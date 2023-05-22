Худеем по часам: нарушение циркадных ритмов тут же отражается на фигуре

Циркадные ритмы диктуют не только время сна и бодрствования, но и расписание приемов пищи. С утра пищеварительная система работает максимально эффективно, поэтому завтрак — один из самых важных приемов пищи, его нельзя пропускать. А ночные перекусы способствуют набору веса, потому что ночью прекращается выработка ферментов и гормонов, ответственных за ощущение голода и пищеварение, а ЖКТ находится в состоянии покоя. Поэтому отвыкайте от ночных походов на кухню и научитесь полноценно завтракать, даже если утром ваш аппетит оставляет желать лучшего, — это для вашей же пользы.