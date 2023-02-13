Слезы, но не от счастья: 5 цветов, которые лучше не дарить любимой женщине

Даже традиционный букет цветов надо выбирать не только с учетом вкусов вашей второй половинки, но и возможных последствий. Иначе вместо головокружения от любви и слезинки счастья на День всех влюбленных можно вызвать у своей любимой проблемы со здоровьем — слезящиеся глаза, головную боль и даже чувство подкатывающей тошноты.
С этими цветами будьте осторожнее
Как рассказал Юлиан Карпов, врач-пульмонолог Клинической больницы Святителя Луки, среди цветов по частоте развития неприятных ощущений при контакте лидируют:
лилия,
черемуха,
ландыш,
фиалка,
сирень.
Врач-терапевт, пульмонолог, заведующий 3-м инфекционным отделением Клинической больницы Святителя ЛукиЛичный сайт
По словам врача, неблагоприятные последствия для здоровья от цветов можно разделить на 2 группы.
Аллергическая реакция. Она может проявляться чувством нехватки воздуха, одышкой, кашлем, насморком, слезотечением.
Специфическое воздействие ароматизирующим веществ. Как правило, оно связано с веществами, схожими по химической структуре с эфиром или алкалоидами. Прежде всего они воздействуют на сосудистый тонус, вызывая головокружение, головные боли и чувство тошноты.
Если сомневаетесь с выбором, можно заказать композицию с не цветущими растениями. Но и здесь важно помнить, что некоторые из них могут содержать ядовитые соки в листьях или стеблях. Хотя обычно флористы все же не используют потенциально опасные растения.
Самые безобидные
По словам аллерголога-иммунолога Елены Парецкой, среди самых безопасных для здоровья цветов выделяют:
орхидеи,
розы,
нарциссы,
тюльпаны,
суккуленты (это растения, имеющие специальные ткани для запаса воды и растущие в засушливом климате. — Прим. ред.).
врач — аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологЛичный сайт
— В то же время важно помнить, что совершенно безопасных цветов нет. Реакция возможна на любые из них. Есть простое правило: старайтесь выбирать букеты из цветов без запаха, без заметных на глаз областей пыльцы, — добавила аллерголог-иммунолог.
Кстати, даже у классических и прекрасных роз могут быть риски — все из-за их острых шипов.
— Розы могут быть опасны для тех, у кого есть нарушения с системой свертываемости крови — когда любое повреждение кожи чревато кровопотерей разной степени тяжести. Либо для людей со слабым иммунитетом — при царапине есть риск инфицирования раны, — добавил Юлиан Карпов.
Что делать
Врачи советуют женщинам, если они получили цветы и заметили какую-то необычную реакцию со стороны организма, избавляться от букета. Каким бы красивым и дорогим сердцу он ни был.
— Любой, даже очень красивый букет, если в нем есть цветы, на которые уже когда-то была реакция, надо выбрасывать. Не пытайтесь спрятать его в тайном углу квартиры в надежде, что будете иногда любоваться его красотой. На самом деле для развития аллергической реакции достаточно всего одной молекулы вещества, — говорит Юлиан Карпов.
По словам Елены Парецкой, если вдруг после получения такого подарка у вас заслезились глаза, вы стали чихать или кашлять, цветы стоит сразу убрать, а в помещении распылить воду из пульверизатора и провести влажную уборку.