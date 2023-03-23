Эндокринолог Шавинина рассказала, без каких витаминов диета не имеет смысла

Если вы увлекаетесь фитнесом, вам наверняка знакомо это удивительное чувство, которое возникает после отличной тренировки или хорошей пробежки. Даже быстрая прогулка может подарить бодрость. Упражнения не только улучшают настроение, но и помогают контролировать вес, полезны для кожи, могут предотвратить более серьезные заболевания, включая патологии сердца и сосудов.

Но если вы сидите на диете, ограничивается питание, у вас может остаться мало сил для активных занятий и просто привычных дел. Чаще всего это связано с тем, что вы недополучаете необходимых минералов или витаминов . Какие вещества нужны тем, кто сидит на диете, «Доктору Питеру» рассказала врач-эндокринолог Анна Шавинина.