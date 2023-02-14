Похож на отца или не такой, как он: психологи рассказали, как женщины выбирают мужчин

Как папа

Женщина может выбирать партнера, похожего на отца, если отец всегда демонстрировал гордость и восхищение своей дочерью. По словам Анны Аронштам, в этом случае дочь развивается с ощущением, что она красивая, значимая, ценная. И это автоматически приводит к тому, что от партнера во взрослом возрасте она будет ждать уважения своей личности и таких отношений, где ее потребности важны, а права — признаны.

— Привыкнув с детства к теплу и любви, наблюдая, как трепетно отец относится к матери, дочь бессознательно формирует те критерии, которые определят ее выбор в дальнейшем. И, например, в нем не будет места абьюзивным, созависимым или неравным отношениям, потому что такой контакт никогда не был нормой ее жизни, — добавляет психолог.

Но женщина может искать партнера «как папа» даже при негативном сценарии: если он демонстрировал разочарование (жаль, что не сын), равнодушие (заботился только на уровне бытовых потребностей) или делал дочь мишенью для своей агрессии. По словам Анны Аронштам, делает это она для того, чтобы такой мужчина помог ей реализовать такую же модель отношений.

— Несмотря на боль, которую причиняет такая система, женщине в ней все знакомо, а главное — она научилась с этим жить, — поясняет специалист.

Валерий Гут добавляет, что иногда, если между дочерью и отцом остались нерешенными какие-то вопросы, женщина тоже может выбирать мужчину, похожего на нелюбимого отца, — чтобы закрыть их для себя.