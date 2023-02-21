Врач Жито назвал 5 признаков, что тромб уже закупорил важный сосуд в организме

Как понять, что тромб закупорил сосуд

Вы можете самостоятельно заподозрить образование тромба, говорит Алексей Жито. Если кровяной сгусток закупорит важный сосуд, то в большинстве случаев человек это почувствует.

Итак, симптомы закупорки следующие:

кожа на ноге холодеет, это может быть только небольшой участок, в какой-то части ноги появились резкие боли, но визуально все выглядит хорошо, вена на ноге краснеет, сам сосуд ощущается как что-то жесткое и твердое, в груди появились тяжесть и резкая боль, вам стало трудно дышать, хотя одышкой вы ранее не страдали.

— Выявить «плохие» тромбы поможет визит к врачу и такие обследования, как УЗИ сосудов, а последствия могут быть заметны на ЭКГ. В некоторых случаях врач может назначить другие обследования, — говорит доктор Жито.

Про профилактику тромбоза

Самое важное — это уделять внимание питанию и избегать малоподвижного образа жизни. Откажитесь от вредных привычек, больше ходите и занимайтесь спортом.

Диету нужно составить таким образом, чтобы нормализовать баланс липидов и углеводов, отрегулировать количество соли и ввести в ежедневный рацион биофлавоноиды, которые улучшают обмен веществ, укрепляют и восстанавливают стенки сосудов.

Упор нужно делать на следующие продукты:

растительное масло,

овощи (кроме картофеля и сахарной свеклы),

свежее молоко сниженной жирности,

хлеб с отрубями,

нежирное мясо,

орехи,

горький шоколад,

жирная морская рыба (или рыбий жир).

А вот от копченой колбасы, чипсов, фастфуда, алкоголя, вяленой и соленой рыбы, молочного шоколада стоит отказаться. Кстати, эти рекомендации помогут снизить риски появления не только тромбоза, но и других опасных патологий, заключил врач.