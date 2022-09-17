5 пищевых привычек, которые помогут замедлить старение мышц и сохранить фигуру

Наше тело в течение всей жизни постоянно меняется: казалось бы, самый главный симптом старения — это первые морщинки и потерявшая упругость кожа. Но у кого-то эти изменения появляются уже после 30, а кто-то до преклонного возраста выглядит так, словно и не знает, что такое старение. Все зависит от генетики, экологии, хронических заболеваний, питания и ухода за собой.

Но вот одно изменение точно настигает всех после 30 лет: что мужчины, что женщины начинают терять мышечную массу. Из-за этого фигура становится не такой привлекательной, лишние килограммы активнее «прилипают» к бокам. Поддержать себя в форме помогут силовые тренировки и правильные пищевые привычки.