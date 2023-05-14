6 популярных упражнений для похудения, которые на самом деле бесполезны и даже вредны

Для таких приседаний штанга крепится к раме и стабилизируется внутри стойки, которая перемещается вверх и вниз. То есть вы делаете присед с давлением на грудной отдел. Упражнение непростое, его тоже стоит делать тем, кто уже давно занимается фитнесом. Чтобы не было проблем, нужен хорошо развитый мышечный каркас и «чувствование» штанги.