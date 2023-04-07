Эта 10-минутная домашняя тренировка поможет сжечь жир и накачать пресс за месяц

Жировые отложения на боках и бедрах — это самые проблемные места у большинства женщин. Именно с них вес уходит дольше всего, когда руки, ноги и лицо уже похудели. Порой кажется, что все бессмысленно, фигуры мечты не добиться никогда.
Однако фитнес-тренеры заверяют: похудеть можно в любом возрасте и при любом весе, главное — знать правильный подход и несколько хитростей. Безусловно, количество сладкой и жирной еды нужно сократить, добавить в рацион зелень, рыбу, чистую воду, сложные углеводы. Без физических нагрузок тоже не обойтись: они запускают метаболизм и заставляют жир таять.
На помощь приходят домашние тренировки: они экономят силы, деньги. Попробуйте начать выполнять их по 3 раза в неделю, постепенно увеличивая нагрузку до 6-7 раз. Вы потратите всего 10 минут, зато какой будет результат! Упражнения простые, разобраться точно получится при любом уровне физической подготовки.
Прыжки на скакалке
Скакалка — это потрясающее кардио, которое позволяет ускорить обмен веществ. Всего 10 минут прыжков на скакалке сравнимы с 30 минутами бега — сжигается такое же количество калорий. Также ученые выяснили, что упражнения со скакалкой могут увеличить плотность костной ткани — вы никогда не будете страдать от остеопороза.
У скакалки есть и еще один неожиданный эффект. Прыгая, вы отключаетесь от проблем и расслабляетесь больше, чем когда крутите педали велосипеда, плаваете или бегаете.
Начинайте с 2-3 минут, ориентируйтесь на свое состояние. Нагрузку увеличивать можно, если вы чувствуете, что готовы к этому.
Приседания с прыжком
Это упражнение отлично помогает укрепить ноги, придать им форму, плюс ко всему согнать жирок с бедер. Когда будете подниматься вверх, просто немного подпрыгните, а потом мягко приземлитесь на обе стопы. Самое главное — следите за техникой. Неправильный присед может только навредить коленям.
Как правильно приседать
Поставьте ноги на ширину плеч, выпрямите спину.
Руки держите перед собой либо на поясе.
Распределите вес по всей поверхности стопы — опора должна быть на пятки, а не на носки.
Следите за коленями! Это крайне важно. Угол изгиба должен быть 90 градусов. Представьте, что перед вами стена, и поэтому коленные чашечки не могут «выходить» за стопы.
Когда приседаете, старайтесь тазом тянуться назад — так вы почувствуете натяжение в ягодицах.
Дышите! Присед — резкий выдох ртом, поднимание наверх — глубокий вдох носом.
Делайте упражнение 45 секунд, потом отдохните. Начинайте с 3-4 подходов, постепенно увеличивая нагрузку.
Отжимания
Это упражнение нагружает верхнюю часть тела и ягодицы, позволяя нижней части немного восстановиться после двух предыдущих подходов,
Чтобы разнообразить тренировку, попробуйте отжиматься сначала с широкой постановкой рук (чуть шире плеч), а потом с узкой (локти должны как будто скользить вдоль туловища). Делайте по 10 раз 3-4 подхода, постепенно увеличивая нагрузку.
Спринты
Это упражнение подразумевает быструю пробежку на короткие расстояния. Конечно, для квартиры такое совсем не подходит, поэтому фитнес-тренеры придумали замену — бег на месте с высоким подниманием бедра.
Просто встаньте прямо и начинайте бежать на месте, при этом стараясь поднять колени как можно выше. Делайте так по 40 секунд, 3-4 подхода. Потом — больше.
Берпи
Берпи есть как на кардио, так и на силовых тренировках — даже боксерам без него не обойтись. Это упражнение задействует мышцы всего тела, активно запускает метаболизм, заставляя жир таять.
Как правильно делать берпи
Встаньте прямо, расправив плечи и поставив ноги на их ширину. Сзади вас должно остаться достаточно свободного места.
Присядьте на корточки, опираясь ладонями об пол. Локти должны находиться в одной плоскости с коленями.
Упираясь выпрямленными руками в пол, рывком переведите тело в горизонтальное положение (вы в таком отжимаетесь). Корпус и ноги должны быть выпрямлены в одну линию, как при выполнении планки.
Сделайте одно отжимание, полностью распрямив руки.
Рывком вернитесь в позицию номер 2 (присед с упором) и сразу же как можно выше выпрыгните из приседа, распрямив корпус и подняв руки вверх. Можно в высшей точке прыжка сделать хлопок ладонями над головой.
Важно: упражнение сперва может показаться непростым, поэтому сделайте его 10 раз и остановитесь. Если понимаете, что остались силы, смело отправляйтесь на второй круг!