- В детском возрасте мы воспринимаем свою семью как единственно «правильную» модель поведения, даже если в этой самой семье к нам не слишком хорошо, а порой даже совсем плохо относятся. Все дело в том, что ребенок не имеет возможности для альтернативных вариантов и не может объективно сравнить свою семью с какой-либо другой. Соответственно, на подсознательном уровне закрепляется модель поведения, установленная в раннем детстве. Подрастая и даже имея возможность выбирать, мы подсознательно несем эту «модель» уже в нашу собственную семью, — объясняет Инна Воронова.

Но везде возможны варианты. Психолог рассказала об основных.

Если относились плохо

Если к мальчику относились плохо, уделяли ему мало внимания, у него в жизни не было тесного контакта с матерью и другими «значимыми» женщинами, такой мужчина будет выбирать себе супругу по следующим принципам.