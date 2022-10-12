Гастроэнтеролог Бернацкий рассказал, кого стресс может довести до перитонита

— Летальность от перитонита действительно чаще всего среди молодых людей, потому что всё происходит быстро, ярко, остро. Быстротечность процесса — это особенность молодого возраста, — рассказывает Артур Бернацкий.

Еще одно наблюдение — чаще на хирургический стол с перфорацией язвы желудка попадают мужчины, отмечает эксперт.

— Они не жалуются на появившийся дискомфорт в самочувствии, молчат, долго не обращаются к врачу, надеясь, что всё пройдет само, пьют обезболивающие. К тому же мужчины усугубляют это состояние курением и алкоголем.

Фактор стресса

Врач отмечает два кризисных возраста у мужчин — 30 и 50 лет, когда наблюдается перфорация, или прободение, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

30 лет — переломный рубеж, человек много работает, зарабатывает, делает карьеру, семьи еще нет, много курит натощак, выпивает.

45-55 лет — еще один кризисный возраст у мужчин, особенно в плане болезней. Не обследовался ни разу, хронические болячки не леченные. А потом заканчивается ресурс — и возникает конфликт внутри организма.

Больше всего рискуют получить язву желудка (и перитонит как финальный этап развития болезни) курильщики и те, кто находится в состоянии острого стресса.

Иммунитет активно участвует в регенерации тканей, при депрессивных эпизодах иммунитет находится тоже в подавленном состоянии. Клетки, которые отвечают за восстановление слизистой, в результате тоже находятся в угнетенном состоянии. Понятно, что речь идет о мощном и глубоком стрессе, а не повседневном, ежеминутном.

В группу риска попадают люди с повышенным в течение долгого времени уровнем тревожности. Это люди, которые подвержены раздражительности по отношению к окружающему миру, или переживающие частые депрессивные эпизоды.