Эндокринолог Русанов рассказал, на сколько килограммов реально похудеть за месяц

Как худеть безопасно для здоровья

Оптимальным для мужчин и женщин считается постепенное снижение веса на 5–10 % от исходного за 3–6 месяцев с последующим длительным удержанием массы тела.

Таким образом, у мужчины с исходным весом 110 кг — целевое снижение веса за 3-6 месяцев — 5,5-11 кг. Соответственно за 1 месяц он должен потерять от 1 до 3,5 кг. Все зависит от роста, мышечной и жировой ткани, истории болезни.

Для женщины с исходным весом 90 кг — нормально худеть на 800 граммов — 3 килограмма в месяц. Все опять же зависит от комплекции, жировой ткани, мышц и индивидуальных особенностей организма.

Почему вес не уходит

Если вы худеете грамотно, но спустя недели и даже месяцы вес все равно остается прежним, то тут надо задуматься о состоянии здоровья.

— Можно предположить проблемы с железами внутренней секреции: щитовидной железой, надпочечниками. Для оценки работы функции щитовидной железы базовым анализом является уровень гормона ТТГ в крови. Чтобы проверить надпочечники, нужно сдать анализы на кортизол в суточной моче, слюне, а также ряд специальных тестов, включающих исследование кортизола крови, — поясняет эндокринолог.

Вот еще несколько причин, почему вес может стоять:

нарушение в половой сфере , его позволяет определить исследование следующих гормонов: эстрадиол, прогестерон, тестостерон, ЛГ, ФСГ, пролактин, ДГЭА, а также глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ);

сниженная чувствительность организма к собственному инсулину — инсулинорезистентность. Для ее оценки нужно исследовать инсулин и глюкозу в крови.