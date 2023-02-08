По словам психолога Инны Вороновой, при выборе «второй половины» большинство мужчин подсознательно пользуется установками, заложенными им в раннем детстве. В этом случае ключевое значение имеет образ матери, но не только. Также на мужчину может влиять и окружение других «значимых» женщин — тети, бабушки, старшей сестры и так далее. И здесь важно, какой характер отношений был между мальчиком и «значимыми» женщинами — любили ли его, доверяли, презирали, игнорировали, заботились или высмеивали.
Практикующий психолог, гипнотерапевт, президент Регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Развитие психологической помощи» (Мурманск)
- В детском возрасте мы воспринимаем свою семью как единственно «правильную» модель поведения, даже если в этой самой семье к нам не слишком хорошо, а порой даже совсем плохо относятся. Все дело в том, что ребенок не имеет возможности для альтернативных вариантов и не может объективно сравнить свою семью с какой-либо другой. Соответственно, на подсознательном уровне закрепляется модель поведения, установленная в раннем детстве. Подрастая и даже имея возможность выбирать, мы подсознательно несем эту «модель» уже в нашу собственную семью, — объясняет Инна Воронова.
Но везде возможны варианты. Психолог рассказала об основных.
Если относились плохо
Если к мальчику относились плохо, уделяли ему мало внимания, у него в жизни не было тесного контакта с матерью и другими «значимыми» женщинами, такой мужчина будет выбирать себе супругу по следующим принципам.
Противоположную характеру матери. Он подсознательно будет искать «тепла», недополученного в детстве. И даже если отношения не сложатся и брак распадется, во всех своих следующих претендентках мужчина будет искать того же недостающего «тепла», строго следуя заведенному уже им самим стереотипу.
Женщину, похожую на собственную мать. Абьюзивные отношения, привитые с детства, могут стать для такого мужчины единственным «правильным» поведением в семье. То есть поведением, когда абьюзером становится женщина.
Слабую, зависимую женщину. То есть такую, на которой он сможет «оторваться» за перенесенные в детстве страдания, превращаясь в домашнего тирана и тем самым самоутверждаясь, повышая самооценку за счет «жертвы» — в данном случае супруги.
Если относились хорошо
Возьмем другую ситуацию, когда мальчика в детстве любили, холили, лелеяли. Здесь, как ни странно, также возможны различные варианты.
Окруженный с детства теплотой и заботой мальчик вырастает в доброго, заботливого мужчину, с высокоразвитыми семейными ценностями.
Залюбленный, избалованный ребенок вырастает в мужчину-эгоиста, который ищет женщин, «восторгающихся» им. И если этого не происходит, он может так же превратиться в домашнего тирана либо продолжить поиск новых восторженных поклонниц.
А что насчет внешности?
Как пояснила психолог, кроме семейных ценностей, еще важно учитывать «параметры красоты», которые навязывает нам социум. И часто несовпадение «внешнего» и «внутреннего» содержания становится причиной множества межличностных конфликтов. Как вариант: перебирая «молодых красоток» в модных тусовках, мужчине будет трудно найти «домашнюю заботливую девушку».
- Хорошо, если с годами мужчине удается отойти от стереотипов, мнения друзей и коллег, навязанной с детства родительской установки и многого другого, чтобы обрести настоящее счастье в отношениях. В противном же случае это будет постоянный «бег по кругу» в поисках того, чего, по сути, на самом деле нет, — говорит наш эксперт.