Бывает так, что про свои чувства мужчина не говорит, и мало того — старается их никак не проявлять. Но есть сигналы, по которым можно понять, что вы ему точно нравитесь — даже если мужчина по каким-то причинам всеми силами старается скрывать чувства.
Один из них — желание к вам прикасаться, случайно к руке, волосам, телу… Это железобетонный признак, что вы мужчине симпатичны и привлекаете его. Но любовь ли это? О сильных чувствах абсолютно точно расскажут вот эти его поступки и действия.
Практикующий психолог-консультант, гештальт терапевт, кандидат философских наук
- Любовь для каждого имеет свою окраску и для разных людей разный набор признаков является маркером любви, однако давайте посмотрим на наиболее очевидные и часто появляющиеся признаки, — рассказывает психолог Марина Майорова.
Как понять, что мужчина вас любит
Он стремится проводить с вами время.
Влюбленный мужчина, постоянно думает о вас, и даже если он занят, он может написать вам сообщение или сделать звонок, а вечера и выходные планирует так, чтобы провести их с вами.
Его взгляд меняется в вашем присутствии, он любуется вами.
Это сложно не заметить, взгляд влюбленного мужчины может быть красноречивее его слов.
Он интересуется тем, что происходит в вашей жизни.
Делает он это тактично и с искренней заинтересованностью, он уважает ваши границы, и познание вас превращает в прочитывание магической книги, а не в допрос с пристрастием.
Он не сравнивает вас с другими.
Он принимает вас такой, какая вы есть, независимо от того, что вы думаете о себе. Для него вы уникальны.
Желает постоянно быть на связи, звонит, пишет сообщения.
Это логично, ведь вами заняты его мысли.
Стремится доставить удовольствие, делает приятные жесты и сюрпризы.
Он как добрый волшебник стремится угадывать ваши желания и предпочтения, чтобы превратить их в приятные моменты.
Он не жалеет на вас деньги и свои ресурсы.
Он делает все, чтобы вы получили лучшее из того, что он может вам дать в данный момент.
Он с удовольствием знакомит вас с друзьями.
При этом в компании он окружает вниманием и проявляет заботу и уважение к вашему присутствию.
Представляет вас своим родителям и родственникам.
Поскольку он видит вас в своей картине мира надолго, а возможно, желает прожить с вами всю свою жизнь.
В компании называет вас по имени и окружает вниманием.
Строит планы на будущее, в которых есть вы.
Он разговаривает с вами о будущем, спрашивает, уточняет разные моменты и пожелания.
Интересуется вашим мнением, согласовывает с вами свои планы.
Он говорит с вами о том, что формирует его ценности, об отношении к детям, семье, разным сторонам жизни.
Он проявляет чуткость к вашим желаниям.
Стремится, чтобы вы получали удовольствие от их воплощения.
Стремится окружить вас заботой и создает комфортные условия для жизни и развития.
Принимает вашу семью, родителей, друзей.
Он делает это, даже если с первого взгляда не возникло обоюдной симпатии, он выбрал вас, а вашу семью он принимает, как часть вашей жизни.
Дарит подарки, которые вам понравятся.
И при этом старается, даже если речь идет о чем-то небольшом, но наполняющем вас приятными эмоциями.
Стремится, чтобы вы получали все самое лучшее и для этого меняется сам.
Это важно, и говорит о том, как вы дороги ему, если он стремится становиться лучше, находясь рядом с вами.
Не обижается, относится с пониманием.
Это свидетельство того, что вы для него дорога и он готов познавать и понимать вашу систему ценностей и мышления, чтобы построить отношения с вами.
Признает ваши личные границы и не нарушает их.
Это важный параметр, особенно в начале отношений, по поведению мужчины в отношении вашей личной свободы можно судить о том, как он будет вести себя в дальнейшем. Ревнивец сразу начнет все запрещать, мужчина, который доверяет, будет вести себя с уважением и достоинством.
Одобряет ваше стремление быть красивой и ухаживать за собой.
Он понимает, что на это нужны время и ресурсы и всячески способствует этому.
- Проявления симпатии зачастую отражает личность человека — для одного это создание материальной стабильности, для другого — умение делать сюрпризы, для третьего — романтичные моменты, — резюмирует психолог Марина Майорова. — Важно, чтобы ваши языки любви совпадали и проявления вашего обожателя находили отклик в ваших эмоциях и желаниях.
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