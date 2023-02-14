Похож на отца или не такой, как он: психологи рассказали, как женщины выбирают мужчин

Мужчина номер 1
По словам практикующего психолога Анны Аронштам, выбор партнера — это прямой результат переваренных нами впечатлений от значимых отношений и тех выводов, к которым мы пришли. И первые значимые отношения в жизни женщины — ее связь с отцом.
— Когда мы говорим, что женщина влюбляется в мужчин, похожих на папу, мы не имеем в виду схожую внешность или повторяющуюся судьбу. Ключевая параллель здесь — это тип связи «дочь-отец», то, какое отношение с его стороны она на себе испытывала, — поясняет Анна Аронштам.
Психолог Валерий Гут подтверждает, что для девочки отец всегда останется мужчиной номер один. Его образ — положительный или отрицательный — закрепляется глубоко в подсознании и будет влиять на ее дальнейшие отношения с мужчинами.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллектаЛичный сайт
— Женщина подсознательно ищет мужчину, похожего на своего отца, потому что знает, чего от него можно ожидать. На партнера она проецирует чувства и эмоции, которые испытывала с папой. Карл Юнг ввел понятия «анимы» и «анимуса» — бессознательных образов мужского и женского начала в каждом человеке. На формирование девочки оказывает большое влияние отец, или замещающая его фигура, или же его образ, передаваемый матерью, — говорит Валерий Гут.
Как папа
Женщина может выбирать партнера, похожего на отца, если отец всегда демонстрировал гордость и восхищение своей дочерью. По словам Анны Аронштам, в этом случае дочь развивается с ощущением, что она красивая, значимая, ценная. И это автоматически приводит к тому, что от партнера во взрослом возрасте она будет ждать уважения своей личности и таких отношений, где ее потребности важны, а права — признаны.
— Привыкнув с детства к теплу и любви, наблюдая, как трепетно отец относится к матери, дочь бессознательно формирует те критерии, которые определят ее выбор в дальнейшем. И, например, в нем не будет места абьюзивным, созависимым или неравным отношениям, потому что такой контакт никогда не был нормой ее жизни, — добавляет психолог.
Но женщина может искать партнера «как папа» даже при негативном сценарии: если он демонстрировал разочарование (жаль, что не сын), равнодушие (заботился только на уровне бытовых потребностей) или делал дочь мишенью для своей агрессии. По словам Анны Аронштам, делает это она для того, чтобы такой мужчина помог ей реализовать такую же модель отношений.
— Несмотря на боль, которую причиняет такая система, женщине в ней все знакомо, а главное — она научилась с этим жить, — поясняет специалист.
Валерий Гут добавляет, что иногда, если между дочерью и отцом остались нерешенными какие-то вопросы, женщина тоже может выбирать мужчину, похожего на нелюбимого отца, — чтобы закрыть их для себя.
Только не такой, как отец
Иногда запускается контрсценарий, и женщина, страдавшая в детстве от обесценивающего или враждебного отца, решает: «Какой угодно, но только не такой, как папа».
— Например, если отец пил, женщина будет искать того, кто не пьет вообще. И зациклившись на этом критерии, упустит из виду, что мужчина может быть склонен к изменам или игровым зависимостям. Став заложницей контрсценария, она не всегда сможет понять, что идет не так, ведь главное условие при выборе соблюдено, — продолжает Анна Аронштам.
По словам Валерия Гута, в семьях, где отец был тираном и абьюзером, дети могут считать нормой подобные отношения между мужчиной и женщиной. Или, наоборот, женщина будет сближаться с человеком, который при встрече хотя бы отдаленно будет транслировать, что с ним безопасно.
— Получается, что мы всегда выбираем или «таких, как папа», или «только не такого, как он». То есть в любом случае женщина бессознательно отталкивается от его образа, — заключает Анна Аронштам.
И если в ваших отношениях с мужчинами всплывают одни и те же проблемы, если вы выбираете партнеров с похожими стилями поведения, психолог советует посмотреть в сторону ваших отношений с отцом и, возможно, с поддержкой специалиста выбраться из негативного сценария.