Гастроэнтеролог Бернацкий рассказал о главной причине постковидного бессилия

- Я выделяю отдельно постковидную энтеропатию — это нарушение функции тонкой кишки на фоне поражения лимфатической системы тонкой кишки, — рассказывает Артур Бернацкий. — Нарушается функциональность тонкой кишки, в частности с позиции чувствительности ко многим белкам. Очень часто у пациентов развивается повышенная пищевая чувствительность. Например, человек еще вчера ел вареное яйцо, а сегодня он его есть не может.

Развивается реакция, вызывающая синдром избыточного бактериального роста, при котором усиливается активность патогенной микрофлоры, причем не в толстой, а в тонкой кишке, в том числе рост грибов, тех же кандидов. У меня была пациентка, которая перенесла ковид не в тяжелой форме, без поражения легких, но через неделю после болезни у нее развилась кишечная непроходимость, ее забрали в стационар. Прошло уже полгода, она не может есть яичный белок, у нее повышенная чувствительность на глютен.

По словам врача, у каждого третьего пациента, перенесшего новую коронавирусную инфекцию, наблюдается чувствительность именно к яичному белку. Особенно у атопиков и аллергиков.

После ковида, как правило, все пациенты страдают от нехватки сил, потери жизненного тонуса — трудно встать и заставить себя что-нибудь делать, от эмоциональной лабильности и трудностей с концентрацией внимания. Человек сильно устает даже после преодоления нескольких лестничных пролетов или незначительного стресса.