Врач Холяндра рассказала, какие продукты могут разрушить здоровье на генетическом уровне

Эпигенетика — дирижер нашей ДНК

Наше здоровье, предрасположенность к заболеваниям, внешность, особенности характера — результат сочетания генов, доставшихся нам от родителей. Однако не только генетика решает, какими нам быть. Ведь даже близнецы — люди с абсолютно идентичным набором генов — всегда имеют те или иные различия.