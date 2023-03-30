Не получается похудеть: 5 признаков, что диета стремительно разрушает ваше здоровье

Чтобы лишние килограммы ушли раз и навсегда, нужно худеть грамотно, говорят врачи. Что это значит? Во-первых, не стоит себя изводить голодом: так организм будет только испытывать стресс и только копить килограммы. Во-вторых, занимайтесь спортом: это может быть плавание, танцы, скандинавская ходьба. В-третьих, высыпайтесь. Здоровый сон — это не только основа крепкого здоровья, он еще и помогает оставаться в форме и не полнеть.
Но похудеть всегда хочется как можно быстрее. Вот тут-то и приходит на ум диета. Да, ограничивать себя придется строго, зато результат проявляется быстрее. Однако подобные методы похудения могут только навредить вам, говорит эндокринолог Зухра Павлова.
По мнению эксперта, существуют основные красные флаги, которые точно дают понять: с диетой пора заканчивать. И как можно скорее.
Вот как вы можете это понять:
Вам постоянно голодно, но вес почему-то не уходит.
Начались резкие перепады настроения — вам грустно, а потом резко становится весело.
Ухудшился сон.
Появились проблемы с кожей (акне, шелушение).
Начали портиться и выпадать волосы. Это происходит не только из-за дефицита витаминов и минералов (диета слишком пустая и голодная), но и из-за нарушения баланса микрофлоры.
— Давайте разберем подробнее, что еще может случиться, когда человек садится на диету. Ориентироваться будем на самые популярные методики похудения — наверняка о парочке из них вы точно слышали, — говорит Зухра Павлова.
Кетодиета
Мясная или жировая, аналог — «кремлевская» диета, в ней мало углеводов, зато переизбыток жиров и, как правило, нормальное количество белка. У некоторых людей она действительно вызывает существенное улучшение состояния, и для этого метода есть специальные врачебные показания.
Но! Если еще до диеты вы замечали, что после употребления жирной пищи у вас:
колол правый бок или возникала тяжесть в животе,
была изжога,
тошнота,
ухудшение самочувствия,
расстройство стула,
то кетодиета вам противопоказана. И даже начинать не надо. Это точно не ваш метод.
Диета Дюкана
Это еще одна популярная диета, более свободная, но тоже с массой ограничений. Суть в том, что вы избирательно едите большое количество белковой пищи в любое время. Исключаете из своего рациона любое жирное мясо, жирные молочные продукты, минимизируете сахар и соль.
Противопоказания: камни в почках или в желчном пузыре. И в целом проблемы с ЖКТ. Обязательна консультация с врачом-эндокринологом, диетологом.
Арбузная диета
Принцип простой — целый день ешь 2-3 кг арбузной мякоти. Наиболее безопасна, особенно как разгрузочный день. Разве что в туалет будете бегать часто.
— Но если сидеть на такой неделю, то может потеряться мышечная масса, но накопиться жировая ткань. Радует то, что арбузы у нас все-таки доступны ограниченное количество времени, — говорит Зухра Павлова.
Кефирная диета
Принцип тоже простой: пить как можно больше кефира, заменяя им полноценные приемы пищи.
— Если на кефирной диете у вас «бурчит» и урчит в животе, то соблюдать ее не надо. Ведь это говорит об избыточном газообразовании и раздутии кишечника. А если пить кефир на ночь, то можно существенно ухудшить углеводный обмен, — поясняет врач.
Менять свой рацион нужно только после консультации с лечащим врачом. И необязательно диетологом. Даже обычный терапевт предостережет вас от диет (особенно экстремальных), если есть проблемы со здоровьем.
— Помните, что все диеты — на короткий срок. И если тяжело их соблюдать, то не пытайтесь себя преодолеть. Хотя часто именно это и требуется: победить свои же слабости и добиться идеального веса и оздоровить организм. Но ключевой должна быть уверенность в том, что ты себе не навредишь. Лучше неторопливо двигаться в сторону оздоровления ежедневного рациона, приучая себя к правильной пище, — заключила врач.