Гастроэнтеролог Бернацкий рассказал, кого стресс может довести до перитонита

Российские хирурги много лет подряд говорят о растущей летальности при перфоративной — прободной — язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Погибают в основном люди 30-50 лет. О причинах и симптомах перитонита, гнойного воспаления брюшной полости, «Доктор Питер» поговорил с гастроэнтерологом НМИЦ онкологии им. Петрова Артуром Бернацким.
Гастроэнтеролог, диетолог и онколог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова
— Летальность от перитонита действительно чаще всего среди молодых людей, потому что всё происходит быстро, ярко, остро. Быстротечность процесса — это особенность молодого возраста, — рассказывает Артур Бернацкий.
Еще одно наблюдение — чаще на хирургический стол с перфорацией язвы желудка попадают мужчины, отмечает эксперт.
— Они не жалуются на появившийся дискомфорт в самочувствии, молчат, долго не обращаются к врачу, надеясь, что всё пройдет само, пьют обезболивающие. К тому же мужчины усугубляют это состояние курением и алкоголем.
Фактор стресса
Врач отмечает два кризисных возраста у мужчин — 30 и 50 лет, когда наблюдается перфорация, или прободение, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
30 лет — переломный рубеж, человек много работает, зарабатывает, делает карьеру, семьи еще нет, много курит натощак, выпивает.
45-55 лет — еще один кризисный возраст у мужчин, особенно в плане болезней. Не обследовался ни разу, хронические болячки не леченные. А потом заканчивается ресурс — и возникает конфликт внутри организма.
Больше всего рискуют получить язву желудка (и перитонит как финальный этап развития болезни) курильщики и те, кто находится в состоянии острого стресса.
Иммунитет активно участвует в регенерации тканей, при депрессивных эпизодах иммунитет находится тоже в подавленном состоянии. Клетки, которые отвечают за восстановление слизистой, в результате тоже находятся в угнетенном состоянии. Понятно, что речь идет о мощном и глубоком стрессе, а не повседневном, ежеминутном.
В группу риска попадают люди с повышенным в течение долгого времени уровнем тревожности. Это люди, которые подвержены раздражительности по отношению к окружающему миру, или переживающие частые депрессивные эпизоды.
Велика роль питания. Алкоголь, острая пища, копчености, маринад, продукты, усиливающие секрецию желудочного сока (энергетики, глютамат натрия, нитритная соль, которую часто используют в производстве колбас, сосисок), — то, что активно раздражает слизистую.
— Язва желудка образуется тогда, когда количество факторов агрессии превышает количество факторов защиты, — рассказывает Артур Бернацкий. — Конечно, надо принимать во внимание индивидуальные особенности. У кого-то стабильная слизистая желудка, а у кого-то истощенная. Если язва не рубцуется за месяц лечения, то мы обязательно берем повторную биопсию для исключения формирования онкологического процесса. По-хорошему, язва рубцуется в среднем за две недели, максимум за месяц.
Как отличить прободение от кровотечения
Прободение язвы и кровотечение из язвы желудка — это разные процессы.
— При прободении образуется дырка в стенке желудка, и оттуда в брюшную полость вытекает желудочный сок и всё, что содержится в желудке. Если в желудке была еда, то течение перитонита усложняется, так как любая еда — это нестерильный процесс, — объясняет гастроэнтеролог НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова Артур Бернацкий. — А кровотечение — это тоже дефект, но не сквозной, как при перфорации. При кровотечении из язвы желудка возникает дефект слизистой до глубины мышечного слоя, где проходят сосуды. Туда попадает кислота, разъедает сосуд, и возникает кровотечение.
Таким образом, у перфорации язвы желудка и кровотечения из желудка наблюдаются разные симптомы.
Перфорация язвы желудка:
— Острая «кинжальная» боль, как будто воткнули нож в спину. Можно потерять сознание из-за такой сильной боли. Возникает токсический шок, потому что резко падает давление.
Кровотечение:
— Острая «кинжальная» боль. Затем возникает мнимый благополучный период, который объясняется тем, что образуется тромб, он временно закрывает дефект слизистой, и человеку кажется, что всё прошло. Но затем возникает повторное кровотечение — во второй раз «накрывает» уже сильнее, чем в первый. Этот процесс может длиться по-разному — от часа до одних суток.
— Человек может умереть, если сильно затянули с оказанием медицинской помощи, — говорит Артур Бернацкий. — Сказать, сколько точно времени требуется, невозможно. Потому что каждый случай индивидуален, у всех резервы разные. К примеру, один человек весит 100 кг, а другой 50 кг — понятно, что в последнем случае можно потерять пациента в течение 12 часов. Но у полных людей свои проблемы — длительное восстановление, долгое затягивание рубца. Многое зависит от того, в каком состоянии привезли человека в больницу: если его привезли в состоянии токсического шока на фоне перфорации, естественно, что риск летального исхода увеличивается.
Считается, что при перфорации язвы желудка с развитием перитонита шансы выжить — 50 процентов.
— Язвенная болезнь формируется постепенно — чаще всего это состояние «голодных болей», это классика. То есть при голоде возникает боль, а после того, как человек поел, она проходит, — рассказывает Артур Бернацкий. — Язва — это не одномоментный процесс, раз — и образовалась. Сначала идет воспаление, потом, как правило, образуются эрозии, затем формируется более глубокое повреждение и собственно сама язва.
Можно ли заметить приближающуюся перфорацию? ФГДС покажет, что желудок находится в состоянии активного воспалительного процесса, много эрозий. Но перфорация развивается остро, в течение суток. Человек идет к этому дню долго и упорно, это всегда целый комплекс факторов. Что станет последней каплей, неизвестно.