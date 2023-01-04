« Искренне любить кого-то способны лишь те, кто любит и принимает самого себя. Любовь к себе не роскошь — это необходимость», — поделился Михаил Лабковский в своем телеграм-канале.

А как полюбить себя и свое тело, если видишь недостатки? Вот какие 3 способа предлагает психолог.

1. Не фокусируйтесь на своей внешности

Не стоит повторять ошибку миллионов людей, которые с остервенением борются с «недостатками» своего тела. Они истязают себя диетами, терпят болезненные уколы в лицо или ложатся под нож хирурга лишь потому, что нуждаются в ежеминутном одобрении общества.

Как подчеркнул психолог, на самом деле внешность не играет никакой роли в сексе, любви и отношении к вам окружающих. Внешность — понятие субъективное. По сути, это только то, как вы сами себя ощущаете, нравитесь ли вы себе или нет.

2. Радуйтесь ощущениям, которые дарит вам тело

Ваше тело постоянно дарит вам десятки приятных моментов, и надо учиться принимать их с радостью, а не со страданием. Попробуйте прочувствовать и сконцентрироваться на удовольствии от того, что можете ходить, танцевать, чувствовать прикосновения, слышать запахи и так далее.

3. Берегите свое тело

Признайте, что такой внешности, как у вас, нет больше ни у кого. Не используйте себя и не будьте «ездовой лошадью». Если любите заниматься спортом, то занимайтесь им только ради удовольствия и здоровья, а не ради получения очередных положительных оценок со стороны.

Также Михаил Лабковский призвал не оценивать свою внешность по частям.