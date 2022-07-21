Колоректальный рак считается один из самых распространенных на земле. Ежегодно врачи определяют 600 тысяч новых случаев во всем мире. На долю России приходится около 50 тысяч из них. При этом медики признают, что этот вид рака не так просто определить даже на поздней стадии. Поэтому так важно проходить скрининг, выполнять колоноскопию, если это исследование назначает врач, и следить за состоянием своего организма.
Самыми распространенными симптомами рака кишечника считаются:
хроническая усталость;
апатия, низкий уровень энергии;
снижение аппетита;
кровь в стуле;
запоры;
потеря веса;
вздутие живота (асцит);
пожелтение кожи;
дискомфорт в правой части живота.
Но довольно длительное время симптомов может и не быть вообще. Рак станет случайной находкой на обследовании.
Если заболевание зашло уже достаточно далеко, к распространенным симптомам может добавиться ночной кашель. Так считают эксперты Cancer Research UK — крупнейшей в мире независимой организации по исследованию рака. Кашель связан с тем, что рак кишечника часто дает метастазы в легкие.
- Это заболевание может распространиться из прямой и толстой кишки в другие органы — печень, легкие, — объяснили ученые порталу
Также больного может беспокоить одышка, затяжные инфекции дыхательных путей, кашель с кровью.
Но даже когда болезнь зашла так далеко, шансы на выздоровление есть. Сейчас врачи применяют для лечения несколько вариантов терапии:
химиотерапия;
гормональная терапия;
таргетные препараты от рака;
иммунотерапия;
лучевая терапия;
операция;
абляция — использование тепла или холода для уничтожения раковых клеток.
- Самый большой риск получить диагноз «рак кишечника» у тех, кто не соблюдает диету: ест слишком много красного мяса, колбас, ветчины, сосисок, — предупреждают в Cancer Research UK. — Потенциальными рисками обладает и недостаток клетчатки. Также играет свою роль генетика.
Опасность таит и лишний вес. По данным британских ученых, 11 из 100 случаев рака связаны с избыточным весом.