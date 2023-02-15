Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

Врач Холяндра рассказала, какие продукты могут разрушить здоровье на генетическом уровне

«Заводские настройки» нашего организма зависят от доставшегося нам набора генов. Но есть программы, которые мы загружаем в свое тело сами. И они тоже влияют на здоровье. Навредить нашим генам запросто могут определенные пищевые привычки.

15 февраля 20231
гены еда продукты питание
Источник:
IStockphoto

Эпигенетика — дирижер нашей ДНК

Наше здоровье, предрасположенность к заболеваниям, внешность, особенности характера — результат сочетания генов, доставшихся нам от родителей. Однако не только генетика решает, какими нам быть. Ведь даже близнецы — люди с абсолютно идентичным набором генов — всегда имеют те или иные различия.

Дело в том, что одни и те же гены будут работать по-разному в зависимости от условий среды, в которой мы находимся. Подробнее о том, как наш образ жизни, привычки — в том числе в еде, влияют на гены, объяснила врач.

Инна Холяндра
медицина, генетика

врач-генетик, нутрициолог, специалист по работе с ДНК-тестами, медицинский советник Национального центра генетических исследований

Что такое эпигенетика

— Представьте, что вы жили в комфорте и спокойствии, и вдруг по какой-то причине начали испытывать стресс, — рассказывает врач-генетик Инна Холяндра. — В этот момент у вас выделяются стрессовые гормоны, активизируется сердечно-сосудистая система, повышается иммунитет, меняется метаболизм. А пищеварительная и репродуктивная система, наоборот, угнетают свое действие. Меняют свое количество десятки гормонов, сотни биохимических реакций в организме начинают идти с другой скоростью. И это не происходит просто так. Причина — в изменении активности генов, отвечающих за соответствующие процессы в организме.

Именно такое изменение активности конкретного гена без изменения его структуры и называется эпигенетикой.

— Можно сказать, что сами гены — это «заводские настройки» нашего организма, то есть — основные особенности, определяющие его работу. А эпигенетика — это те программы, которые мы «загружаем» в свой организм и которые могут улучшать или ухудшать его функционирование, — объясняет эксперт.

Читайте также

Как наш образ жизни меняет гены

— В основе уже давно изученной эпигенетической регуляции, как правило, лежат механизмы, благодаря которым гены становятся более или менее доступны для того, чтобы с них считывалась информация. Наиболее часто в нашем организме это происходит за счет процесса метилирования, который заключается в том, что к генам присоединяется специальная химическая структура — метильная группа, из-за чего и уменьшается их экспрессия (активность), — объясняет Инна Холяндра.

По ее словам, с помощью эпигенетики можно по-настоящему управлять своими генами, что доказывалось и доказывается во многих исследованиях.

Влиять на эпигенетические изменения в нашей ДНК будет все то, что относится к внешним факторам окружающей среды, — физическая активность, качество сна, наличие или отсутствие стресса, инфекции и другие заболевания, воздействие токсинов, прием лекарств и даже климатические условия, социальная среда, воспитание и финансовое положение, — говорит генетик. — И конечно же, главный регулятор наших генов — это питание.

Читайте также

Какая еда полезна для генов

  • Яйца, печень, мясо, морепродукты. Они содержат аминокислоту метионин и витаминоподобное вещество холин - это источник метильных групп, с помощью которых происходит метилирование ДНК.

  • Пророщенная пшеница, бобовые, орехи, зелень. Это источник витамина В9 (фолиевой кислоты), который участвует как в метилировании генов, так и непосредственно в синтезе самой молекулы ДНК.

  • Продукты-источники витамина В12. К ним относятся субпродукты, мясо, рыба, молочные продукты. В12 «помогает» фолиевой кислоте участвовать в метилировании.

  • Омега-3 жирная кислота. Ей богаты жирная рыба (скумбрия, сельдь, лосось, форель, палтус) и некоторые растительные масла (льняное, рапсовое, оливковое). Омега-3 способствует снижению холестерина в крови, уменьшает воспалительные процессы в организме и подавляет рост опухолевых клеток за счет регуляции соответствующих генов.

  • Витамин D. Регулятор активности генов, он модулирует несколько сотен биохимических реакций в нашем организме. Содержится в рыбе и рыбьем жире, печени трески, яичном желтке и других продуктах, но из пищи мы можем получать его лишь в незначительном количестве.

  • Зеленый чай. Содержит особые вещества катехины - мощные природные антиоксиданты. Они влияют почти на весь спектр онкологических заболеваний, индуцируя гибель раковых клеток и блокируя их деление на эпигенетическом уровне.

  • Клетчатка. Проявляет эпигенетическое действие опосредованно через влияние на микрофлору кишечника, для которой она является основным источником пищи. Добавление ее в рацион приводит к уменьшению роста патогенной микрофлоры и снижению воспаления в организме.

  • Отдельные природные биологически активные вещества, которые также «управляют» нашей ДНК, защищая нас от множества заболеваний:

    фитоэстрогены (в соевых бобах, проростках пшеницы, бобовых культурах). Они снижают риск развития рака молочной железы и других женских онкологических заболеваний;

    флавоноиды (во фруктах и овощах). Они оказывают антиоксидантное и противоопухолевое действие;

    куркумин (компонент специи куркумы). Это антиоксидант с мощным противовоспалительным фактором;

    сульфорафан (в различных видах капусты и салатов), имеет противоопухолевый эффект;

    диаллилсульфид (жгучее вещество, компонент чеснока), не только является фактором профилактики онкологических заболеваний, но и улучшает чувствительность к препаратам химиотерапии при лечении рака.

Читайте также

Какая еда вредит генам

  • Продукты, содержащие бисфенол-А. Это вещество часто встречается в пластмассовых изделиях и способно при их использовании попадать к нам в организм через продукты питания. Оно вызывает хромосомные мутации в яйцеклетках, уничтожает свободные метильные группы и подавляет активность ферментов, прикрепляющих эти группы к ДНК, повышая риск таких заболеваний, как ожирение, диабет, нарушение репродуктивной функции, изменения в головном мозге и поведении и др.

  • Еда, загрязненная пестицидами. Эпигенетическое влияние этого токсина, который может встречаться в овощах, фруктах, зерне и крупах, ученым удалось доказать в опытах на животных. Они выяснили, что при добавлении в пищу беременным самкам крыс пестицидов, их потомки рождались с нарушением репродуктивной функции на протяжении четырех поколений.

  • Алкоголь. По данным исследований, алкоголь замедляет перенос метильной группы на ДНК, а его употребление во время беременности вносит эпигенетические изменения в геном будущего ребенка.

  • Избыточное потребление фруктозы. Пагубное влияние большого количества фруктозы проявляется в развитии различных метаболических нарушений, резистентности к инсулину, ожирения, болезней печени, а также ухудшает функцию гиппокампа у потомства посредством эпигенетической модификации ДНК.

  • Насыщенные (животные) жиры. Присутствуя в рационе в избыточном количестве, активируют маркеры воспаления, негативно влияют на липидный обмен и приводят к ожирению и другим метаболическим нарушениям.

  • Трансжиры. Существует прямая зависимость между потреблением трансжиров и развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, аллергии и онкологических заболеваний, трансжиры изменяют липидный обмен, вызывают воспаление и нарушают работу клеток.

Кому важнее всего правильно питаться

— Помнить об эпигенетическом влиянии еды обязательно нужно беременным, ведь любое воздействие не только отразится на ребенке, но и закрепится эпигенетически на несколько поколений вперед, — предупреждает врач-генетик Инна Холяндра. — Также важно правильное питание детям, особенно в первые три месяца жизни, — это наиболее уязвимый период, когда происходит «закладка» здоровья на всю оставшуюся жизнь. Особый подход к питанию и диета нужны пожилым людям. Им стоит ограничить количество белка в рационе. Эпигенетическое влияние еды может сказаться и на людях с метаболическими нарушениями — либо усугубить их, либо даже исправить. Также важно контролировать рацион людям с предрасположенностью к онкологии.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Правильное питание