Слезы, но не от счастья: 5 цветов, которые лучше не дарить любимой женщине

— В то же время важно помнить, что совершенно безопасных цветов нет . Реакция возможна на любые из них. Есть простое правило: старайтесь выбирать букеты из цветов без запаха, без заметных на глаз областей пыльцы, — добавила аллерголог-иммунолог.

Кстати, даже у классических и прекрасных роз могут быть риски — все из-за их острых шипов.

— Розы могут быть опасны для тех, у кого есть нарушения с системой свертываемости крови — когда любое повреждение кожи чревато кровопотерей разной степени тяжести. Либо для людей со слабым иммунитетом — при царапине есть риск инфицирования раны, — добавил Юлиан Карпов.

Что делать

Врачи советуют женщинам, если они получили цветы и заметили какую-то необычную реакцию со стороны организма, избавляться от букета. Каким бы красивым и дорогим сердцу он ни был.

— Любой, даже очень красивый букет, если в нем есть цветы, на которые уже когда-то была реакция, надо выбрасывать. Не пытайтесь спрятать его в тайном углу квартиры в надежде, что будете иногда любоваться его красотой. На самом деле для развития аллергической реакции достаточно всего одной молекулы вещества , — говорит Юлиан Карпов.

По словам Елены Парецкой, если вдруг после получения такого подарка у вас заслезились глаза, вы стали чихать или кашлять, цветы стоит сразу убрать, а в помещении распылить воду из пульверизатора и провести влажную уборку.