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Не получается похудеть: 5 признаков, что диета стремительно разрушает ваше здоровье

Похудеть всегда хочется как можно быстрее, чтобы джинсы буквально сваливались, а знакомые восхищенно охали. Но диета может не только не дать результатов, но еще и сильно навредить организму, предупреждает эндокринолог Павлова.

30 марта 20231
Не получается похудеть: 5 признаков, что диета стремительно разрушает ваше здоровье
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iStockphoto

Чтобы лишние килограммы ушли раз и навсегда, нужно худеть грамотно, говорят врачи. Что это значит? Во-первых, не стоит себя изводить голодом: так организм будет только испытывать стресс и только копить килограммы. Во-вторых, занимайтесь спортом: это может быть плавание, танцы, скандинавская ходьба. В-третьих, высыпайтесь. Здоровый сон — это не только основа крепкого здоровья, он еще и помогает оставаться в форме и не полнеть.

Но похудеть всегда хочется как можно быстрее. Вот тут-то и приходит на ум диета. Да, ограничивать себя придется строго, зато результат проявляется быстрее. Однако подобные методы похудения могут только навредить вам, говорит эндокринолог Зухра Павлова.

Медицина

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук

По мнению эксперта, существуют основные красные флаги, которые точно дают понять: с диетой пора заканчивать. И как можно скорее.

Вот как вы можете это понять:

  1. Вам постоянно голодно, но вес почему-то не уходит.

  2. Начались резкие перепады настроения — вам грустно, а потом резко становится весело.

  3. Ухудшился сон.

  4. Появились проблемы с кожей (акне, шелушение).

  5. Начали портиться и выпадать волосы. Это происходит не только из-за дефицита витаминов и минералов (диета слишком пустая и голодная), но и из-за нарушения баланса микрофлоры.

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— Давайте разберем подробнее, что еще может случиться, когда человек садится на диету. Ориентироваться будем на самые популярные методики похудения — наверняка о парочке из них вы точно слышали, — говорит Зухра Павлова.

Кетодиета

Мясная или жировая, аналог — «кремлевская» диета, в ней мало углеводов, зато переизбыток жиров и, как правило, нормальное количество белка. У некоторых людей она действительно вызывает существенное улучшение состояния, и для этого метода есть специальные врачебные показания.

Но! Если еще до диеты вы замечали, что после употребления жирной пищи у вас:

  • колол правый бок или возникала тяжесть в животе,

  • была изжога,

  • тошнота,

  • ухудшение самочувствия,

  • расстройство стула,

то кетодиета вам противопоказана. И даже начинать не надо. Это точно не ваш метод.

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Диета Дюкана 

Это еще одна популярная диета, более свободная, но тоже с массой ограничений. Суть в том, что вы избирательно едите большое количество белковой пищи в любое время. Исключаете из своего рациона любое жирное мясо, жирные молочные продукты, минимизируете сахар и соль.

Противопоказания: камни в почках или в желчном пузыре. И в целом проблемы с ЖКТ. Обязательна консультация с врачом-эндокринологом, диетологом.

Арбузная диета

Принцип простой — целый день ешь 2-3 кг арбузной мякоти. Наиболее безопасна, особенно как разгрузочный день. Разве что в туалет будете бегать часто.

— Но если сидеть на такой неделю, то может потеряться мышечная масса, но накопиться жировая ткань. Радует то, что арбузы у нас все-таки доступны ограниченное количество времени, — говорит Зухра Павлова.

Кефирная диета

Принцип тоже простой: пить как можно больше кефира, заменяя им полноценные приемы пищи.

— Если на кефирной диете у вас «бурчит» и урчит в животе, то соблюдать ее не надо. Ведь это говорит об избыточном газообразовании и раздутии кишечника. А если пить кефир на ночь, то можно существенно ухудшить углеводный обмен, — поясняет врач.

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Менять свой рацион нужно только после консультации с лечащим врачом. И необязательно диетологом. Даже обычный терапевт предостережет вас от диет (особенно экстремальных), если есть проблемы со здоровьем.

Помните, что все диеты — на короткий срок. И если тяжело их соблюдать, то не пытайтесь себя преодолеть. Хотя часто именно это и требуется: победить свои же слабости и добиться идеального веса и оздоровить организм. Но ключевой должна быть уверенность в том, что ты себе не навредишь. Лучше неторопливо двигаться в сторону оздоровления ежедневного рациона, приучая себя к правильной пище, — заключила врач.

Автор текста:Софья Хромова
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