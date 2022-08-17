Он стремится проводить с вами время. Влюбленный мужчина, постоянно думает о вас, и даже если он занят, он может написать вам сообщение или сделать звонок, а вечера и выходные планирует так, чтобы провести их с вами.

Его взгляд меняется в вашем присутствии, он любуется вами. Это сложно не заметить, взгляд влюбленного мужчины может быть красноречивее его слов.

Он интересуется тем, что происходит в вашей жизни. Делает он это тактично и с искренней заинтересованностью, он уважает ваши границы, и познание вас превращает в прочитывание магической книги, а не в допрос с пристрастием.

Он не сравнивает вас с другими. Он принимает вас такой, какая вы есть, независимо от того, что вы думаете о себе. Для него вы уникальны.

Желает постоянно быть на связи, звонит, пишет сообщения. Это логично, ведь вами заняты его мысли.

Стремится доставить удовольствие, делает приятные жесты и сюрпризы. Он как добрый волшебник стремится угадывать ваши желания и предпочтения, чтобы превратить их в приятные моменты.

Он не жалеет на вас деньги и свои ресурсы. Он делает все, чтобы вы получили лучшее из того, что он может вам дать в данный момент.

Он с удовольствием знакомит вас с друзьями. При этом в компании он окружает вниманием и проявляет заботу и уважение к вашему присутствию.

Представляет вас своим родителям и родственникам. Поскольку он видит вас в своей картине мира надолго, а возможно, желает прожить с вами всю свою жизнь.

В компании называет вас по имени и окружает вниманием.

Строит планы на будущее, в которых есть вы. Он разговаривает с вами о будущем, спрашивает, уточняет разные моменты и пожелания.

Интересуется вашим мнением, согласовывает с вами свои планы. Он говорит с вами о том, что формирует его ценности, об отношении к детям, семье, разным сторонам жизни.

Он проявляет чуткость к вашим желаниям. Стремится, чтобы вы получали удовольствие от их воплощения.

Стремится окружить вас заботой и создает комфортные условия для жизни и развития.

Принимает вашу семью, родителей, друзей. Он делает это, даже если с первого взгляда не возникло обоюдной симпатии, он выбрал вас, а вашу семью он принимает, как часть вашей жизни.

Дарит подарки, которые вам понравятся. И при этом старается, даже если речь идет о чем-то небольшом, но наполняющем вас приятными эмоциями.

Стремится, чтобы вы получали все самое лучшее и для этого меняется сам. Это важно, и говорит о том, как вы дороги ему, если он стремится становиться лучше, находясь рядом с вами.

Не обижается, относится с пониманием. Это свидетельство того, что вы для него дорога и он готов познавать и понимать вашу систему ценностей и мышления, чтобы построить отношения с вами.

Признает ваши личные границы и не нарушает их. Это важный параметр, особенно в начале отношений, по поведению мужчины в отношении вашей личной свободы можно судить о том, как он будет вести себя в дальнейшем. Ревнивец сразу начнет все запрещать, мужчина, который доверяет, будет вести себя с уважением и достоинством.