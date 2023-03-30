Не получается похудеть: 5 признаков, что диета стремительно разрушает ваше здоровье

Диета Дюкана

Это еще одна популярная диета, более свободная, но тоже с массой ограничений. Суть в том, что вы избирательно едите большое количество белковой пищи в любое время . Исключаете из своего рациона любое жирное мясо, жирные молочные продукты, минимизируете сахар и соль.

Противопоказания: камни в почках или в желчном пузыре. И в целом проблемы с ЖКТ. Обязательна консультация с врачом-эндокринологом, диетологом.

Арбузная диета

Принцип простой — целый день ешь 2-3 кг арбузной мякоти. Наиболее безопасна, особенно как разгрузочный день. Разве что в туалет будете бегать часто.

— Но если сидеть на такой неделю, то может потеряться мышечная масса, но накопиться жировая ткань. Радует то, что арбузы у нас все-таки доступны ограниченное количество времени, — говорит Зухра Павлова.

Кефирная диета

Принцип тоже простой: пить как можно больше кефира, заменяя им полноценные приемы пищи.