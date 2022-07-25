Инфаркт не всегда проявляется явными болевыми симптомами — давящим чувством в груди, прострелами под лопатку и одышкой. Сердечный приступ вполне способен пройти незамеченным для человека.

Так, без боли инфаркт может протекать, например, при диабете и человек вполне способен перенести его на ногах — бессимптомно и незаметно.

Так как же узнать, что был инфаркт?