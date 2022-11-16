Почему болит живот сверху справа: врачи назвали 6 главных причин

Внезапная боль чаще всего появляется из-за изжоги или гастрита, но может возникнуть, например, из-за кровоточащей язвы желудка, аппендицита и даже перитонита. Если вы накануне переели жирной пищи, то высока вероятность, что в животе появится тяжесть и неприятные ощущения. А скопление газа в кишечнике может спровоцировать вздутие.

Однако, когда речь идет о сильной и резкой боли, все же стоит насторожиться. В этом случае глотать таблетки и ждать, пока «само все пройдет» точно нельзя. Лучше перестраховаться и вызвать скорую, потому что внезапная острая боль в животе — чаще всего опасный звоночек.