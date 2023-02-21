В развитии болезни Альцгеймера подозревают популярный подсластитель

— Мы считаем, что изначально зависимое от фруктозы замедление метаболизма в мозге было обратимым и должно было приносить пользу. Но хроническое и стойкое снижение церебрального обмена веществ, вызванное повторяющимся метаболизмом фруктозы, приводит к прогрессирующей атрофии мозга и потере нейронов, а далее — к болезни Альцгеймера, — цитирует ScienceAlert слова Ричарда Джонсона, нефролога Медицинского центра Аншутц Университета Колорадо.

По словам Джонсона, опыты с лабораторными крысами показывают, что если продолжительное время держать их на фруктозе, у них в мозге накапливаются тау- и бета-амилоидные белки — те самые, что наблюдаются при болезни Альцгеймера . Также, как отмечает ученый, высокий уровень фруктозы в мозге можно обнаружить и у людей, уже страдающих болезнью Альцгеймера.

Теперь исследователи хотят провести диетические и фармакологические эксперименты для снижения воздействия фруктозы на мозг, чтобы определить, есть ли потенциальная польза от профилактики и лечения этого состояния.