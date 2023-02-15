Врач Холяндра рассказала, какие продукты могут разрушить здоровье на генетическом уровне

Эпигенетика — дирижер нашей ДНК
Наше здоровье, предрасположенность к заболеваниям, внешность, особенности характера — результат сочетания генов, доставшихся нам от родителей. Однако не только генетика решает, какими нам быть. Ведь даже близнецы — люди с абсолютно идентичным набором генов — всегда имеют те или иные различия.
Дело в том, что одни и те же гены будут работать по-разному в зависимости от условий среды, в которой мы находимся. Подробнее о том, как наш образ жизни, привычки — в том числе в еде, влияют на гены, объяснила врач.
врач-генетик, нутрициолог, специалист по работе с ДНК-тестами, медицинский советник Национального центра генетических исследований
Что такое эпигенетика
— Представьте, что вы жили в комфорте и спокойствии, и вдруг по какой-то причине начали испытывать стресс, — рассказывает врач-генетик Инна Холяндра. — В этот момент у вас выделяются стрессовые гормоны, активизируется сердечно-сосудистая система, повышается иммунитет, меняется метаболизм. А пищеварительная и репродуктивная система, наоборот, угнетают свое действие. Меняют свое количество десятки гормонов, сотни биохимических реакций в организме начинают идти с другой скоростью. И это не происходит просто так. Причина — в изменении активности генов, отвечающих за соответствующие процессы в организме.
Именно такое изменение активности конкретного гена без изменения его структуры и называется эпигенетикой.
— Можно сказать, что сами гены — это «заводские настройки» нашего организма, то есть — основные особенности, определяющие его работу. А эпигенетика — это те программы, которые мы «загружаем» в свой организм и которые могут улучшать или ухудшать его функционирование, — объясняет эксперт.
Как наш образ жизни меняет гены
— В основе уже давно изученной эпигенетической регуляции, как правило, лежат механизмы, благодаря которым гены становятся более или менее доступны для того, чтобы с них считывалась информация. Наиболее часто в нашем организме это происходит за счет процесса метилирования, который заключается в том, что к генам присоединяется специальная химическая структура — метильная группа, из-за чего и уменьшается их экспрессия (активность), — объясняет Инна Холяндра.
По ее словам, с помощью эпигенетики можно по-настоящему управлять своими генами, что доказывалось и доказывается во многих исследованиях.
— Влиять на эпигенетические изменения в нашей ДНК будет все то, что относится к внешним факторам окружающей среды, — физическая активность, качество сна, наличие или отсутствие стресса, инфекции и другие заболевания, воздействие токсинов, прием лекарств и даже климатические условия, социальная среда, воспитание и финансовое положение, — говорит генетик. — И конечно же, главный регулятор наших генов — это питание.
Какая еда полезна для генов
Яйца, печень, мясо, морепродукты. Они содержат аминокислоту метионин и витаминоподобное вещество холин - это источник метильных групп, с помощью которых происходит метилирование ДНК.
Пророщенная пшеница, бобовые, орехи, зелень. Это источник витамина В9 (фолиевой кислоты), который участвует как в метилировании генов, так и непосредственно в синтезе самой молекулы ДНК.
Продукты-источники витамина В12. К ним относятся субпродукты, мясо, рыба, молочные продукты. В12 «помогает» фолиевой кислоте участвовать в метилировании.
Омега-3 жирная кислота. Ей богаты жирная рыба (скумбрия, сельдь, лосось, форель, палтус) и некоторые растительные масла (льняное, рапсовое, оливковое). Омега-3 способствует снижению холестерина в крови, уменьшает воспалительные процессы в организме и подавляет рост опухолевых клеток за счет регуляции соответствующих генов.
Витамин D. Регулятор активности генов, он модулирует несколько сотен биохимических реакций в нашем организме. Содержится в рыбе и рыбьем жире, печени трески, яичном желтке и других продуктах, но из пищи мы можем получать его лишь в незначительном количестве.
Зеленый чай. Содержит особые вещества катехины - мощные природные антиоксиданты. Они влияют почти на весь спектр онкологических заболеваний, индуцируя гибель раковых клеток и блокируя их деление на эпигенетическом уровне.
Клетчатка. Проявляет эпигенетическое действие опосредованно через влияние на микрофлору кишечника, для которой она является основным источником пищи. Добавление ее в рацион приводит к уменьшению роста патогенной микрофлоры и снижению воспаления в организме.
Отдельные природные биологически активные вещества, которые также «управляют» нашей ДНК, защищая нас от множества заболеваний:
фитоэстрогены (в соевых бобах, проростках пшеницы, бобовых культурах). Они снижают риск развития рака молочной железы и других женских онкологических заболеваний;
флавоноиды (во фруктах и овощах). Они оказывают антиоксидантное и противоопухолевое действие;
куркумин (компонент специи куркумы). Это антиоксидант с мощным противовоспалительным фактором;
сульфорафан (в различных видах капусты и салатов), имеет противоопухолевый эффект;
диаллилсульфид (жгучее вещество, компонент чеснока), не только является фактором профилактики онкологических заболеваний, но и улучшает чувствительность к препаратам химиотерапии при лечении рака.
Какая еда вредит генам
Продукты, содержащие бисфенол-А. Это вещество часто встречается в пластмассовых изделиях и способно при их использовании попадать к нам в организм через продукты питания. Оно вызывает хромосомные мутации в яйцеклетках, уничтожает свободные метильные группы и подавляет активность ферментов, прикрепляющих эти группы к ДНК, повышая риск таких заболеваний, как ожирение, диабет, нарушение репродуктивной функции, изменения в головном мозге и поведении и др.
Еда, загрязненная пестицидами. Эпигенетическое влияние этого токсина, который может встречаться в овощах, фруктах, зерне и крупах, ученым удалось доказать в опытах на животных. Они выяснили, что при добавлении в пищу беременным самкам крыс пестицидов, их потомки рождались с нарушением репродуктивной функции на протяжении четырех поколений.
Алкоголь. По данным исследований, алкоголь замедляет перенос метильной группы на ДНК, а его употребление во время беременности вносит эпигенетические изменения в геном будущего ребенка.
Избыточное потребление фруктозы. Пагубное влияние большого количества фруктозы проявляется в развитии различных метаболических нарушений, резистентности к инсулину, ожирения, болезней печени, а также ухудшает функцию гиппокампа у потомства посредством эпигенетической модификации ДНК.
Насыщенные (животные) жиры. Присутствуя в рационе в избыточном количестве, активируют маркеры воспаления, негативно влияют на липидный обмен и приводят к ожирению и другим метаболическим нарушениям.
Трансжиры. Существует прямая зависимость между потреблением трансжиров и развитием сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, аллергии и онкологических заболеваний, трансжиры изменяют липидный обмен, вызывают воспаление и нарушают работу клеток.
Кому важнее всего правильно питаться
— Помнить об эпигенетическом влиянии еды обязательно нужно беременным, ведь любое воздействие не только отразится на ребенке, но и закрепится эпигенетически на несколько поколений вперед, — предупреждает врач-генетик Инна Холяндра. — Также важно правильное питание детям, особенно в первые три месяца жизни, — это наиболее уязвимый период, когда происходит «закладка» здоровья на всю оставшуюся жизнь. Особый подход к питанию и диета нужны пожилым людям. Им стоит ограничить количество белка в рационе. Эпигенетическое влияние еды может сказаться и на людях с метаболическими нарушениями — либо усугубить их, либо даже исправить. Также важно контролировать рацион людям с предрасположенностью к онкологии.