Личный опыт: что будет с организмом, если приседать каждый день

Личный опыт

Своей личной историей с «Доктором Питером» поделилась 26-летняя Дарья. Девушка никогда не занималась спортом профессионально, так, периодически ходила в школе на спортивные секции, но уроки физкультуры не прогуливала.

Год назад Дарья поняла, что хочет привести свое тело в порядок: от лишнего веса она не страдала, но и ее фигуру назвать женственной было довольно сложно. «Плоский прямоугольник», если проводить аналогию с геометрией.

— Я решила пойти в спортзал. Но понимала, что без тренера вряд ли смогу сделать что-то толковое. Тогда я записалась на групповые занятия, где 2 раза в неделю занималась функциональными тренировками. Там тренер помогла мне научиться правильно приседать, стоять в планке, отжиматься. Это и правда оказалось совсем не просто, — рассказывает девушка.

Когда техника была освоена, Дарья решила провести эксперимент: приседать каждый день в течение двух месяцев. Один подход — 50 раз, периодически на ногах была фитнес-резинка, чтобы появлялось сопротивление.

Вот что из этого вышло:

Ноги не стали стройнее. Зато они стали крепче, плотнее, визуально выглядели лучше. Немного округлилась задняя поверхность бедра, что тоже было приятно. В ногах появилось больше силы — приседать становилось все легче. Стала улучшаться осанка, ведь правильно приседать надо только с прямой спиной. Улучшилось чувство баланса, стало проще делать другие физические упражнения. На фоне того, что ноги «окрепли», стала выделяться талия.