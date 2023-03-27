Эндокринолог Русанов рассказал, на сколько килограммов реально похудеть за месяц

В погоне за фигурой мечты некоторые могут сильно ограничивать свой рацион: убирают из него все углеводы, уменьшают порции, стараются есть реже, пить больше воды. Во-первых, такой подход — большой стресс для организма. Во-вторых, как только закончится диета, все килограммы вернутся и даже могут прихватить с собой еще парочку лишних.
Врач-эндокринолог «ИНВИТРО-Приволжье»
— Люди могут худеть до 10 килограммов в неделю. Кажется, что это вау-эффект, на самом же деле — сильнейший стресс для всех систем организма. В дальнейшем организм направит все свои усилия, чтобы восстановить привычную массу тела. В реальной врачебной практике нередки случаи, когда люди, которые сидели на экстремальных диетах, после прекращения такого рода питания быстро возвращали свой вес с избытком на 5 килограммов и более, — рассказывает врач.
Если вы хотите похудеть, то стоит учитывать рекомендации мировых медицинских сообществ: они не советуют снижать калорийность питания менее 1200 кКал/сутки для женщин и менее 1500 кКал/сутки для мужчин.
Если вы все равно решаетесь на экстремальную диету, то последствия для здоровья могут быть самими пугающими:
психоэмоциональные проблемы — вплоть до депрессий и нервных срывов,
мышечная слабость,
нарушение обмена веществ из-за недостатка важных витаминов и микроэлементов,
Как худеть безопасно для здоровья
Оптимальным для мужчин и женщин считается постепенное снижение веса на 5–10 % от исходного за 3–6 месяцев с последующим длительным удержанием массы тела.
Таким образом, у мужчины с исходным весом 110 кг — целевое снижение веса за 3-6 месяцев — 5,5-11 кг. Соответственно за 1 месяц он должен потерять от 1 до 3,5 кг. Все зависит от роста, мышечной и жировой ткани, истории болезни.
Для женщины с исходным весом 90 кг — нормально худеть на 800 граммов — 3 килограмма в месяц. Все опять же зависит от комплекции, жировой ткани, мышц и индивидуальных особенностей организма.
Почему вес не уходит
Если вы худеете грамотно, но спустя недели и даже месяцы вес все равно остается прежним, то тут надо задуматься о состоянии здоровья.
— Можно предположить проблемы с железами внутренней секреции: щитовидной железой, надпочечниками. Для оценки работы функции щитовидной железы базовым анализом является уровень гормона ТТГ в крови. Чтобы проверить надпочечники, нужно сдать анализы на кортизол в суточной моче, слюне, а также ряд специальных тестов, включающих исследование кортизола крови, — поясняет эндокринолог.
Вот еще несколько причин, почему вес может стоять:
нарушение в половой сфере, его позволяет определить исследование следующих гормонов: эстрадиол, прогестерон, тестостерон, ЛГ, ФСГ, пролактин, ДГЭА, а также глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ);
сниженная чувствительность организма к собственному инсулину — инсулинорезистентность. Для ее оценки нужно исследовать инсулин и глюкозу в крови.
Важно: далеко не во всех случаях требуется такой широкий спектр лабораторных анализов. Обратитесь к эндокринологу — специалист определит, какие исследования вам точно пригодятся.
Стоит знать, что существуют особенности составления рациона при высоком уровне холестерина, сахарном диабете, гипертонической болезни, сниженном уровне витаминов, анемии, заболеваниях желудка и кишечника, инфекционных заболеваниях. Все это тоже надо учитывать, если вы решили похудеть.
Достаточно часто многие из этих проблем не выдают себя, что требует проведения лабораторного обследования. Для исключения или подтверждения этих состояний врач может назначить:
общий анализ крови,
анализ на уровень холестерина, глюкозы, других биохимических показателей крови,
гликированный гемоглобин,
анализ на уровень витамина D (25-OH-D).