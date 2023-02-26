Может ли пост быть диетой? Разбираемся с диетологом Русаковой

Пост в православии — это не только добровольное самоограничение в пище. Он предполагает и духовную аскезу — уменьшение внешних впечатлений и удовольствий, очищение от греховных мыслей, удаление от зла…

Но если смотреть на Великий пост с точки зрения правильного питания, можно ли называть его диетой? Как, соблюдая пост, не навредить здоровью и не угробить обмен веществ? На вопросы отвечает врач, кандидат медицинских наук.