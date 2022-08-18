Этот симптом многие игнорируют

Многие уверены, что не ошибутся и тут же поймут, что у них случился сердечный приступ. Тем не менее, кардиолог Ричард Райт из Калифорнии предупреждает, что самые известные симптомы сердечного приступа не обязательно являются самыми распространенными.

- Большинство людей ошибочно полагают, что сердечные приступы всегда сопровождаются сильной болью в груди. Это неправда, — говорит врач.

Вместо этого, по его словам, многие люди во время приступа испытывают более смазанное по ощущениям, но хорошо узнаваемое чувство дискомфорта, которое просто игнорируют.

- Сильная боль в груди может быть при сердечном приступе, это безусловно, но в большинстве случаев симптомы менее выражены, — отмечает кардиолог Райт. — Как правило, пациенты описывают чувство гнетущего дискомфорта и чувство тяжести, которое они не называют болью, и которое локализуется чаще всего в центре грудной клетки.

Он добавляет, что этот дискомфорт также может проявляться в других частях тела — в шее и затылке, нижней челюсти, плечах, в верхней части левой руки. Эти ощущения могут длиться несколько минут без перерыва или с перерывами.