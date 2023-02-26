Может ли пост быть диетой? Разбираемся с диетологом Русаковой

Пост в православии — это не только добровольное самоограничение в пище. Он предполагает и духовную аскезу — уменьшение внешних впечатлений и удовольствий, очищение от греховных мыслей, удаление от зла…
Но если смотреть на Великий пост с точки зрения правильного питания, можно ли называть его диетой? Как, соблюдая пост, не навредить здоровью и не угробить обмен веществ? На вопросы отвечает врач, кандидат медицинских наук.
Врач-диетолог медицинской компании «Лабквест», кандидат медицинских наук, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов (НАДН)
Такая «диета» испортит обмен веществ
- Пост не стоит воспринимать как диету, — комментирует врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. — Питание в пост предполагает ограничение либо воздержание от белковой пищи животного происхождения — мяса, рыбы, яиц, включая продукты, которые их содержат, молока, сливочного масла, сыра и т. п., что в итоге приводит к увеличению количества углеводов в рационе. Упор обычно делается на овощи и фрукты, макароны, крупы, хлебобулочные изделия, орехи и семена.
Такая «диета» неизбежно ведет к дисбалансу в организме, может не только увеличить вес, но и стать причиной плохого самочувствия, ухудшения обмена веществ, предупреждает врач.
Правила питания в пост от диетолога Русаковой
- Соблюдающим пост очень важно не только придерживаться установленных ограничений в еде, но и не навредить организму, компенсируя нехватку жиров и белков равноценной возможной заменой, — рассказывает диетолог. — Поэтому, чтобы ограничение в питании прошло максимально безболезненно для организма, стоит придерживаться ряда правил.
Не следует допускать снижения суточной калорийности рациона ниже допустимого уровня. У мужчин норма — в пределах 2000-2200 ккал, для женщин — 1600-1800 ккал. Важно также учитывать рост, вес, рабочий режим, болезни.
Питайтесь дробно и разнообразно, не забывайте пить достаточное количество воды, не менее 1,5–2 литров в день.
Включайте в рацион растительные полиненасыщенные жирные кислоты Омега 3 и Омега 6 — особенно полезны конопляное или кедровое масло.
Из хлебобулочных изделий отдавайте предпочтение изготовленным из цельнозерновой муки грубого помола.
При ограничении животного белка рекомендуется использовать его растительные источники, например бобовые — чечевицу, горох, фасоль, нут, маш, а также орехи и грибы.
Не забывайте включать в рацион пищу, богатую пищевыми волокнами, для хорошей работы желудочно-кишечного тракта — зелень, листовые салаты, брокколи, цветную капусту, огурцы, кабачки, авокадо, бобовые, отруби и т. п.
Не нужно сильно увлекаться фруктами — это природные конфеты, в них содержится много сахара. С сухофруктами и цукатами ситуация еще серьезней.
- Практически все сухофрукты, которые можно встретить в продаже, подвергаются химической обработке, а цукаты вымачиваются в сахарных сиропах или их более дешевых заменителях, — предупреждает врач-диетолог. — Следует выбирать только сухофрукты, выращенные органическим способом и высушенные без использования химии.
В дни, когда разрешается рыба и морепродукты, также предпочтительней готовить их на пару, запекать или тушить без добавления масла. Овощи также лучше запекать или тушить.
Важно отрегулировать прием пищи.
- Завтрак в виде зарядки сложными углеводами с утра обязателен, - рекомендует Дарья Русакова. — Обед должен быть полноценным и состоять из нескольких блюд, но количество углеводов в нем должно быть уже меньше. Ужин должен состоять из растительных белковых блюд и клетчатки. Налегать вечером на макароны, крупы или картошку не стоит.
Важно помнить, что соблюдение поста не должно ухудшить состояние здоровья и нанести вред, особенно при наличии каких-либо хронических заболеваний, ослабленного в силу болезни или возраста организма. В таких случаях следует обязательно проконсультироваться с врачом.