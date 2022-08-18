По данным ВОЗ, более 80% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний вызваны внезапно случившимися сердечными приступами и инсультами у людей младше 70 лет. Поэтому вовремя понять, что с вами происходит что-то не то, и вызвать скорую — очень важно. Это может спасти жизнь.
Мало кто знает, что не всегда первый признак сердечного приступа — резкая боль в груди, иногда он проявляется и нетипичными симптомами.
Кто под ударом
Самыми главными факторами риска сердечного приступа считают высокое давление, уровень холестерина и курение. Шансы высоки и у пациентов с хроническими заболеваниями, пожилых людей и имеющих плохую наследственность.
Также важен и образ жизни — если вы едите много быстрых углеводов, продукты с трансжирами, много обработанной пищи и мало двигаетесь, риски сердечного приступа возрастают.
Этот симптом многие игнорируют
Многие уверены, что не ошибутся и тут же поймут, что у них случился сердечный приступ. Тем не менее, кардиолог Ричард Райт из Калифорнии предупреждает, что самые известные симптомы сердечного приступа не обязательно являются самыми распространенными.
- Большинство людей ошибочно полагают, что сердечные приступы всегда сопровождаются сильной болью в груди. Это неправда, —
Вместо этого, по его словам, многие люди во время приступа испытывают более смазанное по ощущениям, но хорошо узнаваемое чувство дискомфорта, которое просто игнорируют.
- Сильная боль в груди может быть при сердечном приступе, это безусловно, но в большинстве случаев симптомы менее выражены, — отмечает кардиолог Райт. — Как правило, пациенты описывают чувство гнетущего дискомфорта и чувство тяжести, которое они не называют болью, и которое локализуется чаще всего в центре грудной клетки.
Он добавляет, что этот дискомфорт также может проявляться в других частях тела — в шее и затылке, нижней челюсти, плечах, в верхней части левой руки. Эти ощущения могут длиться несколько минут без перерыва или с перерывами.
Следите за этими симптомами
Райт добавляет, что некоторые другие симптомы сердечного приступа столь же неспецифичны, и поэтому их легко не заметить:
холодный пот,
тошнота,
расстройство желудка,
изжога,
отрыжка,
общее плохое самочувствие,
сбивчивое дыхание.
Ранее врач Дубинин объяснил, что инфаркт может пройти незамеченным и позже выясняется, что он случился, при плановой ЭКГ. Пациент просто не обращает на симптомы внимания, а иногда — приписывает их проявлениям других болезней. Особенно часто это случается с людьми с пониженным болевым порогом, у пациентов с сахарным диабетом (они не всегда адекватно чувствуют уровень боли), у людей, занимавшихся боксом и разными видами борьбы.
«Доктор Питер» рассказывал, что нетипичные признаки инфаркта чаще случаются у женщин, и в силу разных факторов, представительницы слабого пола более уязвимы перед грозной болезнью. Об этом рассказала академик, кардиолог Елена Голухова. Она назвала это «гендерным парадоксом».
- Все заболевания сердца у женщин носят своеобразный характер. Они дебютируют симптомами, которые отличаются от тех жалоб, которые обычно предъявляют мужчины, — обращает внимание Елена Голухова