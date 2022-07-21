Но довольно длительное время симптомов может и не быть вообще. Рак станет случайной находкой на обследовании.

Если заболевание зашло уже достаточно далеко, к распространенным симптомам может добавиться ночной кашель. Так считают эксперты Cancer Research UK — крупнейшей в мире независимой организации по исследованию рака. Кашель связан с тем, что рак кишечника часто дает метастазы в легкие.