Очень похоже на изжогу: по ощущениям в груди можно понять, что в легких появился тромб

Изжога — это патологическое состояние, при котором соляная кислота из желудка забрасывается в пищевод и раздражает слизистую, провоцируя ощущение жжения и боли. Виновата чаще всего тяжелая пища: жирная еда, шоколад, кофе, горячие напитки и цитрусовые соки. Иногда причиной изжоги могут стать даже лекарства, например препараты для лечения деменции, аритмии, высокого артериального давления и даже некоторые антидепрессанты.
- Если кислое содержимое желудка часто вызывает отрыжку, за изжогой может скрываться рефлюксная болезнь. Симптомами этого заболевания, помимо изжоги, часто являются сухой кашель, откашливание по утрам, сдавленный голос, охриплость и неприятный привкус во рту. С этой проблемой обязательно надо идти к врачу, — рассказывала Вера Самсонова.
Безусловно, если вы плотно поужинали жирной пищей, а потом еще съели и калорийный десерт, то это может спровоцировать изжогу. Алкоголь — тоже триггер этого состояния. Здесь не стоит переживать и требовать неотложной помощи. Однако вам точно стоит насторожиться, если изжога стала вас преследовать слишком часто. Еще больше опасений должно появиться, если в вашем рационе нет для нее причин. Дело в том, что это может быть симптомом образования тромба в легких.
Считается, что основных причин для изжоги две: кислотный рефлюкс, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Но если вы сходили на прием к специалисту и он исключил проблемы с ЖКТ, в вашем меню нет жирной пищи, то тут точно стоит искать причину как можно скорее,
- Сгустки крови в легких, как правило, вызывают дискомфорт, который обычно длится несколько минут, проходит и возвращается снова. Это может ощущаться как давление или боль, похоже на изжогу или расстройство желудка, — говорят специалисты Very Well Health.
Помимо этого, на тромбы в легких также могут указать следующие симптомы:
одышка,
частые головокружения,
боль в груди,
болезненные ощущения при прикосновении к коже (она также может опухнуть или онеметь).
Кстати
Изжога бывает и при сердечном приступе — распознать коварный симптом бывает крайне сложно. Эксперты рассказали, как отличить опасную жгучую боль в груди, которая сигналит о проблемах с сердцем.