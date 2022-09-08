Гастроэнтеролог Бернацкий рассказал о главной причине постковидного бессилия

Гастроэнтерологические осложнения
Проблемы с ЖКТ после коронавируса встречаются у каждого третьего пациента. Чаще ковид вызывает осложнения на желудочно-кишечный тракт у людей, которые ранее сталкивались с заболеваниями в этой сфере. Распространенные симптомы: тошнота, рвота, диарея, отсутствие аппетита. Такие явления мешают восстановить силы после выздоровления, вернуться к привычной жизни.
- Эти осложнения, связанные с нарушением функции поджелудочной железы, нарушением функции тонкой кишки (синдром «дырявого кишечника») и токсического поражения печени, могут приводить к дефициту витаминов, нарушению усвояемости белков, — отмечает Артур Бернацкий, гастроэнтеролог, диетолог и онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.
Но особая мишень для ковида — это тонкая кишка.
Что такое тонкая кишка
Тонкая кишка — часть пищеварительного канала, начинающаяся от привратника желудка и включающая двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишки.
Гастроэнтеролог, диетолог и онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова.
- Я выделяю отдельно постковидную энтеропатию — это нарушение функции тонкой кишки на фоне поражения лимфатической системы тонкой кишки, — рассказывает Артур Бернацкий. — Нарушается функциональность тонкой кишки, в частности с позиции чувствительности ко многим белкам. Очень часто у пациентов развивается повышенная пищевая чувствительность. Например, человек еще вчера ел вареное яйцо, а сегодня он его есть не может.
Развивается реакция, вызывающая синдром избыточного бактериального роста, при котором усиливается активность патогенной микрофлоры, причем не в толстой, а в тонкой кишке, в том числе рост грибов, тех же кандидов. У меня была пациентка, которая перенесла ковид не в тяжелой форме, без поражения легких, но через неделю после болезни у нее развилась кишечная непроходимость, ее забрали в стационар. Прошло уже полгода, она не может есть яичный белок, у нее повышенная чувствительность на глютен.
По словам врача, у каждого третьего пациента, перенесшего новую коронавирусную инфекцию, наблюдается чувствительность именно к яичному белку. Особенно у атопиков и аллергиков.
После ковида, как правило, все пациенты страдают от нехватки сил, потери жизненного тонуса — трудно встать и заставить себя что-нибудь делать, от эмоциональной лабильности и трудностей с концентрацией внимания. Человек сильно устает даже после преодоления нескольких лестничных пролетов или незначительного стресса.
- Тонкая кишка — это лимфатический орган, от которого на 60 % зависит иммунитет человека, 75% серотонина и эндорфинов вырабатываются в тонкой кишке, — рассказывает Артур Бернацкий. — В результате нарушения работы тонкой кишки наступает слабость, утомляемость, состояние хронической интоксикации, когда человек буквально не может утром встать с кровати. При такой хронической астенизации могут обостриться прежние болячки, развиться аутоиммунный профиль заболевания — тот же ревматоидный артрит или псориаз.
Постковид: три главные мишени
Коронавирус бьет по всем системам организма человека, но самым серьезным повреждениям подвергаются сосуды.
- На первом месте среди осложнений после болезни я однозначно выделяю поражение сердечно-сосудистой системы, а именно тромбообразование, которое может привести к гибели человека, — говорит Артур Бернацкий. — Я знаю случаи, когда человека вылечили от ковида, выписали из стационара, он приехал домой, а через неделю умер — оторвался тромб. А три недели спасали. Таким пациентам сразу после выписки необходимо тут же идти сдавать анализы, чтобы четко оценить риски и назначить адекватную терапию. Мониторинг должен быть постоянным, особенно у тех пациентов, которые более двух недель находились в ковидном стационаре. Понятно, что у человека с 70 % поражения легких риски тромбообразования будут максимально высокими.
На втором месте среди проявлений постковидного синдрома, по словам эксперта, поражение дыхательной системы.
- Поражение легких формирует фиброзы, которые, конечно, меняют и дыхательный объем легких, серьезно страдает функциональность легких. Здесь необходима комплексная реабилитация, — отмечает эксперт.
На третьем месте постковидных осложнений — нейропатия.
- Поражение периферической нервной системы при ковиде — частое явление. Причем, это может быть на уровне психиатрии — даже в период болезни у пациентов могут развиваться панические атаки, в моей практике было много таких случаев. Поражение периферической нервной системы. У меня была пациентка, которая 25 лет назад перенесла парез лицевого нерва, а на фоне коронавируса парез резко обострился. Дают о себе знать все слабые места нервной системы. У кого-то межпозвонковые грыжи, у кого-то парестезия. А тем пациентам, которые изначально страдают полинейропатией, приходится совсем сложно. Им необходима качественная реабилитация.