
Запором в медицине принято считать невозможность опорожниться в течение трех дней и более. Это распространенное нарушение в работе желудочно-кишечного тракта. Дискомфорт от запора часто осложняется другими неприятными симптомами: вздутием и болью в животе, повышенным газообразованием.
В большинстве случаев причина запоров кроется в образе жизни человека. К проблемам с опорожнением кишечника приводят нехватка физической активности, несоблюдение питьевого режима, несбалансированное питание, в том числе злоупотребление продуктами с «крепящими» свойствами.
Проблема питания и потребления жидкости
Для регулярного стула человеку необходимо потребление достаточного количества жидкости и растительной клетчатки. Конечно, необходимо, чтобы в рационе присутствовали и все другие питательные вещества, но именно грубая нерастворимая клетчатка, набухая в кишечнике, впитывая в себя жидкость, формирует пищевой комок, который стимулирует перистальтику кишечника и позволяет ему регулярно работать.
При дефиците воды и пищевых волокон стул уплотняется, обезвоживается, кишечник работает вяло — это и составляет основу запоров. Кроме того, часть продуктов, которые вы съедаете, способствуют развитию запоров, обладая закрепляющим стул эффектом.
Хурма
Любителям этого фрукта стоит выбирать сладкие сорта. От вяжущей хурмы лучше отказаться или, в крайнем случае, не есть плоды с кожицей. В ней содержится много танинов, или дубильных веществ. Эти природные химические соединения обладают антиоксидантными свойствами, но пищеварению они не всегда приходятся по душе. Танины замедляют перистальтику кишечника и выработку кишечного сока, в результате вывод каловых масс оказывается затруднен.
Недозрелые бананы
В отличие от хурмы своими закрепляющими свойствами бананы обязаны не дубильным веществам, а большому количеству устойчивого крахмала в составе. Особенно это касается недозрелых, слегка зеленых бананов. Переваривание этого крахмала занимает больше времени и происходит только в толстом кишечнике. Это полезно для микрофлоры кишечника, но при этом процесс опорожнения может сильно затянуться.
Белый рис
Белый рис насыщен крахмалом, поэтому употребление его в больших количествах может замедлить пищеварение. Не случайно рисовую кашу и отвар часто советуют в качестве экстренной помощи для устранения диареи при отравлениях или кишечных инфекциях.
Молочный шоколад
Темный шоколад с высоким содержанием какао-бобов на работу желудочно-кишечного тракта влияет благотворно, а вот молочный шоколад похвастаться такими свойствами не может. Дело в том, что в нем содержится огромное количество жиров, но совсем нет клетчатки, помогающей пищеварению. При этом на переваривание жирной пищи у организма уходит намного больше времени, а пока желудок пытается расправиться с жирами, проход каловых масс по кишечнику замедляется.
Мучное и фастфуд
Булочки, пирожные, бургеры, картошка фри и пицца также способны вызвать запор, особенно если есть их на постоянной основе. Как и шоколад, они насыщены жирами и трансжирами, замедляющими переваривание пищи. Кроме того, в состав таких продуктов входят различные добавки, которые также препятствуют своевременному опорожнению.
Красное мясо: свинина, говядина, баранина, телятина
Красные сорта мяса достаточно сложны для переваривания. В их составе отсутствует клетчатка, но много животных жиров и белковых структур, на обработку которых у пищеварительной системы уходит огромное количество времени. Даже разовое переедание красного мяса может стать причиной запора продолжительностью в несколько дней.
Черный чай
Черный чай богат дубильными веществами, поэтому его часто рекомендуют пить при поносах. При этом чем дольше заваривать напиток, тем выше будет в нем концентрация танинов и тем сильнее активизируются закрепляющие свойства. Так что при склонности к запорам лучше отдать предпочтение некрепкому чаю.