В развитии болезни Альцгеймера подозревают популярный подсластитель

Группа американских исследователей предложила новую версию о причине, которая может вызывать болезнь Альцгеймера. По их мнению, она может быть связана с воздействием избытка фруктозы в организме и ее побочного продукта — внутриклеточной мочевой кислоты, которые вызывают накопление в мозге патологических белков, связанных с нейродегенеративным заболеванием.
Фруктоза — вещество, относящееся к моносахаридам (одна из основных групп углеводов — самая простая форма сахара).
В натуральном виде фруктоза содержится практически во всех фруктах, ягодах, овощах, орехах, меде, а также входит в состав многих полуфабрикатов.
Как ранее рассказывала майер-терапевт Софья Махова, при сопоставимой калорийности (чуть меньше 400 ккал/100 г) фруктоза почти в 2 раза слаще сахарозы и в 3 раза — слаще глюкозы. Что вреднее, сахар или фруктоза, мнение врача читайте ЗДЕСЬ.
Предыдущие исследования показали роль фруктозы для выживания наших предков. Фруктоза, поступавшая в мозг, помогала им добывать пищу. Этот вид сахара частично подавлял метаболизм в мозге: блокировал отвлекающие факторы — например, недавние воспоминания, обращая внимание человека на более важные текущие задачи. Такое «отключение» определенных мозговых функций помогало лучше сосредоточиться на выживании, побуждало к исследовательскому и рискованному поведению, что было важным для добывания пищи.
Авторы последнего исследования, результаты которого были опубликованы в The American Journal of Clinical Nutrition, утверждают, что сейчас этот «переключатель выживания» находится постоянно во включенном состоянии, хотя большинство из нас все-таки не заняты добыванием еды. Ученые предполагают, что это заставляет нас потреблять больше жирной, сладкой и соленой пищи для производства фруктозы, что в итоге может приводить к воспалению головного мозга и, в конечном счете, — к состояниям, вызывающим болезнь Альцгеймера.
— Мы считаем, что изначально зависимое от фруктозы замедление метаболизма в мозге было обратимым и должно было приносить пользу. Но хроническое и стойкое снижение церебрального обмена веществ, вызванное повторяющимся метаболизмом фруктозы, приводит к прогрессирующей атрофии мозга и потере нейронов, а далее — к болезни Альцгеймера, —
По словам Джонсона, опыты с лабораторными крысами показывают, что если продолжительное время держать их на фруктозе, у них в мозге накапливаются тау- и бета-амилоидные белки — те самые, что наблюдаются при болезни Альцгеймера. Также, как отмечает ученый, высокий уровень фруктозы в мозге можно обнаружить и у людей, уже страдающих болезнью Альцгеймера.
Теперь исследователи хотят провести диетические и фармакологические эксперименты для снижения воздействия фруктозы на мозг, чтобы определить, есть ли потенциальная польза от профилактики и лечения этого состояния.