Очень похоже на изжогу: по ощущениям в груди можно понять, что в легких появился тромб

Безусловно, если вы плотно поужинали жирной пищей, а потом еще съели и калорийный десерт, то это может спровоцировать изжогу. Алкоголь — тоже триггер этого состояния. Здесь не стоит переживать и требовать неотложной помощи. Однако вам точно стоит насторожиться, если изжога стала вас преследовать слишком часто. Еще больше опасений должно появиться, если в вашем рационе нет для нее причин. Дело в том, что это может быть симптомом образования тромба в легких.

Считается, что основных причин для изжоги две: кислотный рефлюкс, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Но если вы сходили на прием к специалисту и он исключил проблемы с ЖКТ, в вашем меню нет жирной пищи, то тут точно стоит искать причину как можно скорее, рекомендует британское издание Express.

- Сгустки крови в легких, как правило, вызывают дискомфорт, который обычно длится несколько минут, проходит и возвращается снова. Это может ощущаться как давление или боль, похоже на изжогу или расстройство желудка, — говорят специалисты Very Well Health.

Помимо этого, на тромбы в легких также могут указать следующие симптомы: