Эта 10-минутная домашняя тренировка поможет сжечь жир и накачать пресс за месяц

На помощь приходят домашние тренировки: они экономят силы, деньги. Попробуйте начать выполнять их по 3 раза в неделю, постепенно увеличивая нагрузку до 6-7 раз. Вы потратите всего 10 минут, зато какой будет результат! Упражнения простые, разобраться точно получится при любом уровне физической подготовки.

Прыжки на скакалке

Скакалка — это потрясающее кардио, которое позволяет ускорить обмен веществ. Всего 10 минут прыжков на скакалке сравнимы с 30 минутами бега — сжигается такое же количество калорий . Также ученые выяснили, что упражнения со скакалкой могут увеличить плотность костной ткани — вы никогда не будете страдать от остеопороза.

У скакалки есть и еще один неожиданный эффект. Прыгая, вы отключаетесь от проблем и расслабляетесь больше, чем когда крутите педали велосипеда, плаваете или бегаете.

Начинайте с 2-3 минут, ориентируйтесь на свое состояние. Нагрузку увеличивать можно, если вы чувствуете, что готовы к этому.